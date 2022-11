Milan-Fiorentina, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Grandissimo rispetto per la Fiorentina”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervento ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

Pioli per prima cosa augura le migliori cose ad Ivan Gazidis e accoglie l’arrivo del nuovo AD Giorgio Furlani.

Il Milan prova grande rispetto per la Fiorentina, ma i rossoneri devono cercare di determinare la propria prestazione se vogliono raccogliere un risultato positivo. L’aspetto mentale e la tattica possono essere due elementi in grado di fare la differenza. Disfattissimo e negatività non servono.

Alla domanda se il Mondiale possa diventare una distrazione per i calciatori, Pioli risponde così: “Credo che la parola giusta sia professionalità, serietà, affidabilità. Ho grande fiducia nei miei giocatori”.

Il Milan non deve pensare agli avversari, deve pensare al proprio cammino. Solo con i risultati che si ottengono in campo si dimostrano i valori di una squadra. Ovviamente ci sono degli aspetti da migliorare, come ad esempio i risultati ottenuti in trasferta e il minor numero di reti messe a segno.

Milan-Fiorentina, 15° Giornata di Serie A

L’ex tecnico di Inter e Lazio parla anche di come si organizzerà la squadra rossonera durante il Mondiale: “Farò domani un in bocca al lupo a chi andrà ai Mondiali e chi non è stato scelto avrà ancora più motivazioni per poter mostrare qualità e capacità. Chi andrà al Mondiale avrà una gestione soggettiva oi c’è il gruppo degli infortunati in cui ci sono situazioni che andranno sviluppate individualmente. Il 10 ci ritroveremo per andare a lavorare a Dubai”.

Fra gli indisponibili c’è Maignan che sta meglio e sta recuperando dall’infortunio rimediato qualche settimana fa. Ibrahimovic partirà per Dubai con i compagni e il suo percorso prevede grandi carichi di lavoro. La pausa è molto importante per recuperare gli infortunati e averli a disposizione per il match contro la Salernitana.

L’allenatore rossonero si concentra anche sulla prestazione di Thiaw contro la Cremonese: “Ha giocato tantissime volte a tre. È stata una partita semplice per i difensori in fase difensiva, in fase di costruzione potevamo fare meglio, ma penso che abbia fatto la sua prova come doveva fare”.

Le critiche sui risultati fanno parte del gioco ed è giusto che arrivino. Il Milan può rispondere solo sul campo, non c’è altra strada.

Pioli inoltre loda Vranchx per le qualità e l’atteggiamento negli allenamenti. La pausa per il Mondiale sarà fondamentale anche per lui.