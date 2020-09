Milan-Bodø/Glimt 3-2, Dichiarazioni post partita Pioli: “Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà”

Stefano Pioli nonostante la vittoria sofferta per 3-2 è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: “Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, è una squadra propositiva. Gli attaccanti hanno delle ottime qualità. Sapevamo che avremmo sofferto e infatti abbiamo sofferto, ma credo che abbiamo meritato la vittoria”

Il tecnico rossonero non risparmia complimenti ai norvegesi del Bodø/Glimt: “Gli attaccanti esterni sono giocatori di qualità, soprattutto Hauge. L’avevamo visionato bene, sapendo che era bravissimo sia ad andare dentro tra le linee sia a puntare l’uomo sull’esterno. E’ sicuramente un giocatore di livello europeo. Mi ha impressionato anche il difensore centrale di sinistra. E’ sicuramente una squadra di buon livello e infatti è in testa nel campionato norvegese”.

Pioli rifiuta di definire la sua squadra come un team Ibrahimovic dipendente, ma ammette che la presenza dell’attaccante svedese è sicuramente un grandissimo valore aggiunto per i rossoneri.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

Sull’eccessiva sofferenza negli ultimi 30 minuti di gara l’allenatore rossonero ci dice: “Al gol subito del 3-2 ci siamo forse spaventati. Loro sono un po’ più avanti di noi come condizione, ci hanno creato qualche difficoltà”.

Mattatore della serata è sicuramente Calhanoglu e Pioli afferma: “Credo che molto del merito sia suo, è un giocatore generoso e di qualità, lavora per la squadra. Difficile pretendere sempre due gol ma mi aspetto questo tipo di prestazione. È un ragazzo eccezionale, ha le qualità per diventare un punto di riferimento”.

Sul giovane Colombo al primo gol Europeo:” È un ragazzo eccezionale con la testa sulle spalle con la voglia di lavorare. Non è scontato trovare giovani con questo atteggiamento, sa che deve lavorare tanto per migliorare. Sono molto contento che si sia fatto trovare pronto e abbia segnato come aveva segnato nelle amichevoli pre-campionato”.

Pioli conclude, dicendo che la testa è già alla partita contro il Crotone e successivamente si penserà allo spareggio contro il Rio Ave.

