Norvegia-Inghilterra, non è solo Haaland contro Kane: la storia che spaventa i Tre Leoni

Norvegia-Inghilterra ai quarti del Mondiale 2026: Haaland sfida Kane, ma dietro il match c’è una rivalità nata nel 1981 e mai davvero dimenticata.

Tra Norvegia e Inghilterra c’è una rivalità dimenticata: Haaland riapre una ferita lunga ben 45 anni!

Norvegia-Inghilterra non è soltanto uno dei quarti di finale più attesi del Mondiale 2026. È una partita che porta con sé una storia lunga, particolare e poco raccontata, nata quasi per caso 45 anni fa e tornata improvvisamente attuale grazie alla corsa sorprendente della nazionale scandinava.

Da una parte c’è l’Inghilterra di Thomas Tuchel, arrivata ai quarti dopo il 3-2 contro il Messico, in una partita complicata anche dall’espulsione di Jarell Quansah. Dall’altra c’è la Norvegia di Ståle Solbakken, capace di eliminare il Brasile con un 2-1 firmato dalla doppietta di Erling Haaland, il volto simbolo di una squadra che sta conquistando sempre più tifosi neutrali.

La sfida si gioca al Hard Rock Stadium di Miami e vale un posto in semifinale contro la vincente di Argentina-Svizzera. In campo ci saranno due dei centravanti più forti al mondo, Haaland e Harry Kane, ma ridurre tutto al duello tra numeri 9 sarebbe un errore. Perché Norvegia-Inghilterra è anche una partita di memoria, ferite sportive e vecchi fantasmi.

La notte del 1981: quando la Norvegia umiliò l’Inghilterra

La radice di questa rivalità risale al 9 settembre 1981, quando la Norvegia batté l’Inghilterra 2-1 a Oslo in una gara di qualificazione ai Mondiali del 1982. Sulla carta non doveva esserci storia. L’Inghilterra era una potenza riconosciuta, allenata da Ron Greenwood e piena di nomi pesanti come Bryan Robson, Glenn Hoddle, Kevin Keegan e Trevor Francis. La Norvegia, invece, arrivava da sfavorita assoluta.

Eppure successe l’impensabile. Dopo il vantaggio inglese, la Norvegia ribaltò tutto prima dell’intervallo con i gol di Roger Albertsen e Hallvar Thoresen, conquistando la prima vittoria della sua storia contro i Tre Leoni. Quella partita non eliminò l’Inghilterra, che poi riuscì comunque a qualificarsi al Mondiale in Spagna, ma lasciò un segno fortissimo nell’immaginario sportivo norvegese.

A rendere immortale quella notte fu soprattutto la radiocronaca di Bjørge Lillelien, entrata nella storia per la celebre frase rivolta a Margaret Thatcher: “Your boys took a hell of a beating”. Una frase diventata un simbolo nazionale, riproposta ogni volta che Norvegia e Inghilterra tornano a incrociarsi.

La seconda ferita: il 2-0 del 1993

Se il 1981 accese la rivalità, il 1993 la trasformò in una vera ossessione calcistica per l’Inghilterra. Il 2 giugno di quell’anno la Norvegia vinse ancora, questa volta 2-0, in una partita di qualificazione ai Mondiali del 1994. Fu un risultato pesantissimo perché contribuì alla mancata qualificazione inglese alla fase finale negli Stati Uniti.

Quella vittoria segnò l’ultimo successo norvegese contro l’Inghilterra. Da allora, i Tre Leoni non hanno più perso contro gli scandinavi, ma per diversi anni non sono riusciti nemmeno a dominarli. Dopo il 2-0 del 1993 arrivarono due 0-0 consecutivi, nel 1994 e nel 1995, prima della lunga pausa durata 17 anni.

Il paradosso è evidente: l’Inghilterra ha un bilancio complessivo favorevole, ma i pochi successi norvegesi sono stati talmente pesanti da restare nella memoria collettiva più delle tante vittorie inglesi.

I precedenti: Inghilterra avanti, ma la Norvegia sa colpire

Il bilancio storico dice 12 precedenti tra Norvegia e Inghilterra: 7 vittorie inglesi, 3 pareggi e 2 successi norvegesi. I numeri, quindi, sorridono ai Tre Leoni, che hanno vinto anche gli ultimi due confronti, entrambi amichevoli per 1-0: nel 2012 con gol di Ashley Young e nel 2014 con rigore di Wayne Rooney.

Eppure c’è un dettaglio che rende questo quarto ancora più interessante: sarà il primo confronto tra Norvegia e Inghilterra in un grande torneo internazionale. Le due nazionali si erano affrontate soltanto in amichevoli e qualificazioni mondiali. Mai in una fase finale. Mai con una semifinale in palio.

Per l’Inghilterra è il terzo quarto di finale mondiale consecutivo, segnale di una continuità importante nelle grandi competizioni. Per la Norvegia, invece, è il miglior risultato della sua storia ai Mondiali: mai prima d’ora era arrivata tra le prime otto.

