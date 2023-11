Milan-Fiorentina 1-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Partita poco brillante, ma siamo stati squadra”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan per 1-0, contro la Fiorentina guidata in panchina da Vincenzo Italiano.

Pioli analizza la partita di oggi: “Abbiamo giocato una partita particolare, che andava fatta così, forse soffrendo un pò, ma siamo stati squadra e abbiamo lavorato bene. Per questo momento è stata una sfida giocata con testa”.

Il Milan ha fatto una buona partita, contro una grande squadra, con la testa e con lo spirito giusto, sapendo anche soffrire nel momento giusto.

La testa va ora, inevitabilmente, già alla sfida contro il Borussia Dortmund, match vitale per stabilire il futuro, in Europa, della squadra rossonera. Il Milan dovrà farsi trovare pronto e cercare di dare in campo tutto, facendo bene. Serviranno grande energia e grande qualità.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla del debutto, in Serie A, di Francesco Camarda: “Camarda è un bravo ragazzo, è molto giovane, ha talento ed è anche maturo, esordire a questa età non è da tutti, se lo meritava. Noi abbiamo cercato di accompagnarlo con grande serenità. Avrà riscontri positivi dall’esperienza di questa sera. Non penserà di essere arrivato, ma gli darà la volontà di continuare. Ha tutte le qualità per diventare un ottimo giocatore”.

Pioli parla anche di Chukwueze e Jovic, forse le uniche due note negative della partita di questa sera. Chukwueze, stasera, ha lavorato bene per la squadra e si è mosso tanto. Jovic ha fatto un bel passaggio sul rigore di Theo Hernandez. Deve però essere più intenso e rabbioso, in modo da poter essere più decisivo in tante cose.

L’allenatore del Milan parla anche del big match, di domani sera, fra Juventus e Inter: “Pensiamo a noi, dobbiamo dare continuità al nostro percorso, il risultato migliore sarebbe il pareggio”