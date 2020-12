Calciomercato Milan: seguiti Bailey e Joveljic come vice Ibrahimovic. Barcellona su Donnarumma

Milan Bailey Joveljic – Il Milan comincia già a guardarsi intorno per possibili colpi di calciomercato invernale. Due giovani talenti sono nel mirino del club rossonero: Leon Bailey del Bayer Leverkusen e Dejan Joveljic del Wolfsberger. Inoltre il Barcellona avrebbe messo anche gli occhi sul portiere rossonero Gianluigi Donnarumma visto che il rinnovo si complica.

Il Milan ha avuto sempre un certa fortuna nello scovare tra i talenti. Tra gli ultimi colpi c’è stato proprio Jens Petter Huage acquistato dal Bodo Glimt, squadra norvegese con cui il Milan aveva giocato i preliminari di Europa League. Proprio in quell’occasione che i rossoneri sono impazziti per il talento scandinavo. L’acquisto non ha deluso le aspettative visto che Hauge ha fatto una bellissima partita contro lo Sparta Praga andando anche in rete con un super gol che ha fatto già partire i paragoni con l’ex Kakà.

Paolo Maldini intende sempre realizzare una squadra di giovani talenti e che abbiano grande personalità. Per questo motivo è già in giro in Europa alla ricerca di un buon giocatore che dovrà avere un compito non da poco: essere il vice di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è un eterno ragazzino che vorrebbe giocare sempre a calcio eppure il club rossonero è lungimirante e guarda già al futuro. La speranza è sempre quella di realizzare un colpaccio alla Hauge e per questo che il club si sta già muovendo su due binari.

Milan Bailey Joveljic, i rossoneri scovano in Europa

Il primo nome sarebbe quello di Leon Bailey del Bayer Leverkusen come riferisce il Daily Mail. Attaccante giamaicano, con le Aspirine ha iniziato molto bene tanto da suscitare l’interesse di diversi club. Non solo l’Arsenal ma anche il PSG e il Tottenham erano sulle sue tracce. L’apprezzamento dei club è ancora vivo ma anche il Milan si sarebbe aggiunto alla lunga fila per l’attaccante classe 97. Il suo contratto scade nel 2022 ma il Milan spera di potersi sedere a tavolino con il giocatore e discutere sui termini.

L’altro nome che piace alla dirigenza rossonera è Dejan Joveljic. Giocatore dell’Wolfsberger, in prestito dall’Eintracht Francoforte, è un altro giocatore che piace. Il serbo ha già mostrato il suo talento con gli austriaci visto che la sua rete contro il Feyenoord in Europa League ha portato la sua squadra ai sedicesimi. Anche l’Eintracht nutriva grandi speranze su di lui.

Il giocatore, infatti, doveva sostituire l’attaccante della Aquile, Luka Jovic ora al Real Madrid , ma ha collezionato solo 4 presenze. Così è stato mandato in prestito in Austria dove ha realizzato 4 reti in 10 partite. Maldini e Frederic Massara staranno facendo un pensierino al classe 99 prima che venga rubato dalla concorrenza.

Pericolo Barcellona per Donnarumma

Il Milan, però, dovrà guardare anche in casa propria. L’estremo difensore Gigio Donnarumma non ha ancora mostrato cenni di intesa sul rinnovo di contratto. C’è anche il rischio, minimo ma esistente, che il giocatore possa andare via a parametro zero.

Il Barcellona avrebbe messo gli occhi su di lui visti gli scarsi risultati dei suoi portieri Ter Stagen e Neto. Il Milan vuole blindare sicuramente il suo gioiello nonostante il rinnovo possa essere complesso. Il club di Milanello dovrà accelerare i tempi visto che il contratto del portiere scade nel 2021. La volontà è quella di rinnovare visto che è un giocatore cresciuto nelle giovanili rossonere e per questo motivo che il club non vorrà perderlo in alcun modo.

