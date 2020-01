Milan: Donnarumma in dubbio per Spal e Udinese, Begovic e Donnarumma Sr. in allerta

Rinfrancati dal successo di Cagliari, i rossoneri si preparano adesso alla sfida di mercoledì pomeriggio contro la Spal valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il problema più importante sarà quello relativo al portiere titolare, che potrebbe essere addirittura Antonio Donnarumma. Il terzo estremo difensore della rosa sembra infatti favorito per disputare la sua terza partita in tre stagioni, la seconda in Coppa Italia dopo il derby del 2017 vinto anche grazie ad un suo grande intervento sul risultato di 0-0.

La motivazione è legata alle condizioni del fratello Gigio, fermato da un problema muscolare accusato nel finale dell’ultima partita, che dovrebbe comunque essere superato in vista dell’importante gara di domenica contro l’Udinese, e dalle condizioni del nuovo arrivato Asmir Begovic.

Il bosniaco, giunto ieri e ancora senza nemmeno un minuto di allenamenti con la nuova squadra, è in realtà il favorito per una maglia da titolare contro gli estensi, ma la scelta potrebbe ricadere su Donnarumma Sr. per motivi precauzionali.

In campionato, se il titolare non dovesse recuperare, sarà molto probabilmente dato spazio al neo acquisto. Ma questo si vedrà a partire da giovedì mattina.

Come detto, in caso di titolarità mercoledì per Donnarumma sarebbe la terza gara nel Milan in due anni e mezzo: la prima fu il derby di Coppa Italia vinto ai supplementari nel dicembre 2017 e la seconda arrivò nella stessa stagione contro il Ludogorets nei sedicesimi di ritorno di Europa League. In entrambe le occasioni non subì gol.

