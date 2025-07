Alcuni alimenti possono essere considerati super food, cioè dei veri toccasana per la salute e il benessere del corpo. Scopriamo il miele di Manuka.

Qualcuno li chiama super food mentre altri li considerano dei veri e propri integratori naturali: la verità è che alcuni alimenti come il miele di Manuka hanno proprietà curative eccezionali.

In particolare questo miele è conosciuto per il suo potere antinfiammatorio, le sue qualità antibatteriche e i suoi effetti cosmetici.

Cos’è il miele di Manuka?

Il miele di Manuka è un miele prodotto dalle api a partire dai fiori della Manuka o Leptospermum scoparium, un arbusto che si trova in Australia e Nuova Zelanda.

Che sapore ha il miele di Manuka? A differenza di altri tipi di miele ha una consistenza densa e un gusto deciso che ricorda il caramello.

L’eccezionalità di questo miele è la percentuale elevata di flavonoidi (antiossidanti) e metilgliossale (sostanza antibatterica).

Per il resto, invece, è simile agli altri tipi di miele: glucosio e fruttosio in quantità apprezzabili e dose discreta di vitamine e minerali.

Miele di Manuka: Proprietà e benefici

Gli effetti benefici del miele di Manuka sono legati alla presenza di flavonoidi e metilgliossale. A cosa serve il miele di Manuka?

Batteri – I vari studi hanno confermato la capacità di questo miele di agire contro vari batteri, come Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e Helicobacter pylori.

– I vari studi hanno confermato la capacità di questo miele di agire contro vari batteri, come Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e Helicobacter pylori. Funghi – Questo miele vanta proprietà fungicide in grado di sconfiggere la candidosi a livello orale e vaginale.

– Questo miele vanta proprietà fungicide in grado di sconfiggere la candidosi a livello orale e vaginale. Ferite – Il mondo dei rimedi naturali indicano questo miele come un perfetto antinfiammatorio e agente cicatriziale a uso topico per ferite, ulcere e lacerazioni.

– Il mondo dei rimedi naturali indicano questo miele come un perfetto antinfiammatorio e agente cicatriziale a uso topico per ferite, ulcere e lacerazioni. Problematiche della pelle – Le virtù antibatteriche di questo miele si rivelano preziose anche quando si tratta di infezioni della pelle che provocano dermatiti, acne, psoriasi ed eczema.

– Le virtù antibatteriche di questo miele si rivelano preziose anche quando si tratta di infezioni della pelle che provocano dermatiti, acne, psoriasi ed eczema. Gastrite e ulcere peptiche – La presenza di gastrite e ulcere peptiche in concomitanza dell’Helicobacter pylori possono essere gestite sfruttando le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie del miele.

– La presenza di gastrite e ulcere peptiche in concomitanza dell’Helicobacter pylori possono essere gestite sfruttando le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie del miele. Tumori – Secondo alcuni studi il miele di Manuka sviluppa una proprietà antitumorale perché in grado di ostacolare la crescita delle cellule tumorali.

Tipi di miele di Manuka

Quando si parla di miele di Manuka si può fare riferimento sia al miele monoflorale che al miele multiflorale. Cosa significa?

Nel caso del miele monoflorale parliamo di un miele prodotto esclusivamente dal nettare dei fiori dell’albero di Manuka.

Si tratta di miele di multiflorale quando c’è il nettare dei fiori del Leptospermum scoparium per almeno il 70% e nettari di altri fiori e piante.

Considerando l’incapacità di controllare il volo e il comportamento delle api, sono stati ideati alcuni indicatori per classificare questo miele: analisi del DNA; quantità di metossiacetofenone; percentuale di acido 3-fenilattico; livello di acido 4-idrossidenil-lattico; quantità di acido 2-metossibenzoico.

Cos’è l’Unique Manuka Factor?

L’Unique Manuka Factor (UMF) non è sinonimo del composto antibatterico del miele di Manuka MGO o metilgliossale. Di cosa si tratta?

Il marchio indica l’impiego di un metodo di surriscaldamento del miele che ne assicura l’attività antibatterica (da 10 a 25+).

In linea di massima più elevata è la percentuale di metilgliossale e più alto è il valore di UMF e quindi il suo potere antibatterico.

Come e quando si assume il miele di Manuka

Il miele di Manuka può essere usato come qualsiasi altro miele, cioè sciogliendolo direttamente in latte, tè o tisane oppure spalmato su biscotti o pane tostato.

È possibile usare questo miele buonissimo anche per dolcificare dolci, frittelle, pancakes, salse e condimenti di ogni genere.

Il modo migliore per ottenere il meglio delle proprietà del miele di Manuka è sicuramente sciogliere in bocca un cucchiaino di miele.

Per il resto, considerando il potere antibatterico e antinfiammatorio, può essere applicato direttamente sulla pelle.

Miele di Manuka: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’uso di questo miele è ben tollerato e non comporta controindicazioni o effetti collaterali particolari, specie se usato senza esagerazioni.

Sarebbe meglio evitarlo soltanto in caso di allergie al polline o al miele, diabete (per via della quantità di zuccheri) e farmaci chemioterapici (interazione dei principi attivi).

Come scegliere il miele di Manuka

La proposta è varia, ma non tutti i prodotti sono uguali e scegliere può rivelarsi difficile. L’unico modo è valutare alcuni aspetti del prodotto in relazione alle esigenze personali. Ecco come fare:

Metilgliossale e/o Unique Manuka Factor – Come già accennato, più elevati sono questi valori e più potente è l’effetto del miele: MGO 100 per prevenire malattie e ottenere un boost energetico; MGO 250 per calmare il reflusso gastroesofageo; MGO 400 e MGO 550 per trattare Candida, diarrea e ulcere.

– Come già accennato, più elevati sono questi valori e più potente è l’effetto del miele: MGO 100 per prevenire malattie e ottenere un boost energetico; MGO 250 per calmare il reflusso gastroesofageo; MGO 400 e MGO 550 per trattare Candida, diarrea e ulcere. Allergeni – Questo miele è privo di glutine in natura, ma potrebbe guadagnare glutine, lattosio e altri allergeni durante la fase di lavorazione. Quindi, occhio all’INCI.

– Questo miele è privo di glutine in natura, ma potrebbe guadagnare glutine, lattosio e altri allergeni durante la fase di lavorazione. Quindi, occhio all’INCI. Provenienza – Il Leptospermum scoparium è tipico della Nuova Zelanda e dell’Australia e per questo sarebbe meglio scegliere prodotti provenienti da questi Paesi.

– Il Leptospermum scoparium è tipico della Nuova Zelanda e dell’Australia e per questo sarebbe meglio scegliere prodotti provenienti da questi Paesi. Prezzo – Qual è il costo del miele di Manuka? Il prezzo non è accessibile a tutti, considerando la produzione esclusiva e le politiche di importazione. L’acquisto online consente di tagliare i costi anche acquistando il miele Manuka della migliore marca.

