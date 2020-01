Migliori Ski Cross – guida all’acquisto

Se state pensando di acquistare attrezzatura per andare a sciare, siete nel posto giusto. In questo articolo vi mostreremo quali sono le caratteristiche in base al quale acquistare la migliore attrezzatura in base alla vostra esigenza.

I migliori Scii disponibili – guida all’acquisto

Può sembrare semplice quello di acquistare l’attrezzatura per questo sport, ma non tutti gli scii sono uguali. Infatti al momento dell’acquisto è opportuno considerare le tante variabili che potrebbero far scegliere un modello rispetto ad un altro. Potreste optare per alcuni semplicemente per l’estetica, ma se volete fare questo sport in modo serio e costante, occorrerà investire un po’ di più e prendere un’attrezzatura professionale o semi professionale.

Per poter stilare una lista dei migliori scii disponibili su Amazon, abbiamo tenuto conto di alcuni parametri fondamentali e sono:

Brand : Può sembrare di poco conto ma è fondamentale acquistare da un produttore leader del settore per avere un buon prodotto e una buona assistenza post vendita. Curare il dettaglio, apportare gli appositi test prima della vendita è un fattore molto importante per un’azienda perché garantisce ai suoi clienti sicurezza nell’uso.

: Può sembrare di poco conto ma è fondamentale acquistare da un produttore leader del settore per avere un buon prodotto e una buona assistenza post vendita. Curare il dettaglio, apportare gli appositi test prima della vendita è un fattore molto importante per un’azienda perché garantisce ai suoi clienti sicurezza nell’uso. Adattabilità : Quando acquistate degli scii dovete tener presente il tipo di terreno dove lo andrete ad usare. Esistono tuttavia molti modelli che riescono ad adattarsi facilmente al terreno rendendovi anche stabile la sciiata.

: Quando acquistate degli scii dovete tener presente il tipo di terreno dove lo andrete ad usare. Esistono tuttavia molti modelli che riescono ad adattarsi facilmente al terreno rendendovi anche stabile la sciiata. Comfort : Anche il fattore comodità è importante perché vi permetterà di poter praticare lo sport in modo confortevole. Inoltre se ben progettati, saranno un tutt’uno con voi permettendovi di sentire anche la virata.

: Anche il fattore comodità è importante perché vi permetterà di poter praticare lo sport in modo confortevole. Inoltre se ben progettati, saranno un tutt’uno con voi permettendovi di sentire anche la virata. Qualità – prezzo: Ovviamente il prezzo ha il suo peso nell’acquisto dell’attrezzatura ed ovviamente può condizionare la qualità del prodotto selezionato. In questa guida vi mostreremo i migliori scii che hanno una buona qualità in proporzione al suo costo.

Quali Scii acquistare su Amazon

ATOMIC Redster X7

Questi scii sono ottimali e pensati per chi vuole fare di questo sport una passione. Sono semì-professionali dotati di tutti i comfort e pensati per essere adattabili e stabili su ogni tipo di terreno. Grazie alla sua grandezza, garantisce potenza anche quando la neve non è propriamente conforme e il terreno è leggermente ostico. Leggermente più largo rispetto a quelli standard, permette di poter gestire in modo ottimale la sciiata. E’ estremamente leggero e assolutamente maneggevole con una percezione di virata molto sensibile e assolutamente performante.

Caratteristiche tecniche:

Brand: Atomic | Lunghezza: 168 cm / 175 cm | Raggio: 14,2 m @176 | Peso: 1778 g per sci @ 175 cm | Attacco: XT 12 | Larghezza: 70 mm

GPO Snowblade Snowkid

Questi scii sono ideali per chi vuole cominciare questo sport in modo amatoriale. Sono esteticamente accattivanti, dinamici sia nella dimensioni che nella stabilità. Nonostante siano molto economici, sono ottimi a livello di qualità e adattabili ad ogni tipo di piede grazie ai vari ganci regolabili da 263 a 351 mm.

