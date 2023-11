Milan-Borussia Dortmund in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 28-11-2023

Dove vedere Milan-Borussia Dortmund, partita valida per la 5° Giornata della Fase a Gironi di Champions League 2023/24. La sfida tra Milan e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 e Sky e in Streaming su Infinity.

Un banco di prova molto importante per il Milan di Stefano Pioli e il Borussia Dortmund allenato da Edin Terzić. Entrambe le squadre hanno bisogno di raccogliere punti da questa partita.

Il Milan è reduce dalla vittoria in Campionato per 1-0, contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

I rossoneri, in Champions League, sono terzi, dato che hanno conquistato 5 punti in 4 partite disputate nel Girone.

Il Borussia Dortmund è reduce dal successo per 4-2 contro il Borussia Moenchengladbach. In Champions League la formazione tedesca ha collezionato 7 punti su 12 disponibili, nelle 4 partite disputate.

Come vedere Milan-Borussia Dortmund in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Borussia Dortmund di Edin Terzić, martedì 28 novembre 2023, alle ore 21.00 in chiaro su Canale 5. C’è anche la possibilità di vedere la partita su Sky, precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Gli abbonati a Sky hanno anche la possibilità di guardare la partita attraverso il servizio Sky Go scaricando l’app su smartphone e tablet o accedendovi tramite pc o notebook. Senza dimenticare che c’è anche l’opzione di NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket ‘Sport’ sarà possibile accedere alla diretta della partita.

La partita tra i rossoneri e la compagine tedesca sarà visibile in Streaming anche su Mediaset Infinity che sul sito di Sportmediaset.

Milan-Borussia Dortmund, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Borussia Dortmund:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Borussia Dortmund in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Borussia Dortmund:

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Loftus-Cheek tornera titolare e completerà il centrocampo con Krunic e Reijnders. In attacco giocheranno Chukwueze, Giroud e Pulisic.

Edin Terzić schiererà il “suo” Borussia Dortmund con il 4-2-3-1. Bensebaini e Emre Can giocheranno a centrocampo. Ozcan, Sabitzer; Brandt formeranno la trequarti e supporteranno l’unica punta Malen.

Probabili formazioni Milan-Borussia Dortmund:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; , Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) – Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen.

Precedenti e statistiche Milan-Borussia Dortmund:

In Champions League, a San Siro, ci sono solo due precedenti, tra le due compagni. Si segnala una vittoria a testa. La vittoria del Milan risale alla Coppa dei Campioni 1957-58. Si gioca il ritorno dei Quarti di Finale e il “Diavolo” vince per 4-1, con le reti di Cucchiaroni, Liedholm, Galli, Grillo e Alfred Preißler. La vittoria del Borussia Dortmund risale alla seconda fase a Gironi, della Champions League 2002/03. Il match terminò per 0-1, in favore dei tedeschi, grazie ad una rete di Koller.