Milan-Bologna 2-0, Voti pagelle e analisi, Ai piedi di Ibrahimovic

Sempre Zlatan Ibrahimovic. Il Milan parte bene in campionato grazie al suo leader in campo e fuori. Gli uomini di Pioli partono subito con il piede giusto in campionato. Ora la testa può andare al preliminare di Europa League, di scena Giovedì sera contro il Bodø/Glimt.

Top 3 Milan:

Ibrahimovic 7,5 Decisamente il migliore in campo, semplicemente mostruoso tecnicamente e fisicamente. Il primo gol è una meraviglia, calcia poi in maniera perfetta il rigore e continua a creare calcio. Peccato sbagli il terzo gol, sarebbe stato bello vedersi portare a casa il pallone del match.

Calabria 7 Oggi probabilmente una delle sue migliori partite in assoluto, letale sia in fase difensiva che offensiva, non ha sbagliato praticamente nulla. E’ stato semplicemente perfetto.

Kessie 6,5 Non solo ci mette la solita fisicità e strapotenza fisica, è anche molto bravo tatticamente a chiudere ogni possibile iniziativa del Bologna. Deve continuare così.

Flop Milan:

Castillejo 5 Oggi unico flop del Milan. Gioca malissimo e in maniera irritante, perde molti palloni e non è mai efficace nei contrasti. Viene sostituito a causa di un principio di pubalgia.

Milan-Bologna 2-0

Top Bologna:

Tomiyasu 6,5 Decisamente il migliore in campo dei rossoblu di Sinisa Mihajlovic. Preciso e puntuale nelle chiusure, un baluardo nell’inedita posizione di centrale. E’ l’unico che riesce a limitare per un pò Ibrahimovic, ma alla fine si deve arrendere.

Schouten 6 Ci mette tutto quello che ha, corsa, grinta e determinazione. recupera tantissimi palloni ed è l’uomo in più a centrocampo per il Bologna.

Flop 3 Bologna:

Dijks 4,5 Il peggiore in campo per i rossoblu. Costantemente in affanno contro gli attacchi del Milan. Commette 2 falli ingenui che gli costano un’espulsione evitabile.

Orsolini 5- Questa sera non è per nulla inspirato. Poco coraggio nelle poche occasioni del Bologna, poi ovviamente ad influire negativamente è il fallo in area di rigore su Bennacer che vale il penalty del 2-0.

Barrow 5 Ci mette la corsa e il fisico, ma sostanzialmente viene sempre annullato e chiuso dalla coppia Kjaer-Gabbia. Non crea mai un effettivo pericolo alla porta di Donnarumma.

I rossoneri hanno vinto meritatamente la prima partita di campionato. Con l’innesto di altri 2/3 elementi questa squadra potrebbe sire la sua nella lotta alla Champions League. Bologna che ha mostrato qualcosina, ma deve avere maggiore personalità in queste partite.

