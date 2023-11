Milan-Borussia Dortmund, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Giochiamo una partita importante”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Champions League tra il “suo” Milan e il Borussia Dortmund allenato da Edin Terzić.

Pioli parla della gara di domani: “Giochiamo una partita importante. Loro sono una squadra forte, quindi dobbiamo giocare con tutto quello che possiamo fare per 95 minuti”.

L’allenatore rossonero usa l’esempio di Sinner, per spiegare che i rossoneri dovranno mostrare il talento, la qualità e la mentalità. Domani sera sarà importante anche il supporto dei tifosi. Servirà l’atteggiamento mentale giusto.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla di Chukwueze: “Sono rimasto contento della sua prestazione di sabato. Ha lavorato tantissimo per la squadra, si è fatto trovare nelle posizioni giuste. Ha avuto un inizio difficile anche per un infortunio. Ora secondo me sta bene”.

L’allenatore rossonero vuole vedere la sua squadra dare tutto in campo. Serve avere la giusta consapevolezza per una sfida così importante. Saranno necessari energia e voglia di superare l’ostacolo.

In passato, nelle difficoltà, questa squadra ha saputo compattarsi e ritrovarsi. Le difficoltà però non stanno mancando, sempre all’ordine del giorno è, infatti, il tema degli infortuni. Come sottolineato dallo stesso Pioli, il Milan ha pagato soprattutto nei secondi tempi l’atteggiamento mentale, al di là di assenze e infortuni.

Il tecnico del Milan è soddisfatto del debutto di Camarda. Il giovane calciatore sta rispondendo bene alle richieste dell’allenatore e sarà compito suo e del Milan farlo rimanere con i giusti atteggiamenti.

L’allenatore rossonero loda Giroud, Campione in campo e fuori: ” Giroud è una parte strutturale di questo gruppo: grande giocatore e persona, aiuta sempre gli altri. Grande professionista”.