Milan-Fiorentina 1-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan torna alla vittoria

Il Milan, grazie ad un rigore di Theo Hernandez, torna alla vittoria, dopo 4 turni di astinenza. Nel corso della partita sono protagonisti anche i portieri. Tre belle parate di Terracciano su Pulisic, Pobega e Jovic. Maignan decisivo nel finale, su un colpo di testa di Mandragora. Da segnalare anche un palo di Nico Gonzeles. Debutto da record per Camarda. E’ il più giovane debuttante della storia della Serie A.

Top 3 Milan:

Theo Hernandez 6 Si procura il rigore, lo trasforma e serve un bel pallone a Jovic, che non riesce a sfruttare nel migliore dei modi. Per il resto, poco altro da segnalare.

Pulisic 6,5 E’ l’unico attaccante del Milan che mostra di avere molta qualità. Una sua bella conclusione viene ben sventata da Terracciano, ma non solo. Lo statunitense è il faro del gioco offensivo del Milan. Ogni volta che prende palla, può inventare qualcosa.

Maignan 7,5 Migliore in campo del Milan. Quella parata di faccia su Mandragora è veramente inspiegabile. Bello anche l’intervento su Beltran.

Flop 2 Milan:

Jovic 5,5 Brutta partita per lui. Impalpabile per la maggior parte del tempo, riesce ad inventare il passaggio filtrante per Theo Hernandez, da cui nasce il rigore. Nel secondo tempo non sfrutta bene un assist di Theo Hernandez e il suo tiro viene respinto da Terracciano.

Chukwueze 5,5 Qualche buon spunto e poco altro. Sembra avere tecnica, ma spesso appare un corpo estraneo alla squadra.

Top 3 Fiorentina:

Terracciano 7,5 Migliore in campo della Fiorentina. Sventa tre belle conclusioni di Pulisic, Pobega di testa e Jovic. Sempre attento e concentrato.

Nico Gonzales 6,5 Due tiri sbagliati da buona posizione, un tiro che finisce sul palo e un colpo di testa che viene spedito a lato. Nonostante ciò è sempre uno dei più attivi tra i gigliati.

Bonaventura 6,5 No sente l’emozione dell’ex. Si dimostra sempre molto lucido in tutte le giocate che fa in campo. Fa ammonire anche Tomori, condizionando la sua partita.

Flop 3 Fiorentina:

Beltran 5 Sotto porta non è assolutamente lucido. Si divora il pareggio e tranne in quella circostanza, non riesce mai ad impensierire la retroguardia del Milan.

Parisi 5 Suo è il fallo su Theo Hernandez, da quale viene assegnato il calcio di rigore in favore dei rossoneri.

Athur 5 Non gioca bene. Viene sempre pressato da Musah, il quale lo limita tantissimo. Non riesce mai ad entrare veramente in partita.

Il Milan vince una gara di carattere, anche se dall’uscita di Pulisic, i rossoneri hanno perso brillantezza e gli ultimi 20 minuti sono stati veramente sofferti. La Fiorentina ha giocato bene soprattutto nella ripresa, ma i soliti limiti sotto porta continuano ad essere un problema per la squadra Viola.