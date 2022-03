Milan-Empoli 1-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Contro l’Empoli è stata una vittoria importante”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è soddisfatto della vittoria per 1-0, dei suoi ragazzi, contro l’Empoli, guidato da Aurelio Andreazzoli.

Per l’allenatore del Milan, questi tre punti, ottenuti contro la formazione toscana, hanno un’importanza vitale per la classifica. La concentrazione va subito alla partita di settimana prossima, contro il Cagliari allenato da Walter Mazzarri, sfida già definita complicata dall’ex allenatore di Lazio e Inter.

Il tecnico milanista sottolinea la prova di carattere dei suoi ragazzi: “Lottiamo tutti per difendere la porta. C’è grande spirito di sacrificio, il merito è di tutta la squadra che si applica molto”. Come sottolineato dallo stesso Pioli però si poteva segnare , soprattutto nel primo tempo, il secondo gol, ma questo non è avvenuto. Sicuramente la squadra rossonera deve crescere su molti aspetti ancora e si deve sempre cercare di ottenere il massimo.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Il tecnico rossonero loda la prestazione di Kalulu, il quale si è sempre fatto trovare pronto, quando è stato chiamato in causa e oggi grazie al suo gol, ha trascinato alla vittoria la sua squadra. Queste sono grandi soddisfazioni per qualunque allenatore

Per quel che riguarda, la lotta ai primi posti, che vede coinvolto anche il “suo” Milan Pioli dichiara tranquillamente: “Anche la Juventus resta in corsa per lo scudetto, tutte le prime cinque direi”.