Caratteristiche tecniche

Brand: GPO | Regolabili: sa 263 a 351 mm | Lunghezza: 99 cm | Larghezza: 106-79-98 mm | Raggio: 6,5 m

GPO Snowblade Snowkid | Mini-Sci con Attacco di Sicurezza Tyrolia SR-10 | Lunghezza 99 cm | Big-Foot-Ski per Uomo e Donna UNICI e ALLA MODA - Gli sci freestyle GPO non sono solo divertenti, ma anche dannatamente belli

I AM FROM AUSTRIA - Progettati e prodotti da un'azienda a conduzione familiare nella bellissima Salzkammergut. La lunga tradizione di famiglia nella costruzione di sci garantisce qualità, perché solo i migliori

SEMPLICI E SICURI - L'attacco di sicurezza Tyrolia si adatta perfettamente a qualsiasi piede, compreso il vostro, con una gamma di attacchi regolabili da 263 a 351 mm

FAST & FURIOUS - L’anima in legno a sandwich e la collaudata scatola di torsione garantiscono un'esperienza sciistica divertente per adulti e ragazzi, sia in curva che in carving

√ DIVERTIMENTO ASSICURATO - Lunghezza 99 cm - Larghezza 106-79-98 mm - Raggio 6,5 m

Nordica Dobermann Spitfire Pro

Questi scii sono ideali per chi vuole praticare lo sport in maniera seria e costante. Sicuramente non sono molto economici, ma sono assicurati nel tempo sia per la qualità che stabilità. Presentano una struttura Energy 2 in Titanio unita al legno massiccio di faggio /pioppo e impugnatura in Carbonio che rende maggiore aderenza anche durante le virate. Leggeri e dinamici, sono provvisti di numerosi agganci per adattarsi ad ogni scarpone senza incidere sulla qualità di sciiata.

Questi scii sono l’esatto esempio di come potenza e design possano combinarsi insieme, manovrabili sia su lunga pista che nelle curve, stabile anche durante prestazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

Brand: Nordica | Materiale: Energy 2 Titanio + legno di faggio / pioppo | Rocker: Full camper | Plate: FDT Race Plate | Din: 4-12 TC | Misure: 156 cm – 162 cm – 168 cm

Nordica Dobermann Spitfire RB Evo con N Pro X-cell – Evo attacchi, BLACK/WHITE/GREEN, 174 Struttura: Energy 2 Titanium da sci Race Bridge – Coppa del Mondo di tecnologia nucleo legno massiccio (faggio/pioppo) con due strati di titanio sui bordi. La tecnologia Carbon Race Bridge in Tip e impugnatura Tail garantisce maggiore alle torsioni, con bordi top trasmissione della forza, imbattibile stabilità e fantastico.

Profilo camrock con profilo moder respiratoria Race – un moderato pala permette un molto semplice e veloce aufkanten nell' induzione lo slancio. Si evita lo sci è spurtreu e preciso, un clipping fine slancio. Lo sci fährt rapidamente, direttamente e mirati. Il mix di slalom sostenere alla forma della pala e sci slalom forma a partire dalla gigante centro sia brevi schwünge langgezogene pass dire orizzontale sulle piste.

Sistema di collegamento: EVO R ct – nordica utilizza un sistema legame speciale brevettato. Vi garantisce una posizione ottimale, mittige stand sulla sci. Questo facilita il Principianti il Sci e permette al ttenem una kraftsparendere guida.

Rossignol Experience 94 TI

Anche questo modello della Rossignol, è di altissima qualità e ideale per chi fa dello scii il proprio sport. Grazie alla qualità e alla resistenza dei materiali, può essere considerato come um prodotto semi-professionale, completamente regolabile e adatto ad ogni tipo di terreno. Molto stabile specialmente nelle virate, leggero e dinamico con un peso di soli 6,9 e una lunghezza di 180 cm.

Caratteristiche tecniche

Brand: Rossignol | Sciancratura: 132 – 95 – 111 | Raggio: 19 m @ 187 cm | Rocker: All Terrain | Tech: lct ti & Air punta VAS | Struttura: minicap Sidewall

ROSSIGNOL Experience 94 Ti Sci Uomo, One Color, 173cm Sciancratura: 132 – 95 – 111

Radius: 19 m @ 187 cm

Rocker: All Terrain

Tech: lct ti & Air punta VAS

Struttura: minicap Sidewall

Skitrab Altavia

Lo Ski Trab Maestro è uno scii ideale sia per il classico terreno che l’alpinismo proprio per la qualità del materiale e la capacità di adattarsi in ogni circostanza. Ottimo sia in salita che in discesa, è in grado di garantire massima stabilità e resistenza nonostante la leggerezza dei materiali. Costruito con 14 strati, è un attrezzo dinamico e innovativo con prestazioni davvero eprformanti. Adattabile ad ogni scarpa grazie ai numerosi regolatori che permettono alla gamba di flettere senza troppa difficoltà.

Caratteristiche tecniche

Brand: Ski Trab | Lunghezza: 157-178 cm | Larghezza: 78 mm | Sciancratura (108/79/94) | Raggio: 20.5 m | Peso: 910 gr | Tecnologia: 14 Layer Control, Aramid Core, Duo Tech, Hiconnect, Hm Carbon Torsion Control, No Shock, Radius Control

