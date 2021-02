Milan-Crotone 4-0, Dichiarazioni post partita Pioli: “C’è ancora tanto da fare”

Stefano Pioli appare soddisfatto dopo la bella vittoria del suo Milan contro il Crotone. Il tecnico rossonero esalta la voglia la grinta, la determinazione di Ibrahimovic in campo e in allenamento, per lui è un campione.

L’allenatore del Milan sottolinea la voglia di sacrificarsi da parte di tutti i calciatori per il bene della squadra.

Pioli inoltre si dice contento dell’impatto dei nuovi acquisti Tomori e Meitè.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

L’allenatore del Milan vuole che i suoi ragazzi diano il massimo ogni partita. C’è tanto da faticare e da sudare.

