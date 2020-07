Milan-Cagliari Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (01-08-2020)

Partita che non ha più nulla da aggiungere dal punto di vista delle due squadre, semmai la voglia di chiudere questo campionato cercando di far più punti possibili. Questa è la presentazione di Milan-Cagliari , dove probabilmente ci sarà spazio anche per chi ha giocato meno.

Il Milan è ufficialmente ai preliminari di Europa League, i quali inizieranno il 17 Settembre. Come ha già dichiarato Stefano Pioli, i suoi ragazzi in ogni caso dovranno farsi trovare pronti.

Dall’altra parte c’è il Cagliari di Walter Zenga, reduce dalla splendida vittoria contro la Juventus, che dopo lo scalpo dei bianconeri, vuole provare ad ottenere anche quello dei rossoneri.

Milan-Cagliari 38° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Cagliari:

Stefano Pioli, vista la squalifica di Rebic darà spazio a Leao. Sarà sempre il solito 4-2-3-1 con Ibrahimovic al centro dell’attacco. Attualmente l’unico ballottaggio è quello tra Saelemaekers e Castillejo, con il belga favorito. Non si esclude che a gara in corso Duarte, Krunic, Biglia, Maldini e Colombo possano avere spazio.

Walter Zenga deve fare i conti con la squalifica di Rog e con gli indisponibili Oliva, Nainggolan, Lu. Pellegrini, Cigarini. Sarà probabilmente 3-4-1-2 con Joao Pedro ad ispirare la coppia Simeone-Gagliano.

Probabili formazioni Milan-Cagliari:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Come vedere Milan-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida fra Milan Cagliari sarà trasmessa in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Sarà possibile vedere la partita anche sull’app di Sky Go, disponibile su vari dispositivi, come pc o notebook, tablet o smartphone. Il servizio è disponibile solo per gli abbonati Sky.

Il match sarà disponibile anche acquistando i pacchetti su Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky, dove si potranno acquistare appunto i pacchetti che includono il meglio della Serie A.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Cagliari:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.eADV.

Precedenti e Statistiche Milan-Cagliari:

Sono 41 i precedenti a Milano in campionato tra Milan e Cagliari. Si segnalano 28 vittorie del Milan, 9 pareggi e 4 successi del Cagliari. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla scorsa stagione, fu un 3-0 col l’autogol di Ceppitelli, Paquetà e Piatek. L’ultimo pareggio risale alla stagione 1999/00, fu un 2-2 grazie alle reti di Shevchenko, Bierhoff, Morfeo e Berretta. L’ultima vittoria dei sardi risale alla stagione 1996/97, la squadra di Mazzone vinse grazie ad un gol di Muzzi nel giorno del ritiro di Franco Baresi.

