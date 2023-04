Milan-Empoli 0-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Risultato negativo”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio del “suo” Milan per 0-0, contro l’Empoli allenato da Paolo Zanetti.

Pioli parla dell’andamento della partita: “Non è il risultato che volevamo e possiamo avere rimpianti per il primo tempo. Abbiamo giocato con grande intensità e grande pressione, non concedendo nulla, ma la palla non è entrata. È un risultato negativo, non una prestazione negativa. Oggi la palla non voleva entrare”.

La squadra, sul piano della prestazione non ha giocato male, ma qualcosina è mancata, il gol in particolare. Però il Milan deve fare meglio, cercando di migliorare il suo gioco.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Le alternative in attacco hanno dimostrato di non essere all’altezza dei titolari, anche se i giudizi sarebbero potuti cambiare se Rebic avesse segnato.

Il Napoli è forte e sarà un grande avversario nella sfida valida per i Quarti di Finale della Champions League. Pioli non esclude cambiamenti, anche perché i partenopei possono creare problemi in molte zone del campo. Il Napoli è una grandissima squadra, insieme a Bayern e Benfica è l’unica delle 8 che è in testa anche in campionato.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche di De Ketelaere: “De Ketelaere fa tutto quello che deve fare in allenamento per convincermi; lavora quanto e come i suoi compagni. Poi avevo già cambiato tanto e non volevo esagerare. Tutti avete detto ‘finalmente i tre centrocampisti’ e oggi… Le scelte si fanno. Charles si deve far trovare pronto e si allena molto bene: è un ragazzo maturo. Poi faccio le mie scelte”.