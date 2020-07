Milan-Cagliari, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Dobbiamo lavorare, pensare a crescere e migliorare”

E’ uno Stefano Pioli concentrato sul futuro quello che si presenta ai microfoni in occasione del match dell’ultima giornata di campionato contro il Cagliari. Il tecnico rossonero vuole che la squadra nella prossima stagione mantenga la stessa continuità di gioco.

Sulla formazione che manderà in campo domani, l’ex allenatore di Lazio e Inter ci dice: “Andrà in campo il miglior Milan anche domani. Non so chi giocherà, devo valutare un po’ di cose. Rebic non ci sarà, quindi giocherà Leao dall’inizio. Qualche cambio ci sarà, ma tutti sono pronti”.

Pioli parlando dei suoi ragazzi dice: “Tanti giocatori sono cresciuti e hanno dimostrato le loro qualità. Io ero certo di avere una squadra di qualità, avevamo solo bisogno di tempo e fiducia. Il gioco è cresciuto e ha permesso ai giocatori di crescere e viceversa”.

Milan-Cagliari 38° giornata di Serie A

Pioli inoltre afferma che il Milan deve fare lo step successivo e il prossimo anno deve cercare di tornare in Champions League. Inoltre spera che quella di domani non sia l’ultima partita di Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera.

Il tecnico rossonero dice che nonostante sarà l’ultima partita dell’anno bisogna cercare sempre di fare punti.

Come ultimo passo della sua conferenza stampa Stefano Pioli parla dei suoi tifosi: “Faccio un saluto a tutti i tifosi del Milan in Italia e nel mondo. Li ringrazio tanto, ci hanno seguito sempre. Spiace non aver condiviso con loro l’ultimo bel momento della stagione. La nuova maglia ha attirato grande attenzione. Con loro saremo più forti. Spero di rivederli il prima possibile. Se senza di loro siamo stati forti, con loro lo saremo ancora di più”

