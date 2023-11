Milan-Borussia Dortmund 1-3, Voti, pagelle e analisi, Il Borussia Dortmund batte il Milan e vola agli Ottavi di Finale di Champions League

Il Milan perde 1-3 contro il Borussia Dortmund ed è quasi fuori dalla Champions League, al contrario dei tedeschi che invece volano agli Ottavi di Finale. Nel primo tempo Giroud si fa ipnotizzare dal dischetto da Kobel. Reus invece, sempre dal dischetto, porta in vantaggio i gialloneri. Pareggio firmato da Chukwueze al termine di una bella azione personale. Nel secondo tempo Bynoe-Gittens e Adeyemi firmano l’1-3, che porta i tedeschi agli Ottavi di Finale.

Top 3 Milan:

Chukwueze 7 Decisamente il migliore in campo del Milan. Si guadagna il calcio di rigore, poi fallito da Giroud. Segna il gol del momentaneo 1-1, con una bella azione personale. In attacco, con le sue accelerazioni è una vera spina nel fianco per la difesa tedesca.

Tomori 6,5 E’ il migliore della difesa del Milan. E’ l’unico della difesa rossonera che sembra tenere botta agli attacchi del Borussia Dortmund.

Jovic 6+ Entra con il piglio giusto. Si muove bene e colpisce anche bene di testa un pallone che si stampa sul palo. Forse il miglior Jovic della stagione.

Flop 3 Milan:

Calabria 4,5 Decisamente il peggiore in campo. Causa il rigore e soprattutto viene continuamente saltato in velocità. Non è esente da colpe in occasione del secondo e del terzo gol.

Giroud 4,5 Oltre al rigore sbagliato, probabilmente la sua peggior partita al Milan. Viene completamente annullato dalla retroguardia del Borussia Dortmund.

Maignan 5 Oggi non la sua miglior partita. Sul secondo gol si fa sorprendere sul suo palo, sul terzo c’è una papera molto evidente.

Top 3 Borussia Dortmund:

Reus 7 Nonostante l’avanzare dell’età, mostra sempre la sua classe cristallina. Glaciale dal dischetto, è lui il faro del gioco della compagine tedesca. Le azioni del Borussia Dortmund passano tutte dai suoi piedi.

Bynoe-Gittens 8 Forse il migliore in campo. Gioca una gara monumentale. Una punta che dimostra di essere completa e il gol è la ciliegina sulla torta alla sua partita.

Adeyemi 7,5 Entra in campo ed è una spina nel fianco della difesa rossonera, grazie alle sue accelerazioni. Il gol dell’1-3, con la complicità di Maignan è la naturale conseguenza di una partita ottimamente giocata.

Flop Borussia Dortmund:

Malen 5,5 Forse l’unico veramente sotto la sufficienza per la squadra giallonera. Non gioca una grande partita, anzi è abbastanza deludente. Mai veramente pericoloso.

Il Milan merita di perdere. Gioca bene solo un tempo e poi nella ripresa cala vistosamente. Non si può arrivare ad una gara fondamentale con tutti questi calciatori infortunati. C’è un problema che va avanti da 4 anni e non è stato ancora risolto. Molto male. Le speranze di arrivare agli Ottavi sono legate ad un filo molto sottile. Il Borussia Dortmund merita la qualificazione. E’ stata, per ora, la squadra più continua del girone. Ha mostrato sempre un bel calcio e giovani molto forti.