Milan-Bodø/Glimt 3-2, Voti, pagelle e analisi. Calhanoglu show

Finisce 3-2 e con troppa sofferenza negli ultimi 30 minuti il terzo turno preliminare che vede alla fine i rossoneri di Pioli vincere e passare allo spareggio contro il Rio Ave. Vantaggio norvegese con Junker, poi Calhanoglu (2 volte) e Colombo la rimettono nel verso giusto. Poi il 3-2 con Hauge e tanta sofferenza nei minuti finali.

Top 3 Milan:

Calhanoglu 8 Decisamente e per distacco il migliore in campo. Disegna calcio, dai suoi piedi partono tutte le trame offensive del Milan. Bellissimi entrambi i gol e bellissimo l’assist per il gol di Colombo. Nel ruolo di trequartista è diventato veramente letale.

Colombo 7 Non solo il primo gol Europeo da attaccante d’area di rigore, ma anche una prestazione nel complessivo molto convincente. Fisicamente fa sentire la sua presenza, sfiora in gol già in precedenza in cui il portiere del Bodø/Glimt compie uno strepitoso intervento.

Saelemaekers 6,5 Ottima prestazione per l’esterno belga, corre avanti e indietro sulla sulla fascia e sfiora il gol che avrebbe garantito una gestione migliore del pallone negli ultimi minuti. Sta diventando un giocatore molto prezioso per Pioli.

Flop Milan:

Castillejo 5 Molto generoso, fa un lavoro importante di copertura, ma se sei un esterno d’attacco devi pure essere propositivo in fase offensiva. Cosa che almeno nelle prime tre partite stagionali non ha mostrato.

Top 3 Bodø/Glimt:

Hauge 7,5 E’ lui il faro del Bodø/Glimt. Serve l’assist del primo gol a Junker e poi realizza con un violento tiro dalla distanza il bellissimo gol del definitivo 3-2. Dopo la prestazione di questa sera non è escluso che qualche grossa squadra si possa fare avanti per acquistarlo.

Junker 7 Esattamente come per il compagno di reparto prestazione maiuscola. Non solo il bel gol dello 0-1, ma anche tanto lavoro sporco e tanto movimento nell’aria avversaria. Pure lui calciatore molto interessante.

Haikin 6,5 Anche lui ci mette tanto per tenere in vita il Bodø/Glimt fino alla fine. Compie parate molto belle su Colombo, Bennacer e Theo Hernandez tra gli altri. Tutti e 3 i gol che subisce alla fine non sono per colpe sue, ma si tratta di vere e proprie prodezze.

Flop 3 Bodø/Glimt:

Konradsen 5 Entra per rilevare Fet ma se possibile fa peggio del compagno. Perde molti palloni sanguinosi e non è mai a suo agio, ne in fase difensiva, ne in fase offensiva.

Berg 5,5 Anche lui prestazione decisamente sottotono. fa un pò meglio del compagno, ma la prestazione è altamente insufficiente.

Saltnes 4,5 Decisamente il peggiore in campo. Prestazione oggettivamente brutta e incredibilmente poteva diventare l’eroe del Bodø/Glimt negli ultimi minuti, ma incredibilmente da solo sbaglia un rigore in movimento, facendo tirare a Donnarumma e ai suoi compagni un sospiro di sollievo.

Certo, bisognava vincere e si sapeva che la condizione fisica superiore dei norvegesi si sarebbe fatta sentire. Ma gli ultimi 30 minuti la squadra rossonera ha sofferto troppo. Oltre le eventuali dichiarazioni di facciata di Maldini questa squadra ha bisogno almeno di altri 2/3 innesti sul mercato.

