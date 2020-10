Migliori vogatori – guida all’acquisto

Il vogatore è un attrezzo da fitness solitamente tra i meno acquistati in ambito domestico, visto che si preferiscono spesso cyclette, tapis roulant ed ellittiche, ma molto gettonato per il fitness perché è un attrezzo completo che fa lavorare il corpo in tutte sue parti.

I migliori vogatori: quali acquistare

Per scegliere il miglior vogatore adatto alle vostre esigenze, bisogna tener presente alcuni parametri importanti che possono condizionare la scelta di un modello rispetto ad un altro.

Tipologia di resistenza : Esistono modelli che differiscono per tipologia di resistenza e possono essere ad aria, magnetica, ad acqua ed idraulica. I vogatori a resistenza idraulica simulano la classica vogata in acqua con le braccia dell’attrezzo come se fossero immerse in acqua grazie ai due pistoni idraulici ed è la meno ingombrante e la più economica tra le varie tipologie. Il vogatore ad aria è costituito da un volano provvisto di pale che viene azionato durante il movimento sull’attrezzo e simulano esattamente la vogata con remi completamenti immersi in acqua. Più ingombranti di quelli idraulici e abbastanza rumorosi. I vogatori meccanici sono simili a quelli ad aria ma senza il volano che è sostituito da un sistema a magneti elettrici che producono la resistenza. Tra i modelli è sicuramente il più silenzioso ma anche il meno realistico per quanto riguarda la simulazione. I vogatori ad acqua , invece, sono quelli maggiormente gettonati perché simulano fedelmente la vogata in acqua ed è realizzato con una tanica riempita d’acqua sulla testa dell’attrezzo collocato a due pale che vengono mosse nell’allenamento.

Prezzo: Anche il prezzo è uno dei fattori importanti nella scelta del modello perché condizionano la fascia di acquisto nel quale ricercare. I vogatori con display e programmi pre-impostati sono i più costosi, ma esistono anche attrezzi di fascia bassa che hanno una buon rapporto qualità-prezzo.

JK Fitness 5070 – il migliore vogatore a pistone idraulico economico

Il JK fitness 5070 è un vogatore economico, ideale per chi vuole cominciare questo tipo di allenamento non in modo professionale. Seppur poco costoso, riesce a soddisfare l’allenamento ed ha le funzioni essenziali per simulare la vogata in acqua. E’ dotato di 12 livelli di intensità selezionabili manualmente tramite una manopola meccanica e di un display da cui potrete monitorare l’allenamento, le calorie bruciate, il numero di vogate al minuto e il tempo di esercizio. Per la sua struttura può essere ripiegato e riposto dopo l’utilizzo.

Specifiche tecniche:

Brand: JK Fitness | Peso supportato: 90 Kg | Livelli di intensità: 12 livelli di resistenza | Display: Monitoraggio del tempo, delle vogate al minuto, delle calorie bruciate. | Dimensioni: 108 x 148 x 48 cm | Peso: 16 Kg

Offerta JK FITNESS 5070 Vogatore Richiudibile, Silver/Nero Portata max utente: 90 kg. Peso: 16 kg.

JK fitness

Pistone idraulico - 12 livelli intensità

Display LCD

Visualizza: tempo, vogate, calorie, totale vogate

Sportstech Vogatore RSX400 – il miglior vogatore magnetico economico

Sportstech è un brand molto conosciuto per attrezzi da palestra e questo RSX400 è un attrezzo completo che potrà essere usato sia per dimagrire che tonificare il vostro corpo. E’ l’ideale per chi vuole spendere un po’ di più ma vuole avere un prodotto semi professionale.Il materiale con cui è costruito è ottimo, è dotato di pannello LCD da cui poter gestire interamente l’allenamento. Inoltre interessante è l’app di cui è dotato che potrete installarla sul vostro smartphone o tablet e sincronizzare i vostri allenamenti e tenere sotto controllo i vari parametri presenti anche sul display. Inoltre sono predisposti degli allenamenti che potrete regolare in manuale l’intensità e la resistenza tramite 8 livelli disponibili oltre a poter inclinare il vogatore di 15° per rendere la vogata più realistica. E’ dotato di sellino a cuscinetti che lo rende assolutamente ergonomico, le barre sono in alluminio e presenta ampi pedali realizzati con materiale antiscivolo. Al termine dell’allenamento potrete ripiegarlo e riporlo.

