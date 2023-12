Milan-Frosinone, Dichiarazioni-pre partita Pioli: “Di Francesco sta facendo un grande lavoro”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Campionato, tra il “suo” Milan e il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco.

Pioli parla degli avversari di domani: “Di Francesco sta facendo un grande lavoro e loro arriveranno con fiducia e entusiasmo. A loro piace palleggiare e lì dovremo essere molto attenti. Poi le partite cambiano: noi dobbiamo essere un po’ più bravi a leggere i momenti della gara”

Il Milan dovrà cercare di esprimere al meglio il suo gioco, nelle varie fasi della partita, contro un avversario, che sta disputando un ottimo Campionato. Serviranno attenzione, intensità, determinazione, concentrazione e qualità.

Il tecnico rossonero dichiara che l’incontro con Cardinale è stato positivo. Per quel che riguarda le dichiarazioni di Paolo Maldini, l’allenatore del Milan afferma che ringrazierà sempre lui e Massara, ma si sente comunque supportato dalla società rossonera.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla di Simic, candidato domani ad avere una maglia da titolare: “Ha lavorato con noi in estate, ha giocato anche l’amichevole contro il Real. Se giocherà domani dall’inizio? Non te lo dico…”

L’allenatore rossonero afferma, inoltre, che Simic è una soluzione, ma non l’unica. Certamente in difesa e in attacco, la squadra è in emergenza, ma l’attenzione è rivolta tutta al match di domani sera. Vanno ritrovate certezze e sicurezze.

Per quel che riguarda il tema degli infortunati, Pioli si augura di avere a disposizione Kjaer e Leao, nel match di settimana prossima contro l’Atalanta. Inoltre c’è la speranza, che a breve, possa terminare l’emergenza infortuni.

L’infortunio di Thiaw contro il Borussia Dortmund ha sicuramente pesato sul morale della squadra. Si tratta di un calciatore molto importante. Anche se lo stesso Pioli non nasconde le responsabilità dell’allenatore in questo ultimo periodo.

Il tecnico rossonero parla di Camarda: “E’ sempre lo stesso anche dopo l’esordio. Lavora allo stesso modo, la squadra gli sta sempre vicino”