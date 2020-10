Migliori auricolari per il nuoto – guida all’acquisto

Se vi allenate in modo costante, sapete quanto alle volte possa subentrare la classica noia delle solite routine. Fare entra ed esci dalla piscina, ad esempio, senza uno stimolo adeguato, potrebbe farvi perdere la voglia e di conseguenza il ritmo di allenamento. Di certo non vorreste mai che ciò accadesse, e quindi cercate qualcosa che sia in grado di tenervi sul pezzo. Da questo punto di vista, non c’è niente di meglio della vostra playlist preferita, pronta per darvi carica in qualsiasi circostanza. Ecco perché gli auricolari per piscina risultano essere così utili. Molti desiderano portare, quindi, i brani preferiti anche in piscina, così da ascoltarli quando ci si allena. Tutto questo è possibile grazie agli auricolari per nuoto.

Il mercato attualmente offre molti tipi di auricolari per in nuoto, in questa guida quindi, vogliamo riportarvi i migliori auricolari per il nuoto del 2020, che si possono trovare anche tranquillamente su Amazon.

Bragi

Il kit cuffie wireless di ultima generazione, vi permette di ascoltare la vostra musica preferita, misurare il vostro allenamento e comunicare con gli amici. Si possono utilizzare, con o senza smartphone, e dare così ancora più libertà. Offre la valigetta con 6 ore di durata della batteria (con carica) e il sensore per la misurazione della frequenza cardiaca molto preciso. Grazie a Setup One Touch consente di collegare in modo rapido e semplice il vostro smartphone con i Dash Pro. Grazie alla qualità audio si può ascoltare la vostra musica in HD in perfetta chiarezza. Per chiamare, le Bragi, riducono il rumore ambientale in modo da dare più trasparenza tra musica e audio. Le cuffie misurano la salute e l’andamento del vostro allenamento senza nemmeno un pulsante da premere. Le cuffie misurano in modo intelligente la frequenza cardiaca, la durata di attività, passo, distanza, numero di calorie, velocità, lunghezza del bacino e la respirazione.

Specifiche tecniche

Brand: Bragi | Modello: Bra TheHeadPhone-F-E | Colore: Nero | Tipo di connettore: UsbMicro-USB | Modalità: Wireless / Bluetooth | Durata riproduzione Wireless: 6 Ore | Peso: 99 grammi |

Bragi/Cuffie - Nero Wireless. La cuffia offre un suono stereo ricco e dinamico e una comunicazione a mani libere, il tutto senza il fastidio dei fili

Riproduci. Riproduci l'audio, passa da un brano all'altro, rispondi alle chiamate telefoniche e dai comandi vocali, senza dover guardare lo smartphone

Collega. Accoppia con qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth

Godi. Fino a 6 ore di riproduzione wireless, puoi goderti The Headphone tutto il giorno

Trasparenza audio. Metti a tacere il mondo, o lascia entrare tutto. Sii con te stesso o con la tua musica

Pyle – Auricolare MP3 impermeabile

L’ Auricolare è stato progettato e realizzato nel Regno Unito, è il primo set di cuffie wireless personal trainer personalizzabile. Presenta un incredibile auricolare mp3, è sweatproof e antipioggia, leggero e super confortevole, può anche essere aggiornato a diventare completamente impermeabile per il nuoto con la sua custodia in silicone. Si tratta di una testata metodologia che offre una grande qualità audio costante, sopra e sotto l’ acqua. Un importante aspetto che differenzia da altri simili, è una qualità superiore. Un ulteriore amplificatore integrato aumenta la profondità del volume basso, per produrre la qualità del suono attraverso gli altoparlanti su misura.

