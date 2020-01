Milan, Castillejo ai saluti: vicino all’Espanyol

Sembra essere ad un passo l’addio di Samu Castillejo alla magli rossonera: dopo l’arrivo di Ibra infatti i rossoneri hanno bisogno di sfoltire la rosa in attacco e il giovane spagnolo sembra prossimo al trasferimento in Liga.

Acquistato la scorsa estate dal Villareal a titolo definitivo, il classe 95 non ha mai convinto in pieno prima Gattuso, poi Giampaolo e infine Piol; pochissime per lui le presenze infatti: soltanto 8, di cui 4 da titolare. Sulle sue tracce ci sarebbero Espanyol e Atletico Madrid, la formula a cui si sta lavorando è quella di un prestito secco.

