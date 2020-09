Migliori dash cam per la vostra auto

Le dash cam stanno diventando sempre più comuni sulle auto italiane, danno la possibilità ai guidatori di aumentare la sicurezza e di far valere le proprie ragioni in caso di incidenti.

Le dash cam sono video-camere per auto montate sul cruscotto o sullo specchietto retrovisore, che permettono di registrare tutto quello che accade in strada ed eventualmente utilizzarlo come prova in caso di incidente.

Le migliori Dashcam – Guida all’acquisto

Queste sono progettate per registrare ogni cosa che accade per strada e all’interno dell’abitacolo, e vengono usate anche come strumenti per la didattica o per la sicurezza. Oltre alla telecamera doppia, altre features particolari delle dash cam sono le lenti multiple capaci di riprendere ad angoli diversi, oppure il GPS per misurare la posizione e la velocità dell’auto.

Il motivo principale per cui si decide di montare una dash nel proprio veicolo, è per poter dimostrare la propria ragione con le assicurazioni nel caso vi capiti malauguratamente un incidente. Grazie a questa video camera per auto, infatti, nel caso si debba decidere chi ha ragione o torto in un contenzioso stradale, sarà molto più efficace mostrare le nostre riprese video a prova di ciò che accaduto contro la semplice testimonianza personale dell’altro conducente.

In questo articolo vogliamo riportarvi le migliori dash cam per la vostra auto che il mercato offre attualmente, e che si possono trovare anche su Amazon.

Garmin Dash Cam 56

Garmin Dash Cam è un dispositivo di registrazione ad alta definizione e di facile utilizzo in grado di acquisire foto, video e audio.

Una volta installata sul parabrezza, registra automaticamente in continuo sulla scheda micro-SD (inclusa) sovrascrivendo i dati meno recenti una volta esaurita la memoria. Le clip possono essere riprodotte direttamente sullo schermo. Garmin Dash Cam integra un accelerometro che rileva brusche frenate, piccoli impatti e anche incidenti, per salvare le clip relative, proteggendole da sovrascrittura.

Dotato di schermo TFT da 2″, Garmin Dash Cam include un ricevitore GPS ad alta sensibilità, che permette di localizzare i video registrati e aggiungere importanti informazioni come la velocità e la direzione, oltre che la data e l’ora in cui è stato acquisito ciascun singolo fotogramma. Dash Cam sfrutta la telecamere per le funzioni FCW (Front Collision Warning) e LDW (Lane Departure Warning) che avvisano nel caso la distanza dal veicolo che precede sia sotto la soglia di allerta oppure nel caso di un’uscita involontaria dalla corsia. Utilizzando il cavo di alimentazione dedicato a fili liberi Dash Cam si trasforma in una efficientissima telecamera di sorveglianza, che si attiva attraverso un sensore di movimento e che permette quindi di ottenere prove video anche quando siete lontani dal vostro veicolo. Infine, grazie al Wi-Fi è possibile condividere immediatamente foto e video attraverso l’app gratuita VIRB Mobile. Specifiche tecniche Brand: Garmin | Modello: Dash Cam 56 | Display: 2 Pollici | Campo visivo: 140° | Memoria: MicroSDHC da 8 GB a 256 GB | Dimensioni: 5.62 x 4.05 x 2.14 cm | Peso: 59,7 grammi | Offerta Garmin Dash Cam 56 Quad HD Nero Fotocamera da cruscotto compatta e discreta con display nitido da 2 pollici con ampio campo visivo di 140 gradi che cattura e salva i dettagli importanti in video HD 1440p di alta qualità in tutte le condizioni di luce.

GPS abilitato con rilevamento degli incidenti registra e salva automaticamente i video sull'impatto per annotare l'ora e la posizione esatte

Gli avvisi del conducente includono collisione in avanti, partenza di corsia e avvisi Go per migliorare la consapevolezza del conducente, la fotocamera a luce rossa e gli avvisi sulla posizione delle autovelox con aggiornamenti illimitati tramite l'app Garmin Drive. Garmin Customer Care: 0808 238 0000

Il controllo vocale consente di salvare facilmente un video o un'immagine, avviare/interrompere la registrazione audio o avviare/arrestare la funzione di acquisizione video Travelapse

Tecnologia Bluetooth integrata e connettività Wi-Fi per un facile aggiornamento di software e telecamere di sicurezza

