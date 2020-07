Milan-Bologna Dichiarazioni pre partita Pioli: “Non abbiamo ancora raggiunto il nostro traguardo”

Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Bologna, non abbassa la guardia e vuole che la sua squadra sia al massimo della concentrazione: “Dobbiamo continuare e fare più punti possibili. Non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter esalta le caratteristiche di Kessie e Calhanoglu: “Hanno caratteristiche e capacità sia nella fase offensiva che difensiva. Sono giocatori intelligenti che sanno interpretare fasi di gioco, sono attenti e propositivi, leggere alcune situazioni che cambiano velocemente”

A chi gli fa domande relative al suo futuro, il tecnico rossonero risponde così: ” Non abbiamo tempo per pensare ad altro. Pensiamo ad una partita alla volta e basta”.

Milan-Bologna, 34° giornata di serie A

Stefano Pioli dichiara che la partita di domani sarà molto difficile e loda il suo collega Sinisa Mihajlovic: “Mihajlovic sta facendo un capolavoro e sta proseguendo il suo lavoro. Si vuole giocare la partita sempre. Abbiamo lavorato con le stesse squadre. Lui sta facendo il meglio per tirare fuori il massimo dai suoi giocatori”

Viene chiesto al tecnico rossonero se domani Ibrahimovic partirà dal primo minuto e lui risponde così:”L’allenamento di oggi e domani saranno importanti. Lui si sente bene, deciderò in base allo schieramento iniziale e anche al fatto di avere cambi importanti da usare a partita in corso”.

Parlando dell’apertura eventuale degli stadi verso le ultime partite, Pioli ci dice: “Sarebbe bellissimo. Abbiamo tifosi fantastici che ci hanno sostenuto . Sarebbe bello giocare le ultime partite a San Siro con i nostri tifosi. Ovviamente in questo momento è importante continuare ad avere attenzione. Non credo sia possibile già in questa stagione, ma mi auguro che possa avvenire all’inizio della prossima stagione”. Il tecnico rossonero comunque sarebbe felice di giocare almeno Milan-Cagliari davanti ai suoi tifosi.