Specifiche tecniche:

Brand: Sportstech | Peso supportato: 100 Kg | Livelli di intensità: 8 livelli di resistenza | Display: Monitoraggio del tempo, delle vogate al minuto, delle calorie bruciate. Sincronizzazione con app integrata | Dimensioni: 170 x 53 x 82 cm | Peso: 20 Kg

Sportstech RSX400 Vogatore - Marchio di qualità Tedesco - Eventi Video & Mulitplayer App, Cintura cardiofrequenzimetro inclusa, vogatore Ottimo per l'utilizzo in casa, pieghevole, 8x magnetoresistenza ✅𝗔𝗣𝗣 𝗣𝗘𝗥 𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧𝗣𝗛𝗢𝗡𝗘: Il nostro vogatore è compatibile con l'App di fitness Kinomap per smartphone e tablet. Tieni traccia di tutte le informazioni importanti sull'allenamento con la tua applicazione.

✅𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢, 𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗚 & 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥: con KINOMAP e Sportstech iniziate subito il vostro allenamento di nuova generazione. Prova Home Fitness 2.0 con la console multimediale compatibile con l'app e il pratico porta tablet.

✅𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗘 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗘: Il vogatore può essere spostato rapidamente e comodamente grazie alle rotelle per il trasporto integrate. È poco ingombrante e si può ripiegare in pochi semplici passi.

✅𝗥𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗢𝗟𝗔𝗕𝗜𝗟𝗘: La magnetoresistenza può essere regolata manualmente con 8 diversi livelli sul dispositivo fitness, rendendola ideale per principianti e professionisti. Pendenza 15%.

✅𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗘 𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗢: Le rotaie in alluminio trattato di alta qualità e il sedile con cuscinetti a sfera di questo dispositivo per allenarsi a casa assicurano un allenamento stabile, sicuro e silenzioso. ATTENZIONE: Nessuna consegna sulle isole!

V-Fit Tornado Air – il miglior vogatore ad aria di fascia media

Il Fit Tornado è un vogatore di fascia media con tutte le funzionalità necessarie per un ottimo allenamento, realizzato con ottimo materiale e dal prezzo abbastanza conveniente. Il sedile è ergonomico e il manubrio è realizzato con materiale antiscivolo per una perfetta aderenza durante l’allenamento. Sulla testa dell’attrezzo è presente il volano dotato di meccanismo ad aria con trasmissione a catena con una fedele simulazione di vogata in acqua. Tramite il display LCD potrete monitorare il numero delle vogate, il tempo di allenamento, le calorie bruciate e molto altro. E’ possibile riporlo dopo l’utilizzo per non occupare spazio in casa.

Specifiche tecniche

Brand: V-Fit | Livello di resistenza: automatica in base alla velocità di allenamento | Display: con 6 funzioni da monitorare [tempo, distanza, velocità, calorie bruciate, vogate al minuto e totali, potenza] | Dimensioni: 212 x 44 x 74 cm | Peso: 24 kg

Sportstech RSX600 Vogatore Professionale,Aria Magnetico Drive,Controllo Smartphone,16 programmi Training,16 Livelli di Resistenza,Cintura di impulsonel Valore di 39,90€ incl,modalità Gara (RSX600) ✅𝗔𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁: con l'App fitness e-Health e Sportstech iniziate subito il vostro allenamento di nuova generazione. Prova Home Fitness 2.0 con la console multimediale compatibile con l'app e il pratico porta tablet!

✅𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗲 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ con display da 5.5 pollici, 5 profili utenti e caricatore USB – cintura per la misurazione del polso inclusa pedali anti scivolo con cinghia regolabil

✅Il nostro vogatore è dotato di una tecnologia frenante con 16 livelli di resistenza controllati dal computer, massa volanica di 7 kg, perfetto per movimenti a remi estremamente dolci e silenziosi.

✅Vasta gamma di programmi con 12 allenamenti pre-programmati + funzione 4x HRC per l’allenamento basato sulla frequenza cardiaca + modalità gara 500m - Cingha cardio compatibile.