Da Lillelien a Haaland: la Norvegia non è più una favola

La grande differenza rispetto al passato è che la Norvegia del 2026 non è più soltanto la nazionale romantica che sogna l’impresa. È una squadra vera, con talenti di livello mondiale e un’identità molto riconoscibile. Erling Haaland è il volto principale, ma non l’unico. Accanto a lui ci sono Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Alexander Sørloth e Sander Berge, giocatori che hanno dato alla Norvegia qualità, fisicità e soluzioni offensive diverse.

Haaland arriva alla sfida con numeri impressionanti: 7 gol nel torneo e una candidatura fortissima alla Scarpa d’Oro. Secondo Sports Mole, il centravanti norvegese ha anche un dato realizzativo straordinario in nazionale, con 62 gol in 54 presenze, una media che racconta meglio di qualsiasi parola il suo impatto.

Per l’Inghilterra il piano è chiaro: togliere rifornimenti a Haaland. Emma Hayes, in un’analisi pubblicata dal Guardian, ha sottolineato proprio questo punto: con un attaccante così clinico, il problema non è soltanto marcarlo, ma impedirgli di ricevere palloni giocabili vicino all’area.

Kane contro Haaland, ma Bellingham può cambiare tutto

La copertina sarà inevitabilmente per Haaland contro Kane. Il norvegese è il terminale più devastante del torneo, mentre il capitano inglese continua a inseguire gol pesanti e record personali. Reuters ha raccontato come Kane abbia cercato di spegnere il confronto diretto con Haaland, preferendo parlare di squadra e obiettivi collettivi, ma il duello tra i due resta uno dei grandi temi del quarto.

C’è però un altro nome che può spostare l’equilibrio: Jude Bellingham. Contro il Messico ha segnato due gol e ha permesso all’Inghilterra di sopravvivere a una partita diventata complicata dopo il rosso a Quansah. Northeastern University lo indica come uno dei giocatori da seguire, ricordando che nel torneo ha già segnato 4 gol e fornito 1 assist, confermandosi un centrocampista totale.

Se la Norvegia riuscirà a isolare Kane ma concederà spazio agli inserimenti di Bellingham, l’Inghilterra avrà comunque un canale per fare male. Se invece Solbakken riuscirà a bloccare anche quel movimento tra le linee, allora la partita potrà diventare molto più complicata per Tuchel.

Il nodo tattico: l’Inghilterra deve evitare l’errore del Messico

La vittoria contro il Messico ha dato fiducia all’Inghilterra, ma anche qualche segnale da non ignorare. Secondo Sports Mole, i Tre Leoni hanno registrato contro i messicani il loro dato più basso di possesso palla in una partita mondiale, appena 33,2%, vincendo soprattutto grazie alle ripartenze e alla velocità degli esterni.

L’ex centrocampista Danny Murphy ha spiegato che contro la Norvegia l’Inghilterra non dovrebbe limitarsi ad aspettare e ripartire, perché la difesa norvegese può essere attaccata con una costruzione più continua. La Norvegia, infatti, ha subito 9 gol in cinque partite e non ha ancora tenuto la porta inviolata in questo Mondiale.

Il messaggio è chiaro: se l’Inghilterra lascia troppo pallone alla Norvegia, aumenta il rischio di vedere Ødegaard e gli esterni servire Haaland. Se invece riesce a controllare il possesso, alzare il baricentro e far correre gli avversari, può togliere ossigeno al piano norvegese.

Una rivalità diventata improvvisamente moderna

Per anni Norvegia-Inghilterra è stata una rivalità da archivio, buona per vecchi filmati e racconti nostalgici. Il Mondiale 2026 l’ha riportata al centro della scena nel momento più inatteso. La Norvegia non arriva a Miami da comparsa, ma da squadra capace di eliminare il Brasile e di trasformarsi in una delle grandi storie del torneo.

Anche fuori dal campo la nazionale scandinava ha conquistato attenzione. La celebrazione del “Viking Row”, diventata virale durante il Mondiale, ha contribuito a rendere la Norvegia una sorta di squadra del popolo, capace di attirare simpatia anche tra tifosi neutrali.

Ma contro l’Inghilterra la favola lascia spazio alla pressione. Perché una semifinale mondiale cambierebbe per sempre la storia del calcio norvegese. Per i Tre Leoni, invece, sarebbe l’ennesimo passo verso quell’obiettivo che inseguono dal 1966.

Norvegia-Inghilterra, perché può essere una partita da ricordare

Il fascino di questa sfida sta proprio nell’incrocio tra passato e presente. Nel 1981 la Norvegia era la piccola nazionale che ribaltava il gigante inglese e consegnava alla storia una radiocronaca leggendaria. Nel 2026 è una squadra con Haaland, Ødegaard e un’identità chiara, pronta a sfidare l’Inghilterra senza complessi.

I precedenti dicono Inghilterra, la storia recente sorride ai Tre Leoni, ma il momento emotivo della Norvegia è fortissimo. E questa volta non si gioca per una qualificazione futura o per un’amichevole: si gioca per andare in semifinale al Mondiale.

La frase del 1981 torna inevitabilmente a rimbalzare da una parte all’altra del Mare del Nord. Ma oggi non basta più il ricordo. Serviranno gol, lucidità e nervi. Haaland vuole scrivere la pagina più importante della storia norvegese. Kane e Bellingham vogliono impedire che l’Inghilterra finisca di nuovo dentro un incubo scandinavo.