Milan: Galtier primo nome se Pioli non conquista la Champions League

Per la prossima panchina del Milan potrebbe arrivare Christophe Galtier, tecnico del Lille. La sua squadra è momentaneamente prima in classifica, sopra il PSG, e sogna la vittoria del campionato. Stefano Pioli potrebbe non rinnovare con la società rossonera ed il tecnico francese sarebbe il primo nome nella lista.

Mancano solo quattro partite per il termine del campionato. Il Milan si è visto soffiare lo scudetto da parte dell’Inter. Eppure i rossoneri erano vicinissimi ai cugini nerazzurri per la vittoria del campionato. Poi, però, qualche passo falso ha reso impossibile l’aggancio al vertice della classifica. Resta, quindi, solo la qualificazione alla Champions League e domani c’è la sfida cruciale con la Juventus.

Non si può parlare di vero e proprio fallimento di Stefano Pioli. Il tecnico ha riportato il Milan nella parte alte della classifica dopo diversi anni di assenza. L’allenatore parmense, però, non è sicuro della permanenza sulla panchina del Diavolo. Tutto, naturalmente, sarà deciso dal piazzamento della squadra dato che i fondi Champions sono essenziali. C’è però già un nome per sostituire l’ex tecnico di Fiorentina ed Inter: Christophe Galtier.

Milan, Galtier per la prossima stagione

Galtier è un nome che tutti hanno imparato a conoscere quest’anno. Inaspettatamente il suo Lille è primo in classifica dopo il 3-0 contro il Lens di ieri sera. Momentaneamente la sua squadra è a +4 dal PSG secondo, che giocherà domenica sera. Galtier potrebbe rompere l’egemonia parigina in Ligue 1 dopo tre anni ma mancano ancora diverse partite per sancire la vittoria.

L’ex tecnico del Sant-Etienne, quindi, è un nome che piace molto alla dirigenza rossonera. Stefano Pioli, però, sembra godere della fiducia dell’intero club. La permanenza non sembra essere messa in discussione, a meno che non si conquisti la qualificazione in Champions League. Galtier, quindi, allontana altri tecnici che erano stati accostati in passato al Milan.

Tra questi c’era anche Roberto De Zerbi su cui sta puntando lo Shakhtar Donetsk. Non è da escludere che, però, il tecnico del Sassuolo possa rimanere in Emilia in caso di qualificazione in Conference League. Nessun rischio, quindi, per adesso per Pioli ma Galtier comincia a diventare molto di più che una semplice suggestione.

Migliori Bookmakers AAMS