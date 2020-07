Migliori tende da campeggio

Se state pensando di sfruttare le vacanze estive per andare in campeggio, quello che vi occorre è munirvi di tutta l’attrezzatura necessaria. In questo articolo vi presentiamo le tende da campeggio, le migliori sul mercato in base alla qualità e al prezzo.

Le migliori tende da campeggio

Di modelli di tenda da campeggio ne esistono diversi tipi e si differenziano principalmente per materiale in base alla stagione di utilizzo, dimensioni. Solitamente le tende da campeggio ultima generazione sono è predisposte per 2-3 persone ma esistono anche modelli in grado di ospitare fino a 12 persone e sono quindi più grandi. Inoltre in base al materiale possono esserci alcune molto calde che sono ottime durante la stagione invernale. Esistono anche quelle super accessoriate e fornite sia di gancio e zanzariera per proteggere da insetti durante il suo utilizzo. Inoltre sono quasi tutte impermeabili e ignifughe.

Tra i modelli più gettonati ci sono quelle adatte per stagioni primaverili fino all’autunno, realizzate con materiale leggero e provviste di pannelli laterali per canalizzare il flusso d’aria. Proteggono da polvere e insetti e sono sia ignifughe che resistenti a vento e pioggia. Sono tende ideali per chi campeggia continuamente proprio perché copre ben tre stagioni su 4.

Le tende predisposte per la stagione invernale, a differenza delle precedenti, sono realizzate con materiale più resistente e più caldo in grado di proteggere dal freddo esterno, da forti venti e carichi innevati. Anche la forma è leggermente diversa perché hanno sulla parte superiore una sorta di cupola per non far accumulare la neve che cade. A differenza delle 3 stagioni, non hanno pannelli a rete, riducendo la ventilazione dell’aria. Le tende da campeggio si differenziano, inoltre, per l’altezza. Esistono infatti modelli a cabina, dotate di pareti verticali che permettono di starci in piedi mentre ed altre tende da campeggio a casetta. Inoltre, per chi non è troppo pretenzioso, sono disponibili anche tende da campeggio gonfiabili, utilissime specialmente per stare in spiaggia.

Come scegliere una tenda da campeggio

Al momento in cui si vuole acquistare una tenda da campeggio, sono diverse le variabili da tenere in considerazione tra cui:

Stagione : E’ opportuno selezionare il modello in base alla stagione per cui si utilizza. Potrete scegliere il modello primaverile (che copre stagione estiva, primaverile, autunnale), e quella prettamente invernale.

: E’ opportuno selezionare il modello in base alla stagione per cui si utilizza. Potrete scegliere il modello primaverile (che copre stagione estiva, primaverile, autunnale), e quella prettamente invernale. Dimensioni : Le tende variano per persone che possono essere ospitate. Esistono i classici modelli. da 2-3 persone fino a quelle più grandi che possono ospitare un intero gruppo di campers.

: Le tende variano per persone che possono essere ospitate. Esistono i classici modelli. da 2-3 persone fino a quelle più grandi che possono ospitare un intero gruppo di campers. Colore : Seppur può sembrare un parametro puramente estetico, in realtà il colore è una caratteristica importante. Adeguarsi all’ambiente circostante può essere utile per molte cose.

: Seppur può sembrare un parametro puramente estetico, in realtà il colore è una caratteristica importante. Adeguarsi all’ambiente circostante può essere utile per molte cose. Tipologia : Esistono i modelli a cupola e quelli verticali. I secondi vi permettono di avere un rifugio in montagna su misura per voi.

: Esistono i modelli a cupola e quelli verticali. I secondi vi permettono di avere un rifugio in montagna su misura per voi. Accessori : Se volete spendere qualcosina in più, possono essere utili quelle predisposte di alcuni accessori tra cui zanzariere in grado di proteggervi dall’insetti presenti nell’ambiente.

: Se volete spendere qualcosina in più, possono essere utili quelle predisposte di alcuni accessori tra cui zanzariere in grado di proteggervi dall’insetti presenti nell’ambiente. Prezzo : Il prezzo è una caratteristica tra le più importanti perché in base al vostro budget potrete scegliere un modello migliore e sicuramente più accessoriato.

: Il prezzo è una caratteristica tra le più importanti perché in base al vostro budget potrete scegliere un modello migliore e sicuramente più accessoriato. Tipologia di montaggio: Le tende non hanno lo stesso sistema di montaggio, alcune sono semplici e altre molto articolate. Anche questo è un fattore che può far propendere verso un modello rispetto ad un altro.

Come pulire una tenda da campeggio

Qualsiasi tenda da campeggio utilizzate, è importante apportare un’accurata e continua manutenzione per mantenerla più a lungo possibile. Se state in spiaggia o in montagna, se piove o c’è il sole, la tenda potrebbe sporcarsi e quindi è necessario pulirla. Ma come fare? La tenda non va mai lavata in lavatrice, né asciugata con l’asciugatrice. Questo potrebbe comportare uno strappo nella tenda o una lacerazione e perdita di consistenza del tessuto. Per pulire una tenda dallo sporco è semplice, occorre munirsi di una spugna non abrasiva, acqua fredda e sapone per i delicati. Non utilizzare smacchiatori o candeggina, perché potrebbe danneggiare la vostra tenda. E per asciugarla, semplicemente il sole.

