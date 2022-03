Milan-Empoli 1-0, Voti, pagelle e analisi, Basta un gol di Kalulu per abbattere l’Empoli

E’ finita 1-0 in favore del Milan, la sfida casalinga contro l’Empoli allenato da Andreazzoli. Basta un bel gol di Kalulu dalla distanza, per aver ragione della squadra empolese, mai pericolosa nel primo tempo, ma decisamente più agguerrita nella ripresa. Una parata di Maignan salva i rossoneri che portano a casa 3 punti vitali, nella corsa alle prime posizioni.

Top 3 Milan:

Kalulu 7 Non solo un bellissimo gol dalla distanza, ma una grande prestazione in fase difensiva. Grazie alla sua stretta marcatura gli avversari non trovano quasi mai il varco per impensierire Maignan. La crescita di Kalulu continua a vedersi.

Maignan 6,5 Salva il Milan con una grandissima parata, sul colpo di testa di Luperto che poteva far pervenire al pareggio i toscani. Per il resto la solita sicurezza tra i pali e in fase di impostazione della manovra.

Florenzi 6,5 Con la Sampdoria non aveva giocato granché a sinistra, oggi invece è uno dei migliori in campo della formazione di Pioli. Corre, si batte, prende un sacco di falli ed è sempre nel vivo della partita, sfiorando anche il gol. Un guerriero in mezzo al campo.

Flop Milan 3:

Messias 4,5 Decisamente il peggiore in campo dei rossoneri. Prova qualche spunto individuale, ma non è mai veramente pericoloso. Le uniche 2 conclusioni, verso lo specchio della porta di Vicario, sono dei tiri telefonati.

Leao 4,5 Un primo tempo quasi sufficiente per qualche spunto, ma nella ripresa cala vistosamente. Appare spesso fuori dal gioco della formazione di Pioli e si accende troppo spesso ad intermittenza.

Kessie 5 Primo tempo di buon livello, ma nella ripresa appare stanco e impreciso nei passaggi. Perde una quantità industriale di palloni, favorendo la manovra dell’Empoli. Successivamente Pioli decide di sostituirlo.

Milan-Empoli 1-0

Top 3 Empoli:

Asllani 6,5 Decisamente uno dei migliori in campo della formazione di Andreazzoli. Sempre bravo a dettare i ritmi di gioco dei compagni di squadra. Mostra qualità e tecnica specialmente nel secondo tempo.

Romagnoli 6,5 Porta solidità alla difesa dell’Empoli. Fa valere i suoi centimetri in area di rigore. Mette la sua esperienza al servizio della squadra empolese, limitando le azioni offensive dei rossoneri.

Vicario 6,5 Primo tempo di ottimo livello, sventa con sicurezza, una bella conclusione di Florenzi e si dimostra sempre reattivo quando viene chiamato in causa.

Flop 3 Empoli:

Pinamonti 4,5 Non una grande partita per lui, viene completamente annullato dalla difesa rossonera. Non riesce mai a incidere o ad essere veramente pericoloso in attacco.

Henderson 4,5 Decisamente il peggiore in campo dell’Empoli. Soffre tantissimo, non solo contro i centrocampisti, ma anche quando sono i calciatori offensivi del Milan a puntarlo. Viene sostituito nella ripresa da Andreazzoli.

Cutrone 4,5 Entra nella ripresa, ma non incide mai in attacco, annullato costantemente da Calabria, il quale si mette a marcarlo costantemente a uomo.

Il Milan legittima la vittoria più nel primo tempo, che nella ripresa. Empoli ordinato nella ripresa, ma non riesce a pareggiare la partita. Rossoneri che vogliono continuare la lotta al vertice, Empoli che comunque nemmeno oggi sfigura in campo.

