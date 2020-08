Miglior integratore OKG (ornitina alfa-chetoglutarato): cos’è, opinioni e dove acquistarlo

Gli integratori sono entrati a far parte delle abitudini degli sportivi per aiutarli a migliorare le prestazioni. Scopriamo l’integratore OKG.

L’OKG (ornitina alfa-chetoglutarato) è un integratore appositamente pensato per tutti gli sportivi che vorrebbero aumentare la massa muscolare, limitare la massa grassa e migliorare i tempi di recupero.

Sapere esattamente cos’è l’OKG e a cosa serve un integratore di ornitina alfa-chetoglutarato è indispensabile per fare la scelta giusta e ottenere i risultati sperati.

Ornitina alfa-chetoglutarato: Cos’è?

Se guardiamo all’aspetto chimico dell’OKG allora possiamo dire che si tratta di un sale ricavato da due unità di ornitina e una molecola di alfa-ketoglutarato.

A livello endogeno l’ornitina viene sintetizzata a partire dall’aminoacido polare basico arginina mentre la molecola alfa-ketoglutarato deriva dalla perdita di un molecola della glutammina.

Il risultato è un sale che conserva le proprietà sia dell’arginina che della glutammina, dalla capacità anabolica alle virtù immunostimolanti.

OKG nello sport: Opinioni ed evidenze

L’OKG integratore a cosa serve nello sport? Molti sportivi lo utilizzano come formula extra per migliorare le prestazioni sportive e sostenere i ritmi dell’allenamento.

In realtà i risultati positivi degli studi in cui veniva usato per contrastare la malnutrizione e i ritardi della crescita e promuovere il recupero post-chirurgico hanno sancito il suo successo in ambito sportivo.

Anche se le modalità di azione non sono ancora chiare, è stato riscontrata la sua capacità di velocizzare la guarigione, di sostenere il corpo in ripresa da interventi chirurgici e periodi stressanti e di gestire le situazioni di malnutrizione e deperimento muscolare.

In campo sportivo, invece, le proprietà dell’ornitina alfa-chetoglutarato si rivelano ideali per accrescere la massa muscolare, aumentare la forza dei muscoli e ridurre la percentuale di massa grassa.

A questo si aggiunge la capacità del composto di sostenere le difese immunitarie e quindi accelerare i tempi di recupero tra un allenamento e un altro.

L’OKG si trova negli alimenti?

Arginina e OKG o Glutammina e OKG? La composizione chimica a base di arginina e glutammina potrebbe spingere verso la ricerca di alimenti contenenti questo sale.

In realtà, nonostante la relazione tra aminoacidi e OKG, non esistono cibi proteici in grado di fornire l’ornitina alfa-chetoglutarato.

Come usare l’OKG

Le dosi consigliate e la modalità di utilizzo di OKG integratore dipendono dal caso specifico e dal prodotto scelto.

In linea di massima viene consigliata una quota giornaliera pari a 2,5 grammi da assumere prima e dopo l’allenamento oppure appena prima di addormentarsi.

Per migliorarne l’assorbimento e ottimizzare l’azione dell’ornitina alfa-chetoglutarato sarebbe sempre meglio assumere l’integratore a stomaco vuoto.

Effetti collaterali e controindicazioni

L’uso di ornitina alfa-chetoglutarato non riserva particolari effetti collaterali, considerando che si tratta di un composto ben tollerato dall’organismo.

La situazione cambia nei casi di sovra dosaggio con la comparsa di problemi più o meno lievi quali dolori addominali, senso di nausea e diarrea.

L’OKG integratore viene controindicato in caso di sensibilità accertata al principio attivo o malattie genetiche caratterizzate da una mancanza di ornitina alfa-chetoglutarato.