Aukey DR-01 La Dash Cam AUKEY DR01 utilizza un sensore Sony IMX 323 per registrare video di alta qualità da 1080 p con 30 fotogrammi al secondo e con delle lenti grandangolo da 170° che registreranno tutto nei dettagli. Garantisce una registrazione efficace ed affidabile per ogni vostro viaggio in auto. Avrete a vostra disposizione delle prove video inconfutabili che vi aiuteranno a difendervi in caso di incidenti. La modalità di registrazione in loop registrerà in maniera continua (in segmenti fino a dieci minuti ciascuno), e sovrascriverà i vecchi filmati quando la scheda micro-SD sarà piena. Non rimarrete mai senza spazio in memoria e non avrete problemi a gestirla. Specifiche tecniche Brand: Aukey | Modello: Dash Cam FHD | Dimensioni: 5.8 x 3.2 x 5.7 cm | Peso: 260 grammi | Sensore d’Immagine: Sony Exmor IMX323 | Schermo: 2,0 “LCD | Risoluzione di registrazione: 1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps), WVGA, VGA | Compatibilità di scheda MicroSD: Class 10+, 128GB Max | Modalità di registrazione: Registrazione Continua, Registrazione d’Emergenza, Registrazione in Loop, Rilevazione del Movimento | Lente: Grandangolo 170° | AUKEY Dash Cam FHD 1080P Telecamera per Auto Obiettivo Grandangolare di 170 Gradi Super-Condensatore Dashcam con WDR, Rilevatore di Movimento, Loop, G-Sensor e Caricatore USB da Auto a 2-Porta Video nitidi: la dash cam dr01 ti sosterrà in caso di incidenti stradali; il sensore sony exmor registra video molto nitidi da 1080 p (con audio opzionale) e con un campo visivo di ben 170°, e garantisce ottime riprese anche durante le guide notturne

Registrazione d'emergenza e in loop: la registrazione d'emergenza catturerà in maniera automatica incidenti stradali proteggendone i video; la modalità loop permetterà alla registrazione di essere continua sovrascrivendo sulle riprese meno recenti e non necessarie; collegala all'antenna aukey gm-32 GPS (venduta separatamente) per dotare il video di informazioni riguardanti la velocità e il luogo: in questo modo potrair monitorare il viaggio per una tua maggiore sicurezza

Funzionamento automatico super condensatore: è alimentata dal caricatore per auto USB a due porte incluso e da un supercondensatore interno; il supercondensatore può estremo calore e freddo (-30 ° c - 75 ° c), e ha una maggiore durata rispetto ad una batteria standard

Installazione facile: installarla facilmente e in tutta sicurezza sul parabrezza in pochi secondi grazie alla ventosa inclusa o tramite il nastro biadesivo 3m

Contenuto della confezione: aukey dr01 dash cam, carta di, caricatore USB da auto a due porte, cavo di alimentazione USB mini-b (4m / 13ft), supporto di ventosa, supporto adesivo, tre adesivi di 3m, sei clip a cavi, manuale d'uso, di 24 mesi per sostituzine del prodotto e servizio clienti amichevole

Transcend DrivePro 520 La DrivePro 520 è una videocamera con doppio obiettivo fronte / retro che fornisce la massima sicurezza sia al conducente che ai passeggeri. E’ dotata di un grandangolare a 130°, un’apertura focale f/1.8 e 6 lenti di vetro. L’obiettivo anteriore è capace di registrare video molto nitidi in Full HD 1080P (30fps) catturando così ogni dettaglio. L’obiettivo posteriore ruotabile di 180° è dotato di quattro LED che consentono di registrare video di ottima qualità anche nelle ore notturne o in condizioni di bassa visibilità. Facile da installare e utilizzare, la DrivePro 520 include anche la connettività wireless per consentire lo streaming, il download, e la condivisione dei video sui vostri dispositivi mobili. Specifiche tecniche Brand: Transcend | Modello: TS-DP550A | Risoluzione: Fronte: 1080P – Retro: 720P | Angolo di visione dell’obbiettivo: Fronte: 160° – Retro: 110° | Sensore di immagine: Exmor | Scheda di memoria supportata: Scheda microSD da 8GB-128GB | Transcend TS-DP550A-64G DrivePro 550 Dual Lens Dash Camera Design con doppio obbiettivo

Obbiettivo frontale dotato di sensore sony per immagini ad alta sensibilità

Obbiettivo posteriore dotato di quattro led a infrarossi per registrazioni video nitide

