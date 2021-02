France Football: Messi è del PSG!

Il giornale francese France Football cala il sipario sulla trattativa che porterebbe Messi al Psg. Sappiamo come il suo rinnovo non è arrivato e la squadra catalana sta pensando seriamente di liberarsi del suo ingaggio, pari a 74,2 milioni di euro netti.

Con il titolo “La carta segreta del PSG” il settimanale svela quali sarebbero le mosse che userà la società capitolina per convincere Messi a trasferirsi a Parigi.

Lui è in scadenza di contratto a giugno del 2021. Tra i motivi che potrebbero spingerlo ad accettare la destinazione francese c’è il rapporto splendido che il calciatore ha con Neymar. Lo stesso brasiliano avrebbe creato un gruppo su Whatsapp in cui assieme ai compagni di squadra tenta di convincere l’argentino a cambiare casacca e mostrare l’affiatamento del gruppo.

Poi ci sarebbe anche la presenza del connazionale Pochettino, alla guida tecnica del gruppo. Come lo stesso numero 10 albiceleste è uscito dalla scuola del Newell’s ed è amante del bel gioco.

Come spiega nel dettaglio l’economista Pierre Rondeau, il Psg adotterebbe la stessa formula usata per acquisire il cartellino di Beckham. Lui arriverebbe a parametro zero, sarebbe pagato dalle fondazioni e quindi sostenuto in suoi progetti una volta finita la carriera di calciatore.

Il Psg continua a trattare sotto banco. Per ora ci sono solo abbozzi, per vedere una trattativa seria bisognerà aspettare ancora qualche mese.

