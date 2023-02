Milan-Atalanta 2-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Oggi segnali positivi”

L’allenatore del Milan è intervenuto ai microfoni, dopo la vittoria del “suo” Milan, contro l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini.

Queste le parole del tecnico dei rossoneri dopo il successo contro i bergamaschi: “Oggi grande prestazione, abbiamo giocato con l’energia che riconosco nei miei giocatori. L’importante era dare continuità, non ci eravamo mai riusciti a vincere quattro vittorie consecutive. Abbiamo lavorato tanto, giocato con intensità e personalità. Stasera solo segnali positivi”.

Pioli loda Krunic per la grande prestazione messa in campo oggi contro l’Atalanta. Maignan e Ibrahimovic sono due leader importanti, tanto mancati a questa squadra. Il portiere francese è importante per la manovra dei rossoneri. Può sbagliare dal punto di vista tecnico, ma difficilmente sbaglia la scelta.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Vittoria fondamentale questa, in chiave lotta Champions League. Da notare che quest’anno i rossoneri, tra Campionato e Coppe, non avevano mai vinto 4 partite consecutivamente.

L’allenatore del Milan però è già concentrato sulla sfida contro la Fiorentina, dichiarando che sarà una gara molto difficile da giocare.

L’ex tecnico di Lazio e Inter loda altri aspetti positivi: “Mai mancato il supporto del club e l’unione di squadra”.

Nonostante il periodo molto positivo, il Milan non ha ancora fatto nulla. Come ribadito dal suo allenatore, serviranno tanti punti per conquistare uno dei posti validi per la prima Champions League.

La difesa a tre schierata nelle ultime partite ha permesso maggiore compattezza in fase difensiva, ma ha aumentato anche il sacrificio e la determinazione.