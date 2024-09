Chi sono i migliori bomber di Serie B? Bonfanti e Tramoni contro i fratelli Esposito

Dopo le prime 6 Giornate del Campionato di Serie B iniziano a delinarsi le favorite per la promozione nella massima Serie e anche chi sono i bomber e favoriti per la vittoria della classifica cannonieri.

In Serie B ci sono tantissimi attaccanti italiani giovani e promettenti che si stanno facendo notare a suon di gol tra tutti l’attaccante del Pisa Nicholas Bonfanti che ha messo a segno 4 gol in 6 partite e sta trascinando la sua squadra in vetta alla classifica.

Questa primissima parte del campionato di Serie B ha già decretato diversi top e flop relativi alle sei gare disputate, sono emersi anche diversi bomber che ben presto sono diventati i favoriti nelle scommesse sui marcatori.

Tra i migliori reparti offensivi spiccano quelli di Pisa e Spezia, mentre il peggiore è quello del Frosinone, ma nel valzer delle quote non c’è spazio per la stabilità in classifica perché questo torneo è uno dei più complessi e molto spesso viene considerato come una vera e propria Serie A2, in quanto presenta diverse sfide tra club blasonati.

Infatti in Serie B ci sono squadre che hanno tantissimi anni di Serie A nel loro palmares come Sampdoria, Cesena, Bari, Pisa, Sassuolo e Brescia.



Prima di scoprire i top e flop dei club che partecipano al Campionato di Serie B 2024–2025 analizziamo chi sono i bomber più forti della categoria.



Bonfanti e Tramoni protagonisti della volata del Pisa





I Nerazzurri guidati da Filippo Inzaghi presentano già il miglior reparto offensivo della categoria con 12 reti segnate in 6 partite e spiccano i 4 gol del giovane classe 2002 Nichiolas Bonfanti e le tre marcature di Tramoni che dominano la classifica dei bomber di Serie B.



Il Pisa è al top e comanda la classifica con uno score di 14 punti frutto di 4 vittorie e 2 pareggi: resta a 0 la casella delle sconfitte nelle prime 6 gare stagionali.



I fratelli Esposito sono meglio dei gemelli Derrick e lanciano lo Spezia al top



Lo Spezia entra a gamba tesa tra le favorite alla promozione nelle quote serie b riuscendo a mantenere l’imbattibilità nelle prime sei gare e piazzandosi al secondo posto dietro al Pisa con una distanza di soli 2 punti: 3 vittorie e 3 pareggi per gli Spezzini, zero le sconfitte.



Ma la vera notizia riguarda i 5 gol dei fratelli Esposito con le 3 reti di Francesco e 2 di Salvatore in queste prime gare e un bonus ghiotto di 4 assist. Era dai tempi dei gemelli Derrick del cartoon Holly e Benji che non si vedeva qualcosa di simile.

Francesco Pio Esposito, classe 2005, è un talento cristallino e a soli 19 anni ha già messo a segno 3 reti in Serie B. Francesco Esposito è di proprietà dell’Inter in prestito allo Spezia e spera di tornare a vestire la maglia nerazzurra da protagonista.

Solo due settimane fa si è reso protagonista anche con la maglia della nazionale Under 21 segnando 4 reti al San Marino.

Nell’ultima giornata di Serie B nel match vinto dal suo Spezia contro la Carrarese al “Picco” per 4 a 2 Francesco Esposito ha messo a segno 2 reti.

Frosinone in depressione, ma neanche Samp e Salernitana se la passano poi così bene



Partiamo del Frosinone, che rischia di fare un doppio salto all’indietro in due anni dalla Serie A alla C e che dopo 6 match è fermo all’ultimo posto in classifica. Il dato allarmante dei ciociari riguarda proprio un reparto offensivo sterile con soli 4 gol all’attivo. Inoltre il reparto difensivo è il peggiore della Serie B insieme a quello della Carrarese: 12 gol subiti, una media di 2 gol a match.



Per la Sampdoria cambia poco nonostante la prima vittoria, perché nelle prime 6 giornate di campionato ha messo in cassaforte soltanto 5 punti e naviga alla diciassettesima posizione.

Sul piatto della bilancia pesano tantissimo gli 8 gol subiti e le pochissime reti segnate: soltanto 6.



Anche la Salernitana se la passa male e come il Frosinone rischia di fare il doppio salto all’indietro se non migliora le prestazioni quanto prima, nonostante navighi ancora nelle brutte acque del 15simo posto con vista zona playout.

Pesano le 3 sconfitte per i Granata e 1 punto nelle ultime 3 gare, mentre il reparto offensivo ha messo a segno 9 gol: troppo pochi in confronto alle 10 reti subite.