✅𝗗𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶: (LxWxH) - 2400x390x890mm – peso massimo utente fino a 120 KG / max. altezza utente consigliata: 200cm – peso specifico ca 37 KG – allenamento ottimale per tutto il corpo + resistenza e coordinazione – ATTENZIONE: Nessuna consegna sulle isole!

Maxxus RX 7.4 – il miglior vogatore con resistenza combinata

Questo modello è uno dei migliori vogatori combinati ad aria e magnetica e provabile ad un costo abbastanza conveniente. Particolarmente silenzioso, ideale per simulare un movimento realistico della vogata in acqua. Ha una struttura molto solida e dotata di display LCD da cui potrete selezionare la tipologia di allenamento e monitorare la frequenza cardiaca, il numero di vogate, il tempo di allenamento, la distanza percorsa e le calorie bruciate.

Specifiche tecniche:

Brand: Maxxus | Programmi: 12 di allenamento, 4 per il cardiofitness, 4 personalizzabili e 1 con potenza costante | Dimensioni: 248 x 46,5 x 102,5 cm | Peso: 45,5 Kg

MAXXUS Vogatore 7.4 – Rower In Studio di qualità come attrezzo per allenamento a casa – silenzioso funzionamento ad aria e magnetico, pieghevole, 120 kg massimo peso utente. Maxxus 7.4 - Vogatore Rower in studio di qualità per l'allenamento a casa, pieghevole, con simulazione di competizione, delicato sulle articolazioni

Dimensione massima utente 190 cm – 40 kg peso dispositivo per una posizione sicura, portata fino a 120 kg – seduta profilata.

Quickstart – Programma manuale, 1 simulazione di competizione – Rilevamento di impulsi di recupero – Visualizzazione del tempo di allenamento, dei vogatori totali e del consumo di calorie.

Regolatore di livellamento e supporto per pavimento per una posizione sicura, guida pieghevole – Maniglie ergonomiche – Sistema di frenata: resistenza dell'aria e freno magnetico elettronico.

Apropos: il popolare servizio televisivo tedesco "The Biggest Loser" è dotato di attrezzature da allenamento di alta qualità Maxxus, una bella prova di quanto è il nostro equipaggiamento sportivo "State of the Art".

WaterRower Vogatore – il miglior vogatore ad acqua professionale

Se avete intenzione di acquistare un attrezzo top di gamma e volete eseguire in modo costante l’allenamento, questo è il modello che fa per voi. E’ un vogatore professionale con tipologia di resistenza ad acqua che simula fedelmente la vogata reale con parti più dure che quelle più rilassanti. E’ realizzato con ottimo materiale professionale, i manici sono antiscivolo ed è equipaggiato da pannello di controllo posto sulla testa dell’attrezzo. Tramite il display potrete monitorare il tempo, la velocità, la distanza percorsa e la resistenza nella vogata e potrete selezionare uno dei programmi pre-installati grazie al software integrato We-row.

Specifiche tecniche:

Brand: WaterRower | Peso supportato: 350 Kg | Dimensioni: 211 x 40 x 54 cm | Peso: 10,9 Kg

Offerta Capital Sports Stoksman 2.0 Vogatore ad Acqua - Panca con Remi, Delicato su Articolazioni, Doppia Guida 120 cm, Resistenza all'Acqua, Computer Allenamento con Display LCD, Legno, Faggio Scuro DI BENE IN MEGLIO: Il vogatore ad acqua Stoksman 2.0 di CAPITAL SPORTS è la versione migliorata dei nostri collaudati vogatori e combina un design e una lavorazione di alta qualità con un'esperienza di remata incredibilmente naturale.

PERFORMANCE MIGLIORATA: La nuova generazione di vogatori Stoksman presenta anche un telaio migliorato e più robusto e un minicomputer rivisitato. Questo è il modo in cui si vogliono allenare la propria condizione e i propri muscoli oggi!

TRAINING NATURALE: Il fulcro dell'allenamento, pratico e delicato per le articolazioni, è il grande serbatoio d'acqua, la cui pagaia ergonomica offre un'esperienza di allenamento estremamente naturale - quasi come se si stesse remando su un lago.