Specifiche tecniche

Brand: Pyle | Modello: Auricolare Mp3 | Colore: Nero / Azzurro | Tipo di connettore: UsbMicro-USB | Modalità: Wireless / Bluetooth | Durata riproduzione Wireless: 10 Ore | Peso: 27,22 grammi | Memoria integrata: 8 GB

Pyle - Lettore MP3 impermeabile aggiornato – V2 Flextreme Sport indossabile lettore musicale 8 GB subacqueo nuoto jogging palestra auricolari ricaricabili flessibili USB Connection9 – PSWP14BK Lettore MP3 subacqueo - memorizza ore di musica con memoria flash integrata da 8 GB. Con semplici comandi touch per ascoltare la musica senza trasportare il tuo smartphone o lettore musicale esterno

Completamente sommergibile - Impermeabile e antipolvere (IPX8) progettato per gli atleti in tutti gli sport e per l'uso in acqua fino a due metri di profondità . Oltre ad essere a prova di sudore e antipolvere, il lettore MP3 sportivo è costruito per sopportare l'allenamento più duro

Connessione USB 2.0 ad alta velocità : trascinate e rilasciate i file da iTunes per Mac o Windows e godetevi la riproduzione multiformato con compatibilità MP3 e WMA. Con fino a 10 ore di durata della batteria con una sola carica non sarai mai più catturato. Non utilizzare il lettore in un ambiente estremo. il giocatore potrebbe non funzionare a temperatura superiore a 40 ° F o inferiore a -5 ° F o in ambiente molto asciutto

Senza fili – ideale per lo sport e gli stili di vita attivi, questo esclusivo lettore musicale digitale ti permette di essere senza fili, mani libere e senza distrazioni, sia che tu stia allenando in palestra, giocare all'aperto o anche nuotare.

Design ergonomico: per un comfort di lunga durata. Il design sicuro dietro l'orecchio non cadrà mai anche durante le attività fisiche più rigorose.

Sony NW-WS413

La Sony NW-WS413 è in grado di ascoltare la musica senza la necessità di collegare uno smartphone o un altro tipo di lettore, grazie ai microfoni integrati a destra e a sinistra del Walkman, nella modalità audio ambientale potrete sentire i suoni che vi circondano anche mentre ascoltate la musica. E’ a prova di acqua e polvere secondo le specifiche IP65 / IP68, il Walkman NW-WS410 funziona anche sott’acqua, persino in mare, a una profondità fino a 2 m per un periodo massimo di 30 minuti. Il lettore NW-WS410 sopporta praticamente qualsiasi condizione climatica e temperature comprese tra -5 ℃ e 45 ℃. Questo Walkman è integrato nelle cuffie secondo un design all in one che vi permette di concentrarvi sull’allenamento, e non sui cavi.

Specifiche tecniche

Brand: Sony | Modello: NW-WS413 | Colore: Nero (ma disponibili vari colori) | Tipo di connettore: UsbMicro-USB | Modalità: Wireless / Bluetooth | Durata riproduzione Wireless: 12 Ore | Peso: 32 grammi | Memoria integrata: 4 GB

Sony NW-WS413 - Lettore musicale Walkman sportivo All in One 4GB, Impermeabile all'acqua salata, Resistente a polvere e sabbia, Funzionante tra -5°C e +45°C, Bluetooth, Nero Con la modalità audio ambientale si possono ancora sentire i suoni circostanti anche durante la riproduzione musicale. Così è possibile sentire l'istruttore o parlare con gli amici senza perdere una nota

A prova di acqua salata e polvere (IP65/68)/Progettate per l'uso con una crescente gamma di sport

12 ore di autonomia

Lettore MP3 All-in-one

Il design compatto e avvolgente rende queste cuffie sicure e comode e restano al loro posto, non importa quale attività si stia svolgendo

Finis Duo

Il DUO è un lettore MP3 progettato specificatamente per chi nuota e pensato per offrire la migliore qualità del suono senza utilizzare scomodi auricolari. Il DUO utilizza sottili placche a conduzione ossea per trasmettere un suono cristallino attraverso le ossa dello zigomo fino all’orecchio interno. Le clip integrate si agganciano saldamente all’ elastico dei vostri occhialini e garantiscono una tenuta ottimale a qualsiasi velocità, anche in virata.

L’interfaccia semplificata vi aiuta a navigare facilmente tra canzoni, podcast e altri file audio supportati. Nel DUO potete utilizzare file MP3 e WMA non protetti. Il cavo di caricamento magnetico permette il caricamento di dati e della batteria. Con la sua memoria di 4GB e batteria ricaricabile agli ioni di litio offre tanto spazio e carica duratura.

