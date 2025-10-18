Milan: Allegri prepara una mossa a sorpresa contro la Fiorentina

Massimiliano Allegri starebbe valutando un cambio tattico inatteso in vista della sfida di Serie A tra Milan e Fiorentina, in programma domenica sera a San Siro. Le numerose assenze in attacco costringono il tecnico rossonero a cercare soluzioni alternative, ma da Milanello arrivano anche alcune buone notizie.

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 e ripreso da MilanNews24, il tecnico avrebbe deciso di testare in allenamento una nuova disposizione offensiva con Ruben Loftus-Cheek avanzato nel ruolo di trequartista, alle spalle di una punta unica. L’idea consentirebbe ad Allegri di mantenere equilibrio a centrocampo e allo stesso tempo conservare opzioni d’attacco importanti in panchina, come Santiago Gimenez.

Recuperi e infortuni: le ultime da Milanello

La buona notizia arriva da Alexis Saelemaekers, che dovrebbe recuperare in extremis e rendersi disponibile per la gara. Restano invece forti dubbi su Christopher Nkunku, rientrato dagli impegni con la nazionale francese con un problema al piede dopo una botta rimediata in allenamento. Il giocatore si è allenato a parte e al momento è in forte dubbio per domenica.

Assente sicuro invece Christian Pulisic, ancora ai box per una lesione muscolare alla coscia.

La possibile formazione

Nel nuovo assetto tattico studiato da Allegri, Rafael Leão agirebbe da centravanti puro, ruolo in cui è già stato provato in alcune fasi di gara. Dietro di lui opererebbe Loftus-Cheek come trequartista, con la possibilità di inserirsi centralmente e sfruttare la sua fisicità negli spazi.

A completare la mediana, un trio di grande qualità e sostanza composto da Luka Modric, Youssouf Fofana e Samuele Ricci, con il compito di garantire equilibrio e fluidità nella manovra.

Attesa per la conferenza di Allegri

L’ultima seduta di rifinitura e la conferenza stampa pre-partita di sabato saranno decisive per capire se Allegri deciderà davvero di applicare questa innovazione tattica. Una scelta coraggiosa, ma dettata dalla necessità di far fronte alle assenze e dare nuova imprevedibilità al gioco offensivo del Milan.

Se l’esperimento dovesse essere confermato, il match contro la Fiorentina potrebbe rappresentare una svolta strategica nella gestione della rosa rossonera, con Loftus-Cheek in un ruolo inedito e Leão chiamato a guidare l’attacco con maggiore responsabilità.

