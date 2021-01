Milan-Atalanta 0-3, Dichiarazioni post partita Pioli: “Credevo ci servisse un centrocampista più fisico”

Stefano Pioli è dispiaciuto della sconfitta subita in casa contro l’Atalanta, ma invita i suoi a reagire al più presto, magari già nel derby di Coppa Italia.

Pioli non trova attenuanti e fa i complimenti all’Atalanta. La squadra di Gasperini è stata brava sia sul piano fisico che su quello tecnico e ha legittimato la vittoria.

All’allenatore del Milan il platonico titolo d’inverno non interessa, per lui ci sono 7 squadre che più o meno sono tutte allo stesso livello e che lotteranno fino alla fine per i primi posti in campionato.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

Ha fatto molto discutere la posizione da trequartista di Meité, su questa mossa Pioli ci dice: “Credevo che ci servisse un centrocampista più fisico, le loro posizioni sono particolari. Avere Diaz in panchina mi avrebbe permesso di inserire un giocatore con altre caratteristiche”.

Per l’ex allenatore di Lazio e Inter la squadra non deve mollare, bisogna essere consci dei propri mezzi, ma bisogna fare di tutto per eliminare i difetti.