COMPUTER DI ALLENAMENTO: Per monitorare il tuo allenamento, il dispositivo offre un minicomputer migliorato con display LCD, dove puoi monitorare non solo la distanza percorsa o le calorie bruciate, ma anche le tue remate al minuto.

SILENZIOSO: La doppia guida in legno lunga 120 cm con pista in plastica del vogatore ad acqua CAPITAL SPORTS Stoksman 2.0, assicura inoltre un allenamento piacevole e silenzioso. Le pedane regolabili in 4 stadi garantiscono una presa sicura.

Sport Plus Vocatore – Miglior vogatore qualità – prezzo

Il modello della Kettler è professionale ma con un ottimo prezzo rispetto alla sua qualità. E’ realizzato con materiale eccellente composto da barre in alluminio e sedile ergonomico per mantenere il comfort durante lo sforzo. E’ un vogatore di tipo meccanico con possibilità di settore il livello di resistenza tramite il display da cui potrete monitorare anche il livello di resistenza, il tempo di allenamento, le calorie bruciate, il numero di vogate, la pulsazione cardiaca. Tramite il display potrete regolare l’intensità di sforzo o scegliere tra uno dei programmi pre-impostati o crearvene uno vostro personalizzato.

Specifiche tecniche:

Brand: Sportplus | Dimensioni: 190x51x51x77cm | Peso: 40 Kg | Volano: 8 KG

SportPlus Vogatore per Casa, Sistema Frenante Magnetico Silenzioso Esente da Manutenzione, Massa Volano di ca 8 kg, Computer di Allenamento con Ricevitore di Impulsi a 5 kHz, Peso Max Utente 150 kg, Sicurezza Testata RESISTENZA: 8 livelli di resistenza regolabili manualmente sono generate da un sistema di frenatura magnetica silenzioso ed esente da manutenzione. L'elevata massa volanica di circa 8 kg produce una forza di trazione fluida

ALLENAMENTO: 6 programmi di allenamento preinstallati; computer di allenamento con informazioni sul totale delle vogate, tempo di allenamento, distanza, vogate al minuto, consumo di calorie e frequenza cardiaca

PULSAZIONI: misurazione accurata e costante delle pulsazioni tramite cinghie toraciche non codificate a 5 kHz. Il polso viene trasmesso senza fili al computer di allenamento (si raccomanda cintura toracica: SP-HRM-BLE-400)

DETTAGLI: Cuscinetto a sfere e comodo sellino,binario a rulli in alluminio di alta qualità, peso utente fino a 150 kg, dimensioni ca. 190x51x51x77cm (LxPxA), dimensioni da piegato ca. 95x51x122cm (LxPxA)

QUALITÀ: La sicurezza del vogatore è testata secondo le norme EN ISO 20957-1 e EN 957-7; Vogatore modello: SP-MR-008-B

SKILLROW – il miglior vogatore da palestra professionale

Lo Skillrow è un vogatore professionale dotato di tecnologia multidrive che permette di aggiungere resistenza maggiore a quella dell’aria essendo un attrezzo di tipologia ad aria. Tramite il display integrato potrete scegliere il livello di resistenza, impostare uno dei programmi predisposti tra cui quello cardiovascolare, monitorare la frequenza del cuore. Realizzato in materiale molto solido e resistente è adatto a chi vuole intraprendere questo tipo di allenamento in modalità costante. Inoltre questo modello è provvisto dell’app Skillrow che fungerà da personal trainer durante l’allenamento e tramite cui potrete monitorare i vostri risultati. Provvisto sulla testa dell’attrezzo anche di un porta cellulare fino a 7,7 pollici. Dopo l’utilizzo può essere ripiegato e riposto.

Specifiche:

Brand : Technogym

: Technogym Tipo di console : LCD con retroilluminazione

: LCD con retroilluminazione Monitoraggio dell’allenamento : con l’app Skillrow e le app mywellness

: con l’app Skillrow e le app mywellness Cardiofrequenzimetri telemetrici compatibili: Bluetooth, Smart, Ant+

Bluetooth, Smart, Ant+ Dimensioni : 2435 x 629 x 1280 mm

: 2435 x 629 x 1280 mm Peso: 76 Kg

Potrete acquistarlo dal sito ufficiale al costo di € 3490.00

