Milan-Bologna, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Dobbiamo pensare solo alla partita di domani”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Campionato, tra il “suo” Milan e il Bologna allenato da Thiago Motta.

Pioli esordisce con un ricordo dedicato a Gigi Riva e Mihajlovic: “Non si può non ricordare Sinisa, un allenatore e una persona che manca a tutto l’ambiente, così come mancherà una persona d’altri tempi e di valore come Gigi Riva”.

L’allenatore del Milan dichiara di aver visto il match di Sinner e afferma che il tennista ha compiuto una grande impresa, battendo il numero 1 del mondo.

Pioli parla della sfida di domani sera: ” Dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Domani è difficile, il Bologna gioca un ottimo calcio. E’ una squadra completa, soprattutto Ferguson come mezzala di inserimento è sempre molto pericoloso

Parlando di Leao, l’ex tecnico di Lazio e Inter sottolinea che il portoghese è un punto di riferimento della squadra rossonera. Al tecnico rossonero piace per il suo modo di essere. E’ un artista.

L’allenatore del Milan ritorna sui cori razzisti verso Maignan, in occasione di Udinese-Milan: “Complimenti all’Udinese Calcio per come si è comportata e per come ha gestito la situazione. Ci deve essere la certezza della pena per chi fa certe cose, questi episodi devono essere cancellati. Tutto ciò che è stato fatto verso Mike, anche dal nostro club, va portato avanti perché è il momento di agire con fermezza”.

Il Milan non deve forzare tante giocate. Deve cercare di essere solido soprattutto con la palla, rispetto a quando si trova senza il possesso del pallone. Non bisogna pensare allo scudetto, ma a fare bene il più possibile.

L’allenatore rossonero parla di Luka Jovic: “Jovic è cambiato che finalmente sta bene fisicamente. È contento, sereno, sta bene. Sulle qualità non ho mai avuto dubbi. È un giocatore sul quale faccio tanto affidamento anche se probabilmente anche domani partirà dalla panchina”.

Non solo lui, ma con i 5 cambi tutti i calcatori possono fare bene, entrando dalla panchina nel corso della partita.

Parlando di Zirkzee, Pioli sottolinea di come lo avesse seguito già ai tempi del Bayern Monaco. Ora è molto più completo, più dentro la partita, grande qualità tecnica. Sarà da tenere in grande considerazione.

Il tecnico del Milan parla di Gabbia e Terracciano: “Gabbia è tornato in un momento dove la sua serenità, l’ha aiutato ad inserirsi con quella leggerezza che a volte ti può servire. La Spagna ha sicuramente aumentato il suo bagaglio di conoscenze. Terracciano è un ragazzo molto attento che lavora molto bene in allenamento. Su di lui stiamo insistendo solo sulle fasce, sta lavorando solo da terzino per non fargli confusione”.

Alla domanda, se alla squadra rossonera manchi un frangiflutti, Pioli sottolinea come gli piacciano le caratteristiche di Adli e Reijnders, che non sono dei frangiflutti ma hanno altre caratteristiche. Hanno posizione ottime senza palla, si completano bene. In questo momento non si vuole giocare con quel ruolo.