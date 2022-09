Milan-Dinamo Zagabria, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani partita importante”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Champions League tra il “suo” Milan e la Dinamo Zagabria, match valido per la 2° Giornata del E.

Il Milan se vuole fare bene domani, dovrà dare il massimo, giocando con grande determinazione. Mancheranno Origi e Rebic, ma Krunic è recuperato e sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli. E’ una gara molto importante e sarebbe importante fare risultato. Questo incontro però non è decisivo, infatti dopo questa partita ci saranno altri 4 match, con 12 punti a disposizione.

L’allenatore del Milan loda i futuri avversari: “La Dinamo Zagabria, in campionato, ha una media di tre gol a partita. Ha tutte le caratteristiche per essere una squadra difficile da superare”.

Pioli è molto dispiaciuto per l’assenza di Rebic e Origi (il quale dovrebbe tornare dopo la sosta), ma non si fascia la testa. Il Milan ha sostituti con caratteristiche diverse, in grado di giocare in quel ruolo. De Ketelaere punta, in caso di necessità potrebbe essere una valida soluzione. Il belga nel Bruges ha ricoperto molto spesso questo ruolo.

Milan-Dinamo Zagabria, 2° Giornata di Champions League

L’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara inoltre che Dest potrebbe partire domani da titolare. Nelle prossime ore verrà scelta la formazione da opporre alla Dinamo Zagabria. Pioli inoltre si aspetta sempre di più da Leao, il quale ha tutte le potenzialità per migliorare ancora. Come dichiarato dallo stesso Pioli, domani scenderà in campo il miglior Milan possibile.

L’allenatore del Milan parla anche di quello che è successo al Var, nella sfida tra Juventus e Salernitana: “Quello che è successo è spiazzante. E’ facile puntare il dito contro in certe situazioni, ma bisogna cercare di trovare delle soluzioni”.

Pioli domani imposterà la squadra con la solita difesa a 4. Come anticipato dallo stesso tecnico emiliano, la difesa a 3 potrebbe essere una soluzione in vista della gara di Domenica, in Campionato, contro il Napoli di Luciano Spalletti, ma non è adesso il momento di pensarci. L’attenzione è rivolta alla sfida di domani.