Funzione wi-fi integrata per condivisione video immediata

Funzione di registrazione video in time-lapse YI Ultra Dash Cam YI Ultra Dash Camera presenta delle lenti in vetro integrale ad alta risoluzione con un’ampia un’apertura di f/1.9 combinate ad un sensore di luminosità ad alta sensibilità in grado di produrre vivide immagini in 2.7K anche di notte. Senza ostruire il campo visivo del conducente, YI Ultra Dash Camera è dotata di un ampio schermo integrato da 16:9 così da poter offrire un’anteprima dell’intera strada che precede. I grandi pulsanti e l’interfaccia intuitiva garantiscono grande facilità di utilizzo. Il chipset Dual-Core A17 + A& è stato realizzato con un’unità di elaborazione FPU integrata così da garantire una performance migliore con un consumo di energia inferiore rispetto alla maggior parte delle telecamere per auto. Specifiche tecniche Brand: Yi | Modello: Dash Cam Ultra HD | Dimensioni: 7.5 x 3 x 5.2 cm | Peso: 280 grammi | Dimensione schermo: 2,7 pollici | Obiettivo: 130 gradi | Processore: NT96658 | Risoluzione: 1920 x 1080p 30 fps | Audio: microfono / altoparlante integrato | Micro SD / Compatibilità: 8/64 GB Classe 10 SD Card con formato FAT32 | Sistema compatibile: iOS / Android YI Dash Cam Ultra HD 1080p/30fps Grandangolo di 130° Grande Schermo LCD in Emergenza Auto con Wifi, WDR, Registrazione, Rilevazione di Movimento Risoluzione Full HD 1080P - La fotocamera a cruscotto di Yi può registrare video ultra HD a 1920 * 1080p, fornendo anche un'immagine chiara e nitida anche ad alta velocità. Registrazione di emergenza per dimostrare un incidente, prevenire i conflitti.

Funzioni potenti: la fotocamera di Yi Dash è dotata di queste funzioni: versione notturna, grandangolo 130 °, registrazione ciclica, registrazione di emergenza, microfono per i suoni di registrazione, rilevamento del movimento e sensore G. Ti offrirà un'esperienza di guida meravigliosa e sicura.

Wi-Fi integrato e ampio schermo LCD da 2,7 "- Con il Wi-Fi integrato, la fotocamera del cruscotto YI ti consente di condividere sequenze importanti sullo smartphone tramite l'app Il widescreen da 2,7" ti offre una visione migliore quando riproduci le tue registrazioni sulla fotocamera.

Facile da installare e utilizzare: la fotocamera a cruscotto Yi ha un design eccellente con montaggio nascosto, montaggio stretto sul parabrezza. Con le istruzioni dettagliate, puoi imparare come utilizzare rapidamente la fotocamera dell'auto.

Contenuto della confezione: 1 x Dash Car Camera Review, 1 x adesivo 3M (Nota: nessun montaggio/supporto), 1 x caricatore per auto, 1 x cavo USB. La carta TF non è inclusa nella confezione. Garmin Dash Cam 65W Dash Cam 65W è un dispositivo di registrazione ad alta definizione 1080p di facile utilizzo, con schermo LCD da 2.0″. Con un angolo di ripresa di 180 gradi è in grado di riprendere gran parte dell’ambiente circostante (incroci inclusi) sia in condizioni di luce intensa sia di scarsa luminosità. Grazie al GPS registra dati precisi di ora e posizione, indicando esattamente dove e quando si sono verificati gli eventi. Dash Cam registra in loop continuo, utilizzando la scheda microSD sostituibile inclusa. Il filmato si può riprodurre direttamente sullo schermo o rivederlo in un secondo momento sul vostro computer. Dash Cam 65W include inoltre gli avvisi di telecamere semaforiche e autovelox. Specifiche tecniche Brand: Garmin | Modello: Dash Cam Tandem One | Angolo di ripresa: 180° + 180° | Dimensioni: 5,50 cm x 4,10 cm x 2,35 cm | Peso: 65,4 grammi | Scheda dati: Scheda MicroSD™ (inclusa). Accetta una scheda microSD™ da almeno 8 GB, Classe 10 o superiore | Risoluzione video: 1440P (anteriore); 720P (interno) | Campo Visivo: 180 gradi (anteriore); 180 gradi (interno) | Frequenza fotogrammi: Fino a 30fps Garmin Dash Cam Tandem One Size Black