Specifiche tecniche

Brand: Finis | Modello: Duo | Colore: Nero / Verde | Tipo di connettore: UsbMicro-USB | Modalità: Wireless / Bluetooth | Durata riproduzione Wireless: 60 Ore | Peso: 150 grammi | Memoria integrata: 4 GB

FINIS Duo - Lettore MP3 subacqueo a conduzione ossea, waterproof fino a 3 metri, 4GB di memoria, Nero/Verde Lime Trasmissione del suono audio sorprendentemente chiara in acqua senza l'uso di Ear Buds

Supporta formati audio MP3 e WMA (musica, audiolibri, podcast, …) e compatibilità con iTunes

4Â GB di memoria, equivalenti fino a circa 1000Â canzoni o 60Â ore di riproduzione

Design della clip integrata per occhialini, cinghie a ripososugli zigomi per una vestibilità comoda e semplificata

Impermeabile (IPX8Â a 3Â metri e 30), suono chiaro in immersioni subacquee

Vapeonly MP3 8GB

Gli auricolari presentano una memoria integrata da ben 8 GB per la vostra playlist musicale che contiene fino a 2400 canzoni. Queste cuffie offrono un elevata qualità del suono e hanno una batteria ricaricabile ai polimeri di litio che offre un autonomia fino a 10 ore di riproduzione continua. Gli auricolari presentano l’ IPX8 (impermeabile fino a 3 metri) che, grazie ad esso, si può ascoltare la vostra musica o eBook preferito mentre si nuota. Le cuffie i360 sono perfette per nuotare, correre, allenarsi, camminare in palestra e praticare tutti gli altri sport all’aperto / attività al coperto.

Specifiche tecniche

Brand: Vapeonly | Modello: Lettore Mp3 | Colore: Nero | Tipo di connettore: UsbMicro-USB | Modalità: Wireless / Bluetooth | Durata riproduzione Wireless: 10 Ore | Peso: 220 grammi | Memoria integrata: 8 GB

vapeonly - Lettore mp3 impermeabile, 8 GB, per nuoto, cuffie sportive, con lettore musicale Lettore MP3 integrato di memoria da 8 G: gli sport non hanno bisogno di trasportare il telefono cellulare con la luce, memoria integrata da 8 G per evitare il cellulare in tasca quando si sta allenando.

Impermeabilità IPX8: il più alto livello di impermeabilità / adatto per il nuoto e altri sport acquatici, polvere, freddo, cuffie morbide, cuffie da nuoto, lunga durata.

Fascia morbida per la testa: la fascia avvolgente in titanio Trekz è leggera e flessibile, garantendo comfort durante la lunga durata, trattamento della vernice in gomma superficiale, resistenza all'usura e al sale, filo memory morbido ed elastico, pelle del bambino al tatto.

Batteria a lunga durata: questo auricolare a conduzione ossea ha una batteria ai polimeri integrata da 165 mA. Ci vogliono 2 ore per caricare completamente e 6 ore per giocare. La ricarica USB consente di preoccuparsi dell'alimentatore.

Applicazioni: nuoto, immersioni, surf, canottaggio, corsa, sci, bici. Questo prodotto è completamente impermeabile di grado 8, l'energia viene continuamente utilizzata in acqua.

Aftershokz Xtrainerz

Le Xtrainerz presentano un eccellente qualità del suono, sono facili da caricare e sono completamente impermeabili, quindi adatte anche per il nuoto e altri sport. Grazie alla batteria al litio da 200 mAh presente, queste cuffie offrono un autonomia di ben 8 ore. Hanno un design ergonomico per un comfort di lunga durata. Sono progettate appositamente per chi fa sport in modo professionale, supportano qualsiasi tipo di formato e, grazie all’estrema leggerezza di appena 30 grammi, sembra di non sentirle addosso durante l’allenamento. Possono essere utilizzate senza la necessità dello smartphone associato in quanto sono dotate di memoria interna da 4 GB per mantenere tantissimi pezzi. Non sono molto economiche.