Ferrino Proxes, Tenda a Tunnel

La tenda da campeggio firmata Ferrino, è una delle più gettonate ed è l’ideale per chi vuole andare in campeggio insieme ai propri amici. Supporta massimo 4 persone ed è realizzato in materiale di ottima qualità. La struttura è a tunnel, con doppio tetto e interno realizzato in poliestere traspirante. Il pavimento della tenda è cucito su tutto il perimetro, è provvisto di zanzariera esterna, porta laterale, tasche interne porta oggetti, gancio porta lampada e borsa a custodia con kit di riparazione. E’ Alta 1.80 ed è strutturata in due aree, una notte e una parte giorno che può essere rimossa.

Specifiche tecniche

Brand: Ferrino | Modello: Orixes | Numero persone ospitabili: 4 | Materiale: Poliestere traspirante | Dimensioni: 419,1 x 241,3 x 170,2 cm | Peso: 11 Kg | Accessori: Zanzariera, gancio porta lampada, kit di riparazione, tasche porta oggetti | Altezza: 1,80 m | Impermeabilità: 2500 mm |

Ferrino Proxes, Tenda a Tunnel Verde, 4 Persone Pavimento addizionale cucito per l'intero perimetro del doppio tetto

Doppio tetto e interno in poliestere traspirante e idrorepellente

Struttura a tunnel

Quattro posti

Quattro posti

Skandika, Tenda da Campeggio Tipii 301

Questa tenda non è la classica tenda da campeggio che siamo soliti vedere in giro, ma presenta una struttura particolare che può ospitare ben 12 persone. Facile da montare, alta 3 m, con aperture d’aria e resistente all’acqua. Estremamente economica, facile da montare. Non è provvista di accessori quali zanzariera, tasche interne e via dicendo. Il pavimento è rinforzato da un telo cucito su tutto il perimetro ed è ottima per le tre stagioni.

Specifiche tecniche

Brand: Skandika | Modello: Tipii 301 | Numero persone ospitabili: 12 | Materiale: Poliestere traspirante | Dimensioni: 28,3 x 11,3 x 22 cm | Peso: 10 Kg | Accessori: Nessuno | Altezza: 3 m | Impermeabilità: 1000 mm

Skandika, Tenda da Campeggio Tipii 301, Beige (Sand) Grande tenda Tipi con un'asta media

Telo da fondo inserito nella cucitura

Alta piú di 300 cm

3000 mm colonna d'acqua

Aperture di areazione

GIOEVO Tenda Gonfiabile

Questo modello è una tenda da campeggio gonfiabile, facile da montare e di facile utilizzo. Può essere definita come modello a cabina, che permette di starci dentro in piedi e poterla usare come un rifugio durante le vacanze estive. Essendo gonfiabile, non è l’ideale per la stagione invernale, ma vi permetterà di poterla utilizzare in tantissime occasioni. E’ lunga 4 metri, larga 2 metri e mezzo ed è alta 2,2 metri. Inoltre è estremamente futuristica e può essere montata in solo 5 minuti. E’ fresca, realizzata in PVC, resistente all’umidità, ai raggi UV ed è ignifugo.

Specifiche tecniche

Brand: Gioevo | Modello: Gonfiabile | Numero persone ospitabili: 12 | Materiale: PVC | Dimensioni: 400 x 222,2 x 222,2 cm | Peso: 7 Kg | Accessori: Nessuno | Altezza: 2,2 m | Impermeabilità: 1000 mm

GIOEVO Tenda di Vernice Gonfiabile della Cabina di Spruzzo dell'automobile Tenda Gonfiabile Portatile per Auto 4x2.5x2.2m 【DIMENSIONE CABINA】 - Lunghezza: 13 piedi (4 m). Larghezza: 2,5 m (8 piedi). Altezza: 7 piedi (2,2 m). La generosa capacità crea un nuovo effetto spaziale

【DUE PARRUCCHIERE】 CE / DL da 350W e 750W inclusi. La struttura della workstation viene gonfiata in 3-5 minuti. L'altro fornisce aria fresca per l'area di lavoro interna

【FORTE E DUREVOLE】 Corpo cabina in tessuto Oxford 210D professionale e materiale in PVC 0.4, resistente all'umidità, ai raggi UV, alla fiamma e può essere indossato

【GRANDE STABILITÀ】 - Gli anelli a D sono fissati al corpo della cabina. Quattro corde da 11,5 '' (3,5 m), quattro picchetti da 10 "(25 cm) e otto sacchi di sabbia (sabbia non inclusa) garantiscono stabilità durante l'uso

【USO PRATICO】 - Grazie alla sua struttura a parete d'aria, questa cabina di verniciatura per autoveicoli offre i seguenti vantaggi: leggerezza, basso livello di ingresso e dimensioni ridotte piegate, portatile facile da usare e pratico

Coleman, Tenda Unisex

Sicuramente più economico è il modello della Coleman, pensato per ospitare massimo 3 persone. E’ funzionale, modello a cupola, resistente all’acqua e al fuoco. Realizzato in tessuto traspirante e rivestito interamente per dare alla tenda maggiore resistenza. La parte anteriore è in plastica trasparente e rimovibile in base alle esigenze. Il montaggio è semplicissimo, ed è provvista di alette di ventilazione. Inoltre è provvista una zanzariera per riparare da polveri e insetti.

Specifiche tecniche

Brand: Coleman | Modello: Cupola Darwin | Numero persone ospitabili: 3 | Materiale: Interno in poliestere traspirante, rivestito con PU | Dimensioni: 330 x 180 x 120 cm | Peso: 4,9 Kg | Accessori: Zanzariera | Altezza: 1,80 m | Impermeabilità: 3.000 mm

Offerta Coleman Darwin 3 Persone, Tenda Unisex, Verde, Unica Ignífugo

Colonna d'acqua 3000

Paletti in fibra di vetro

Tessuto upf50+

Sistema WeatherTec

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS