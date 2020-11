Milan: anche Murelli, vice Pioli, positivo al Covid-19. Contro il Napoli tocca a Bonera in panchina

Il Covid-19 continua a lasciare strascichi in casa Milan: dopo la positività riscontrata a Stefano Pioli nei giorni scorsi, anche l’allenatore in seconda, Giacomo Murelli, ha contratto il virus e sarà dunque impossibilitato a sostituire il collega nel big match di domenica sera al San Paolo, contro il Napoli.

Daniele Bonera, allenatore del Milan a Napoli

A giuidare la truppa rossonera nella “tana” di Gattuso sarà quindi Daniele Bonera. L’ex difensore del Milan, in rossonero dal 2006 al 2015, ha infatti conseguito il patentino UEFA Pro A che gli consente di allenare nella massima categoria.

Per Bonera sarà dunque una buona occasione che gli permetterà di assaggiare il clima da Serie A. Il Milan si affiderà a uno dei suoi giocatori più rappresentativi degli ultimi anni per continuare la striscia positiva mantenuta in campionato fino ad adesso.

Bonera avrà dalla sua l’aiuto di una squadra che ha trovato nei suoi uomini più esperti, Ibrahimovic in primis, il faro cui affidare le proprie sorti sportive. Domenica sera ci sarà nuovamente lo svedese a guidare i propri compagni più inespert dal campo.

Mai come ora il “Diavolo” ha bisogno della sua leadership per uscire indenne da una delle trasferte più insidiose del campionato, che potrebbe segnare uno spartiacque decisivo per quelli che saranno gli effettivi obiettivi stagionali.

