Milan-Benevento dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 01-5-2021

Dove vedere Milan-Benevento, anticipo della 34° Giornata di Serie A, sabato 1 Maggio alle ore 20:45. La partita Milan-Benevento sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN, ma visibile anche su Sky.

Una vittoria per dimostrare che la squadra crede alla Champions League. Una vittoria fondamentale in chiave lotta salvezza. Quelli di domani sera sono punti che pesano per le ambizioni di Milan e Benevento, nella corsa al raggiungimento dei propri traguardi.

A san Siro andrà in scena uno degli anticipi della 34° Giornata, che vedrà opposti Milan e Benevento. All’andata la sfida tra le due squadre terminò per 0-2 in favore dei rossoneri.

I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive e devono cercare di vincere per non buttare al vento un’intera stagione, stesso discorso vale per il Benevento, una sola vittoria nelle ultime 17 partite non sono certamente buoni numeri.

Ultime sulle formazioni di Milan-Benevento:

Ibrahimovic e Romagnoli. queste le due novità per Stefano Pioli. Lo svedese torna titolare dal primo minuto, esattamente come il capitano. Solito 4-2-3-1 con Kjaer e Romagnoli centrali di difesa. Sarà il tridente formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a supportare Ibrahimovic.

Filippo Inzaghi ha molti dubbi da sciogliere in vista di questa partita. Moncini, Foulon, Tuia, Letizia, Sau saranno gli assenti. L’ex tecnico proprio dei rossoneri pensa al 4-3-2-1 con Iago Falque e Caprari a supporto dell’unica punta ed ex Milan, Lapadula.

Probabili formazioni Milan-Benevento:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BENEVENTO ((4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

Come vedere Milan-Benevento in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Milan-Benevento

: Milan-Benevento Data : Sabato 1 Maggio 2021

: Sabato 1 Maggio 2021 Orario 20:45

20:45 Canali TV : DAZN (canale 209 SKY)

: DAZN (canale 209 SKY) Streaming: DAZN (app e sito)

La partita Milan-Benevento, anticipo della 34° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Canale 209 per gli abbonamenti a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonamenti a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio DAZN per guardare Milan Benevento in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a DAZN tramite l’app mobile o il sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Benevento:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Benevento in diretta live sulle frequenze di Rai radio Uno oppure cliccando sul pulsante Play presente nel player in basso.

https://www.raiplayradio.it/radio1/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet. scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Benevento:

Solo un precedente si registra tra Milan e Benevento a San Siro. Fini 0-1 per il Benevento grazie ad un gol di Pietro Iemmello.

Migliori Bookmakers AAMS