Specifiche tecniche

Brand: Aftershokz | Modello: Xtrainerz | Colore: Nero | Tipo di connettore: UsbMicro-USB | Modalità: Wireless / Bluetooth | Durata riproduzione Wireless: 8 Ore | Peso: 30 grammi | Memoria integrata: 4 GB

Aftershokz Xtrainerz, auricolari MP3 a conduzione ossea, ideali per il nuoto, con memoria interna da 4GB Certificazione di impermeabilità IP68. Compatibili con occhialini, cuffia e tappi per le orecchie

Bassi e volume migliorati sott'acqua grazie ad una equalizzazione dedicata

4GB di memoria con supporto dei formati audio MP3, WMA, AAC, WAV e FLAC

Elimina le esperienze dolorose causate dagli auricolari In-ear, si adatta in modo sicuro anche durante movimenti intensi

8 h di riproduzione continua, allenatevi senza il vostro smartphone

Underwater Audio Hydroactive Waterproof Headphones

Ogni paio di cuffie viene fornito con 4 tipi di gommini auricolari: ogni stile è progettato per diverse attività, dall’ascolto occasionale alle attività acquatiche di gruppo fino al nuoto intenso. Presentano dimensioni e stili che si adattano alla maggior parte delle orecchie. I gommini auricolari sono intercambiabili tra le cuffie impermeabili HydroActive, Flex e Swimbud Sports. I fili sono rinforzati con fibra sintetica para-aramidica per resistere e sopportare la resistenza costante a cui sono sottoposi con l’uso in acqua. Hanno un impermeabilità standard: progettate per resistere sott’acqua fino a 3 metri per tutto il tempo che si desidera, queste cuffie soddisfano lo standard di impermeabilità: IPX8.

Specifiche tecniche

Brand: Wincase | Modello: HydroActive | Colore: Nero | Tipo di connettore: Ingresso 3,5 mm | Modalità: Cavo | Peso: 140 grammi |

HydroActive, cuffie impermeabili con 9 gommini auricolari in 4 stili diversi HydroActive è una nuova generazione di cuffie impermeabili che uniscono una tecnica estremamente impermeabile con la semplicità di una fascia avvolgente.

Queste cuffie impermeabili hanno un sistema di gommini auricolari intercambiabili (per cuffie HydroActive, Flex e Swimbuds Sport). Questi gommini auricolari intercambiabili hanno entusiasmato i clienti e hanno ricevuto centinaia di recensioni positive. I gommini auricolari offrono una vestibilità più sicura, sono più facili da cambiare e sono più comodi da indossare rispetto ai gommini auricolari tradizionali.

Utilizzi consigliati: SUP, kayak, acquagym, canoa e la maggior parte delle altre attività acquatiche.

Caratteristiche eccezionali: Facili da indossare e togliere; il design avvolgente non interferisce con i copricapi.

Caratteristiche del prodotto: Le camere multiple di protezione le rendono uno degli auricolari più impermeabili. Mantengono il suono chiaro e nitido.

Underwater Audio Syryn lettore MP3 impermeabile

Underwater Audio Syryn è un ottimo lettore mp3 consigliato soprattutto agli atleti professionisti di nuoto che desiderano ascoltare la musica mentre si allenano in piscina. Il lettore mp3 si aggancia agli occhialini, o si può agganciare al costume tramite un cavo di prolunga audio che si può trovare già all’interno della scatola. Underwater Audio Syryn si può usare anche in molti altri tipi di sport.

Specifiche tecniche

Brand: Wincase | Modello: Headphones n96 | Colore: Nero/Rosso | Tipo di connettore: Cavo 3.5 mm | Modalità: Cavo con lettore mp3 | Durata riproduzione lettore: 15 Ore | Peso: 181 grammi | Memoria integrata lettore: 8 GB | Dimensioni lettore: 6,1 x 2,3 x 3,3 cm

Bluetooth Headphones n96 L'acquisto include: Swimbuds Flip cuffie e lettore MP3 impermeabile SYRYN

Ascolta senza interruzioni: i costumi da bagno Flip senza problemi, il cavo extra corto non viene catturato o impigliato.

Il lettore MP3 SYRYN è impermeabile al 100%. Conforme agli standard di impermeabilizzazione IPX8.

Funzione shuffle opzionale mantiene la musica in un mix

Supporta formati audio MP3 e WMA

