Milan-Celtic 4-2, Voti, pagelle e analisi, Milan ai Sedicesimi di Finale.

E’ finita con più difficolta del previsto la sfida tra Milan e Celtic. Scozzesi sullo 0-2 grazie ai gol di Rogic ed Edouard. Il Milan rimonta grazie ai gol di Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Diaz. Milan ai sedicesimi in di finale di Europa League grazie alla contemporanea vittoria del Lille contro lo Sparta Praga.

Top 3 Milan:

Hauge 7,5 Semplicemente i migliore in campo per gli uomini di Stefano Pioli. Gioca a tutto campo e segna un gol veramente spettacolare. Deve migliorare tatticamente, ma il ragazzo ha qualità.

Calhanoglu 7 Grande partita per il turco, pure lui gioca a tutto campo e segna un bellissimo gol su punizione.

Castillejo 7 Ottima prova pure per lui, non solo il gol, ma si sacrifica e si butta su ogni pallone. Giocatore prezioso.

Flop Milan:

Krunic 4,5 Peggiore in campo, è suo l’errore che permette al Celtic di segnare il primo gol. Nella posizione centrale di centrocampo appare completamente spaesato.

Rebic 5 Partita insufficiente per lui ma lo ribadiamo, lui non è una prima punta e si vede. Oggi nemmeno un tiro in porta.

Milan-Celtic 4-2, 4° Giornata di Europa League

Top 3 Celtic:

Frimpong 6,5 Grande partita per lui, risulta molto spesso imprendibile e fa valere la sua fisicità. Calciatore da tenere d’occhio.

Ajer 6,5 Nonostante i 4 gol subiti dimostra tempestività, fisicità e velocità. Sarebbe perfetto per la difesa del Milan.

Edouard 6,5 Ottima partita per lui, segna il momentaneo 0-2 e si dimostra l’attaccante più pericoloso degli scozzesi.

Flop 3 Celtic:

Elhamed 4,5 Decisamente il peggiore in campo per il Celtic, si fa bucare con troppa facilità dai calciatori del Milan in velocità e nel dribbling.

Bitton 5 Esattamente come il suo compagno di reparto non è in serata, troppe volte si lascia scartare facilmente.

Brown 5,5 Ci mette grinta e determinazione, ma purtroppo non basta. Appare spaesato come un pesce fuori dall’acqua.

Il Milan passa ai sedicesimi di Finale ed era questo il traguardo di inizio stagione. Per il Celtic ennesima sconfitta di una stagione incolore.

