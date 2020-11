Milan-Fiorentina 2-0, Voti, pagelle e analisi, Romagnoli e Kessie regolano la Fiorentina

Finisce 2-0 per il Milan la partita contro la Fiorentina di Prandelli. Rossoneri avanti con un colpo di testa di Romagnoli e raddoppio di Kessie su rigore (il quale ne sbaglierà un altro). Fiorentina con qualche buona iniziativa, ma il Milan legittima la vittoria meritatamente.

Top Milan:

Saelemaekers 7,5 Decisamente il migliore in campo, sempre pericoloso sulla fascia, soprattutto in fase offensiva, si guadagna il rigore trasformato da Kessie. In continua crescita il belga.

Calabria 7 Ennesima grande prova per il terzino rossonera, annulla completamente un campione come Ribery.

Romagnoli 6,5 Ottima partita del capitano rossonero. Segna il gol che sblocca la partita e gioca con una grande autorevolezza in difesa. Il recupero di Romagnoli è fondamentale per il Milan.

Kessie 7 Regala a Romagnoli l’assist per il primo gol e trasforma il primo calcio di rigore, si fa parare il secondo, ma attraverso la sua prestanza fisica da solo domina nella zona nevralgica del campo.

Flop Milan:

Rebic 5 Lo ribadiamo, non è una prima punta, ma nonostante tutto ci mette il fisico e l’impegno. Peccato che non impensierisca mai la retroguardia viola.

Milan-Fiorentina 2-0

Top 3 Fiorentina:

Dragowski 6,5 Buona partita per il portiere viola, para un rigore a Kessie, ma comunque appare sempre sicuro nelle sue uscite e nei suoi interventi.

Bonaventura 6 Buona partita anche per l’ex rossonero. Appena entrato si vede che prende la partita dal piglio giusto. Ma purtroppo essa è già indirizzata.

Flop 3 Fiorentina:

Callejon 4,5 Decisamente il peggiore in campo, non è mai pericoloso e Prandelli appena può lo richiama in panchina.

Caceres 5 Appare sempre in difficoltà, causa anche il rigore che potrebbe valere il 3-0 e per sua fortuna Kessie viene neutralizzato.

Ribery 5 Prova qualche spunto, ma viene contrastato e annullato costantemente da Calabria. Una giornata storta può capitare anche ad un campione come lui.

Il Milan mette in cascina altri punti per la lotta Champions League, Prandelli dovrà lavorare molto sulla Fiorentina, ma già oggi si è visto qualcosa di buono a Milano.

