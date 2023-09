Milan, calciomercato estate 2023: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Non era partita bene l’estate rossonera, iniziata con l’esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara e con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

Tuttavia, la proprietà ha usato gli 80 milioni sborsati dagli inglesi, anzi arabi, ed altri di tasca sua, per arrivi importanti che si stanno già imponendo per qualità e quantità.

Tra i pali Mike Maignan sarà affiancato dallo svincolato Marco Sportiello.

Pochi i movimenti in difesa, con il solo arrivo dell’argentino Marco Pellegrino dal Platense per 3.5 milioni.

Il centrocampo, invece, è stato infoltito e rafforzato con Tijjani Rejinders, arrivato dall’AZ Alkmaar per venti milioni più bonus, Ruben Loftus-Cheek, giunto dal Chelsea per 16 milioni più bonus, Yunus Musah, prelevato dal Valencia per 20 milioni più bonus e Luka Romero, svincolatosi dalla Lazio.

In attacco i nuovi sono Christian Pulisic, arrivato per 20 milioni dal Chelsea e all’occorrenza anche centrocampista nocnhé in grado di svolgere più ruoli, Noah Okafor dal Salisburgo per 14 milioni, Samuel Chukwueze dal Villareal per 20 milioni e, infine, Luka Jovic, giunto a titolo definitivo dalla Fiorentina proprio all’ultimo secondo dell’ultimo giorno di mercato dopo l’ignobile teatrino degli agenti (quali?) di Mehdi Taremi e il poco tempo per chiudere uno tra Patson Daka e Rafa Mir.

Tantissime le cessioni, praticamente un’intera rosa ha lasciato Milanello verso altri lidi. Oltre a Tonali, hanno fatto rumore, diciamo così, la cessione all’Atalanta di Charles De Ketelaere in prestito oneroso con diritto di riscatto e quella di Alexis Saelemaekers al Bologna.

Acquisti: Jovic (a, Fiorentina), Pellegrino (d, Platense), Musah (c, Valencia), Chukwueze (a, Villarreal), Okafor (a, Salisburgo), Jimenez (d, Real Madrid), Reijnders (c, Az Alkmaar), Pulisic (a, Chelsea), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Romero (a, Lazio) f.c., Sportiello (p, Atalanta) f.c.

Cessioni: Origi (a, Nottingham), Lazetic (a, Fortuna Sittard), Rebic (a, Besiktas), Gabbia (d, Villarreal), Maldini (a, Empoli), Brescianini (c, Frosinone), Tonali (c, Newcastle), Bakayoko (c, Chelsea) f.p., Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p., Ibrahimovic (a, svincolato) f.c., Dest (d, Barcellona), f.p., Vranckx (c, Wolfsburg) f.p., Tatarusanu (p, svincolato) f.c., Jungdal (p, Cremonese), Messias (a, Genoa), De Ketelaere (c, Atalanta), Saelemaekers (c, Bologna), Colombo (a, Monza)

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli