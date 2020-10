Migliori barre da danza – guida all’acquisto

Se siete appassionati di danza classica e vorreste allenarvi a casa, quello che vi occorre è l’acquisto di una barre di danza disponibili sul mercato e acquistabili a prezzi convenienti. Inoltre non è utile solo per la danza ma può essere utilizzata anche per lo stretching e il pilates perché vi permetterà di allenare il vostro corpo con comodi e semplici esercizi. Quello che contraddistingue una buona sbarra è la praticità e la resistenza perché deve essere sicura durante l’allenamento ed evitare che si stacchi creandovi problemi anche abbastanza seri.

Le migliori sbarre da danza – quali acquistare

Esistono numerose sbarre sul mercato, alcune dotate di piedi e resistenti nell’utilizzo, altre che vanno a fissarsi a muro e sono ottimizzate per chi ha poco spazio. Numerose sono le variabili che possono condizionare l’acquisto di un modello rispetto all’altro e differiscono solitamente per tipologia (con supporto a parete o dotata di piedi), per il prezzo, per il materiale e per la funzionalità per la quale è stata acquistata. Alcuni modelli possono essere trasportati anche fuori casa per allenamenti all’aperto ad esempio, altre invece danno la possibilità di un allenamento a più persone e sono ottimizzate per essere estremamente resistenti, alcune sono in legno e altre in acciaio.

Per poter stilare una lista delle migliori sbarre da danza, vi presentiamo alcune delle migliori in circolazione sul mercato considerando prezzo e materiale.

Klarfit Barre Anna

Se volete puntare a prodotti di qualità, sicuramente quelle della Klarfit sono molto buone. Questo modello di nome Anna è disponibile in due dimensioni: 110 x 113 cm oppure 220 x 113 cm. E ’realizzata in ottimo materiale ed è dotato di doppia sbarra per vari tipi di allenamenti, infatti potrete usarla sia per esercizi di riscaldamento che per ginnastica posturale. E’ ideale sia a livello amatoriale che professionale ed è realizzata in tubolare d’acciaio con sbarre di legno e provvista di supporto con piedini larghi 80 cm con rivestimento in gomma antiscivolo.

Specifiche

Brand: Klarfit | Modello: Sbarra da ballo a barra doppia | Dimensioni (altezza minima): 110 x 70 x 80 cm | Dimensioni (altezza massima): 110 x 113 x 80 cm | Peso: 8,16 Kg | Barra: Regolabile fino a 113 cm |

Klarfit Barre Anna - Doppia Sbarra da Balletto, Indipendente, Libera Installazione, 110 x 113 cm, 2 x 38mm Ø, Tubi in Acciaio Verniciato a Polvere, Effetto Legno, Colore Nero FIT E GRAZIOSA: La doppia sbarra da balletto Barre Anna di Klarfit ti permette di allenarti al balletto o alla danza dove vuoi, a casa, in palestra o nella scuola di danza.

MULTIFUNZIONALE: la doppia barra per balletto offre una varietà di esercizi di stretching, un corretto allenamento posturale e esercizi di riscaldamento di routine nelle lezioni di danza o negli allenamenti di fitness.

PER PRINCIPIANTI E PROFESSIONISTI: la costruzione indipendente può essere installata praticamente ovunque e non è adatta solo per la palestra di casa, ma anche per l'uso professionale in palestre, scuole di danza o attrezzature per esercizi fisici.

FLESSIBILE: grazie alla doppia barra lunga 110 cm, diverse persone possono allenarsi allo stesso tempo. La regolazione in altezza di entrambe le barre fino a 113 cm consente, come al solito nello studio di danza, la pratica congiunta di insegnanti e studenti di balletto.

EXTRA SICURO: la barra del balletto è estremamente robusta e stabile completamente realizzata in tubolare d'acciaio e dotata di rivestimento in polvere. I piedini di prua larghi 80 cm con rivestimento in gomma antiscivolo assicurano un appoggio sicuro senza ribaltamento durante l'allenamento

Sbarra per danza in legno

Se non avete molto spazio e volete fissare l’asta a muro, potrete optare per questo modello realizzato in frassino naturale con supporto laccato in colore opaco. La sbarra ha una lunghezza di 190 cm e con un diametro di 4,2 cm e presenta le estremità arrotondate da circa 6 mm. Molto leggera e provvista di supporti per il fissaggio a parete. Può essere usata sia dal singolo che da più persone contemporaneamente.

Specifiche

Brand: Treppen | Modello: Asta in legno di frassino | Lunghezza: 1900 mm | Diametro: 42 mm | Estremità arrotondate: 6 mm Radius | Dimensioni: 189.99 x 4.19 x 4.19 cm | Peso: 10 grammi

Klarfit Barre Amelie Stretch Ladder

Se volete acquistare una sbarra portatile e di piccole dimensioni questa della Klarfit può fare al caso vostro. E’ dotata di supporto in metallo con tubolari laccati e aste in acciaio verniciato stile legno. E’ dotata di quattro livelli di altezza utilizzabile in base al tipo di allenamento con un’altezza minima di 23,5 cm e massima di 89 cm. Ideale per il fitness ma anche per la danza, è utile per esserci posturali e allenamenti per tutto il corpo. Ha una larghezza di 72,5 cm e può essere smontata e rimontata con rapidità per allenarsi fuori casa.

Specifiche

Brand: Klarfit | Modello: Barre Amelie Stretch | Lunghezza: 61 cm | Altezza variabile: 4 livelli di altezza | Altezza di ingresso: 23,5 cm fino ad un massimo di 89 cm | Dimensioni: 103.5 x 28 x 10.5 cm | Peso: 7,72 Kg

Offerta Klarfit Barre Amelie Stretch Ladder - Barra per Allenamento, Barra per Stretching, Lunghezza 24" (61 cm), 4 Altezze, Acciaio Verniciato a Polvere, Antiscivolo, Freestanding, Nero/Legn Set di allenamento intelligente: scala elastica con una lunghezza pari a 61 cm per vari esercizi di stretching. | Altezza variabile: 4 livelli di altezza per un allenamento impegnativo e versatile | Allenamento Perfetto: grazie ad un'altezza di ingresso di 23,5 cm

Estremamente Robusto: tubi in acciaio verniciato a polvere con effetto legno | Solido e Antiscivolo: gambe stabili con rivestimento in gomma antiscivolo

ideale per lo stretching e l'allenamento da danza | Stretching: migliora la postura e l'allungamento del muscoli | Montaggio semplice in pochi e semplici passaggi

Allungamento versatile per un corpo tonico: la Barra di Allenamento Klarfit Stretch-Ladder consente, grazie ai quattro livelli di altezza compresi tra un'altezza minima di 23, 5 cm e massima di 89 cm, di fare comodamente da casa gli esercizi di stretching versatili per qualsiasi livello e in qualsiasi luogo - sia che si tratti del proprio appartamento o di una palestra professionale.

Perfetto per il fitness, la danza e il balletto: la Barra Klarfit Amelie Strecth-Ladder consente di svolgere una molteplicità di esercizi da stretching, dall'allenamento per una postura corretta agli esercizi di riscaldamento di routine che si svolgono per i classici allenamenti. Grazie ad essa si perfeziona l'equilibrio, la postura e la flessibilità del corpo e si garantisce una muscolatura magra e tonica.

Schiavi Sport

Questo è un modello adatto specialmente a livello amatoriale, facile da montare e smontare a secondo della propria esigenza. E’ leggera il che permette di poterla trasportare per l’utilizzo fuori casa ed è dotata di supporti mobili in acciaio verniciato e da due dischi di ghisa da 10 Kg per la stabilità dell’attrezzo. Ha un diametro di 54 mm con altezza minima di 80 cm e massima di 120 cm. Disponibile questo unico colore.

Specifiche

Brand: Schiavi Sport | Modello: Art 6041 | Materiale: Alluminio | Colore: Giallo e nero

MORALE SPORT SNC

Una delle migliori a livello sia amatoriale che professionale è questo modello della Morale Sport che vi permetterà di sistemarlo come preferite e secondo le vostre particolari esigenze. E’ strutturato per essere montato ed avendo i due piedi di supporto in acciaio con sbarra in metallo verniciato in stile legno. Ogni piede ha un disco in metallo pesante con un diametro di 35 cm. A questa sbarra potrete aggiungere un’ulteriore asta in legno da 1 metro fino a 4 metri disponibile, potrete acquistare separatamente dei supporti per fissarla a parete e potrete sostituire anche i due piedi per renderla maggiormente più stabile.

MORALE SPORT SNC Set Sbarra Danza Professionale (Coppia Supporti da Terra) Art. G408 made in italy Coppia sostegni per sbarra di danza, in acciaio verniciato.

Composti da basamento pesante circolare di diametro 35 cm, e da supporti regolabili in altezza su scorrevole zincato. Il sostegno è sicuro e stabile.

sbarra danza ( NON INCLUSA )

Specifiche

Brand: Morale Sport SNC | Modello: Set Sbarra professionale | Basamento circolare diametro: 35 cm | Supporti: Regolabili | Sbarra danza: non inclusa, solo supporto

Klarfit Bar Lerina Sbarra Danza Classica

Questa sbarra per danza è una delle più gettonate su Amazon proprio per la sua praticità e il suo prezzo. Infatti è un’ottima asta, adatta per le più piccole e pratica perché è possibile ripiegarla, riporla e portarsela dietro se si vuole fare allenamento fuori casa. Ha un’altezza regolabile che va dai 70 ai 113 cm. E’ realizzata in robusto acciaio con rivestimento che sembra legno. Ideale per allenamenti di danza, stretching, pilates e per fare esercizi volti a rinforzare le gambe. Molto stabile con pad antiscivolo e molto resistente.

Specifiche

Brand: Klarfit | Modello: Sbarra mobile | Altezza regolabile: 70- 113 cm | Diametro della sbarra: 38 mm | Lunghezza della sbarra: 110 cm | Dimensioni: 80 x 25 x 11.2 cm | Peso: 5,84 Kg

Klarfit Bar Lerina Sbarra Danza Classica Mobile Portatile in Acciaio (110 x 113 cm, Altezza Regolabile, struttura libera, diametro 38 mm) rosa sbarra da danza mobile per allenamento casalingo, in palestra o all'aperto | struttura libera senza bisogno di fissaggio alla parete | regolabile in altezza senza intervalli tra 70 e 113 cm

ottima presa durante gli esercizi grazie al diametro della sbarra di 38 mm | lunghezza della sbarra di 110 cm - allenamento possibile anche in ambienti ristretti

ideale per esercizi di danza, stretching, pilates per rinforzare gambe, addome, schiena e glutei | montaggio e smontaggio rapido e semplice | robusta: realizzata completamente in acciaio

In forma con grazia: la sbarra da danza Bar Lerina di Klarfit permette di allenarsi ovunque, in casa, in palestra e addirittura al parco.

Stare in forma con danza e balletto: possibile con la sbarra da danza Bar Lerina di Klarfit . Esercizi di postura, figure del balletto, esercizi di pilates per gambe, addome, schiena, glutei e numerose possibilità di allenamento sono qui garantiti. Posizionamento libero e trasportabile, con la sua sbarra da 110 cm di lunghezza permette di allenarsi ovunque: con pochi gesti viene smontata e montata nuovamente dove desiderate.

