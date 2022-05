Milan-Atalanta 2-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Oggi grande vittoria”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è estremamente soddisfatto della vittoria del “suo” Milan contro l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

Pioli ringrazia pubblicamente i tifosi per l’amore e la passioni ampiamente dimostrati nei confronti della squadra rossonera.

Sulla prestazione di oggi si è così espresso il tecnico rossonero: “Sono molto soddisfatto perché avevamo di fronte una squadra forte. Difensivamente abbiamo concesso poco. Abbiamo provato tante cose per provare a trovare la soluzione giusta in zona offensiva. Questa vittoria è un altro bel premio per i ragazzi”.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Pioli è orgoglioso della sua squadra, ma la stagione non è ancora finita e ci sarà un’importante settimana di allenamento, che poterà ad una partita fondamentale come quella di settimana prossima, contro il Sassuolo allenato da Dionisi.

Sull’atteggiamento della squadra dopo il secondo gol, si esprime così l’ex tecnico di Lazio e Inter: “Ai ragazzi ho fatto vedere un’intervista di Kobe Bryant in cui diceva che, nonostante il 2-0 nei playoff di NBA, il lavoro non era ancora finito. E lo stesso vale per noi”.

Come dichiara Pioli, si punta ad esaltare le qualità dei suoi ragazzi, cercando di nascondere i difetti. Sul mancato ingresso di Ibrahimovic, il tecnico milanista spiega come lo stesso attaccante svedese ha capito che in quel momento, servivano altri calciatori.