Milan-Cagliari dove vederla in TV e diretta Streaming orario e formazioni 16-05-2021

Dove vedere Milan Cagliari, posticipo della 37° Giornata di Serie A, domenica 16 Maggio alle 20:45. La partita Milan-Cagliari sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport.

Una vittoria per cercare di conquistare la Champions League. Una vittoria per conquistare matematicamente la salvezza. Tre punti pesantissimi per la classifica di entrambe la squadre che hanno assolutamente bisogno di raggiungere i propri grandi traguardi.

E’ tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche con lo storico nome di San Siro dove alle ore 20:45 scenderanno in campo Milan e Cagliari per il posticipo della domenica della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno, dopo la vittoria per 0-2 nella sfida di andata.

I rossoneri vogliono cercare di continuare il trend delle ultime partite, ma non sarà assolutamente facile. Il milan deve cercare di vincere.

I cagliaritani voglio fare punti per conquistare matematicamente la salvezza. Verranno a Milano a dare tutto quello che hanno.

Ultime sulle formazioni di Milan-Cagliari:

Torna Saelemaekers dalla squalifica. Per il resto solito 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Coppa centrale Kjaer-Tomori. Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz agirano dietro l’unica punta che sarà ancora Rebic, preferito nuovamente a Leao.

Pure per Leonardo Semplici ci sarà il 4-2-3-1. Pavoletti sarà preferito ancora una volta a Simeone nel ruolo di unica punta. Cragno tra i pali, Nández, Nainggolan e Joao Pedro sarà il tridente di trequartisti alle spalle di Pavoletti.

Probabili formazioni Milan-Cagliari:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Calhanoglu; Rebic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli; Lykogiannīs, Marin, Duncan, Nandez; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti.

Come vedere Milan-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Milan-Cagliari

Milan-Cagliari Data: Domenica 16 Maggio 2021

Domenica 16 Maggio 2021 Orario: 20:45

20:45 Canali TV: SKY Sport, SKY Sport Uno, SKY Sport Serie A

SKY Sport, SKY Sport Uno, SKY Sport Serie A Streaming: NOW TV

La partita Milan Cagliari, posticipo della 37° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). C’è inoltre la possibilità di poter usufruire del servizio Streaming di Now Tv, piattaforma streaming di Sky.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Cagliari:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://www.raiplayradio.it/radio1/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Cagliari:

Sono 78 i precedenti in Serie A a San Siro tra Milan e Cagliari. Si registrano 43 vittorie del Milan, 26 pareggi e 8 vittorie del Cagliari. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione, fu un 3-0 con le reti di Klauvan (autogol), Ibrahimovic e Castillejo. L’ultimo pareggio risale alla stagione 1999/00, fu un 2-2 con le reti di Shevchenko, Bierhoff, Morfeo e Berretta. L’ultimo successo del Cagliari risale alla stagione 1996/97, fu uno 0-1 con gol di Muzzi.

