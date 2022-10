Meret e Zerbin rinnovano con il Napoli

Il Napoli blinda i suoi giovani, fatta per il rinnovo di Meret e Zerbin.

Nel bel mezzo di un grande entusiasmo, scaturito dalle eccellenti prestazioni del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentis non lascia nulla al caso e concentra le sue attenzioni sulla programmazione del club annunciando i rinnovi di Meret e Zerbin.

Meret e Zerbin rinnovano col Napoli

La società partenopea con un comunicato ufficiale ha reso noto il prolungamento del contratto del portiere italiano. Meret, dopo esser stato al centro di molte critiche la stagione scorsa e dopo esse stato molto vicino alla cessione in estate, è riuscito, a suon di grandi parate, a dimostrare a tutti che le opinioni rivolte verso di lui erano tutte sbagliate, portando il Napoli a proporgli un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione a favore del club per un ulteriore prolungamento fino al 2025.

Ma la società partenopea non si ferma qui, perché subito dopo per Meret è arrivato un ulteriore comunicato dove veniva annunciato anche l’accordo contrattuale raggiunto per il prolungamento di Alessio Zerbin fino al 2027. Insomma un Napoli che al di là delle prestazioni in campo dimostra di avere le idee chiare anche per il futuro, da citare soprattutto il grandissimo lavoro societario e tecnico portato avanti per la costruzione di una squadra, che riesce ad esprimere a pieno le idee del proprio allenatore, proponendo un calcio sbalorditivo.