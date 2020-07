Milan-Atalanta 1-1, voti pagelle e analisi, un pareggio giusto

E’ finita 1-1 tra Milan e Atalanta, rossoneri in vantaggio con una magia di Calhanoglu su calcio di punizione, rigore fallito da Malinovskyi e poi pareggio di Duvan Zapata. Milan che fa il massimo con le assenze, ma probabilmente dice addio al 5° posto. Atalanta che continua la sua striscia positiva.

Top 3 Milan:

Calhanoglu 7,5 Decisamente il migliore in campo per i rossoneri, segna un gol bellissimo su calcio di punizione, da posizione molto defilata ed è sempre nel vivo del gioco. Pioli ha piazzato Calhanoglu trequartista e il turco è cresciuto moltissimo. E’ il miglior Calhanoglu dal suo arrivo a Milano.

Donnarumma 7 Para il rigore a Malinovskyi e si dimostra sempre piazzato bene tra i pali e nelle uscite.

Kjaer 7 Grandissima partita per l’ex Atalanta. Sempre preciso e puntuale nell’anticipo. Ha dalla sua uno scomodo cliente come Duvan Zapata, ma se la cava egregiamente, non ha paura di fare interventi rischiosi, ma sempre efficaci, non una sbavatura. Riscatto meritato.

Flop 3 Milan:

Biglia 4,5 Decisamente il peggiore in campo per gli uomini di Stefano Pioli. Suo il fallo sciocco che concede il rigore all’Atalanta, inoltre è lui a perdere quel sanguinoso pallone che da avvio al pareggio dei bergamaschi.

Saelemaekers 5,5 Alterna buone cose ad alcuni errori di leggerezza, ma è un giovane, ha tutto il tempo di migliorare.

Calabria 5,5 Stessa considerazione che per Saelemaekers. Mostra buone chiusure , ma soffre moltissimo il duello con Duvan Zapata.

Milan-Atalanta 1-1

Top 3 Atalanta:

Zapata 7,5 Decisamente il migliore in campo della formazione di Gasperini. Potenza fisica straordinaria, abbinata ad un’ottima tecnica e questo gli consente di realizzare il gol del pareggio.

Gomez 7 Altra partita sugli scudi per l’ex Catania, gioca da rifinitore e delizia i suoi compagni con giocate dall’alta scuola e tocchi di classe. Non è solo tecnico, è tremendamente utile per la squadra. fondamentale.

Freuler 6,5 A centrocampo fa sentire la sua presenza, sia in fase difensiva che offensiva, è lui che ruba il pallone a Biglia e avvia l’azione per il pareggio atalantino.

Flop 3 Atalanta:

Toloi 5 Uno dei peggiori in campo dell’Atalanta, soffre molto dalla sua parte le azioni del Milan. mostra anche molta stanchezza e infatti all’inizio del secondo tempo viene sostituito.

Malinovskyi 4,5 Il peggiore in campo dell’Atalanta, sbaglia il calcio di rigore e inoltre non mostra mai di poter creare pericoli alla porta del Milan.

Hateboer 5,5 Alterna buone cose cose in fase di attacco, ma dietro compie qualche sbavatura di troppo. non è il solito, ma una partita storta può capitare a tutti. La sua forza non si discute.

Il Milan meglio di questo non poteva fare viste le assenze. I rossoneri probabilmente si mangeranno le mani per il pareggio con la squadra, ma dall’inizio del 2020 questa squadra ha un bel gioco e un’identità precisa. Viene premiata la continuità. Con i giusti innesti la Champions League non è impossibile. Atalanta che come sempre fa una straordinaria partita e mostra la sua intensità totale a tutto campo abbinata alla tecnica.

