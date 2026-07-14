Dove vedere Argentina – Inghilterra in Diretta Tv e Streaming Live e Pronostico

Dove vedere Argentina – Inghilterra in Diretta Tv e Streaming Live, Probabili Formazioni e Pronostico, Semifinale Mondiali 2026, Mercoledì 15 Luglio ore 21.00.

A vent’anni di distanza dall’ultimo incrocio ai Mondiali, una delle rivalità più accese e controverse del calcio internazionale torna a infiammare il palcoscenico più prestigioso.

Inghilterra-Argentina, seconda semifinale del Mondiale 2026, si giocherà mercoledì 15 alle 21:00 ad Atlanta e metterà in palio un posto per la Finale del 19 luglio.

I Three Lions sono ormai a un passo dalla possibilità di disputare la loro prima finale iridata dopo sessant’anni, dal trionfo casalingo del 1966. Dall’altra parte ci sarà però l’Argentina campione del mondo in carica, guidata ancora da Lionel Messi e sostenuta da una tradizione impressionante: ogni volta che l’Albiceleste ha raggiunto una semifinale mondiale, è poi riuscita a qualificarsi per la finale.

Quello di Atlanta sarà il primo confronto tra le due nazionali in Coppa del Mondo dal successo dell’Inghilterra per 1-0 nella fase a gironi del Mondiale in Corea del 2002.

Da allora la rivalità tra Argentina e Inghilterra è rimasta sospesa ma non è mai stata dimenticata: dalla “Mano de Dios” di Diego Armando Maradona nel 1986 all’espulsione di David Beckham nel 1998, Argentina-Inghilterra è una partita che ha spesso superato i confini del calcio.

Questa volta i protagonisti più attesi saranno Messi e Jude Bellingham, simboli di due generazioni differenti e uomini decisivi nel cammino verso la semifinale.

L’Argentina ha eliminato la Svizzera ai tempi supplementari, mentre l’Inghilterra ha rimontato e battuto la Norvegia trascinata proprio dalla sua stella Jude Bellingham autore di una doppietta.

Ad Atlanta, tra storia, rivalità e pressione, si deciderà chi potrà continuare a inseguire il titolo mondiale.

Guarda Inghilterra – Argentina in Diretta su DAZN.

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Dove vedere Argentina – Inghilterra in Diretta TV e streaming:

Argentina – Inghilterra, Semifinale dei Mondiali 2026, di Martedì 13 Luglio alle 21:00 italiane sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati.

La partita sarà disponibile anche su DAZN e Prime Video, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida tra Argentina – Inghilterra potrà essere seguita in chiaro sul digitale terrestre su Rai 1.

Argentina – Inghilterra dove vederla in streaming:

La diretta streaming di Argentina – Inghilterra sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN o Prime Video di Amazon disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Il percorso dell’Argentina: gol, sofferenza e Messi totale

L’Argentina è arrivata in semifinale senza mai dare la sensazione di una squadra perfetta, ma con una forza mentale impressionante. La Selección ha segnato tantissimo, più di tutte in questo Mondiale, e ha trovato gol pesanti nei momenti in cui sembrava sul punto di perdere il controllo.

Dopo una fase a gironi solida, la squadra di Lionel Scaloni ha dovuto sudare moltissimo nella fase a eliminazione diretta. Ha rischiato contro Capo Verde, ha sofferto contro l’Egitto, ha dovuto andare oltre i novanta minuti anche contro la Svizzera. Tre partite ad alta tensione, tre vittorie, tre segnali molto chiari: l’Argentina concede, ma quando la partita si apre sa colpire con una qualità rara.

Messi è ancora il centro del sistema. Non corre come una volta, non pressa sempre, non può più sostenere da solo ogni fase della gara. Però è ancora il giocatore che vede linee di passaggio invisibili agli altri, che decide il tempo dell’azione e che può trasformare un pallone sporco in un’occasione da gol.

Il dato più impressionante riguarda la produzione offensiva: 17 gol segnati nel torneo, miglior attacco del Mondiale. All’Argentina manca una sola rete per eguagliare il suo record storico in una singola edizione. Questo dice molto: la squadra non è blindata, ma davanti continua a essere devastante.

Il percorso dell’Inghilterra: non sempre bella, ma sempre viva

L’Inghilterra è arrivata in semifinale con un percorso meno spettacolare, ma molto concreto. Ha pareggiato 0-0 contro il Ghana nella fase a gironi, poi ha battuto Panama, Repubblica Democratica del Congo, Messico e Norvegia. Le ultime due vittorie hanno raccontato una nazionale capace di reagire anche nei momenti più difficili.

Contro il Messico, all’Azteca, l’Inghilterra ha vinto una partita durissima. Contro la Norvegia è andata sotto, poi ha ribaltato tutto ai supplementari con una doppietta di Bellingham. È una squadra che non sempre domina, ma ha dentro tante soluzioni: Kane come riferimento, Bellingham come incursore totale, Rice come equilibrio, gli esterni per attaccare campo e uno dei portieri più abituati alla pressione come Pickford.

La grande notizia per gli inglesi è la doppia produzione offensiva di Kane e Bellingham: entrambi hanno segnato 6 gol in questo Mondiale. È un dato storico, perché mai una nazionale aveva avuto due giocatori con almeno sei reti nella stessa edizione della Coppa del Mondo.

Bellingham è il volto emotivo dell’Inghilterra. Non è soltanto un centrocampista, non è soltanto un trequartista, non è solo un finalizzatore. È il giocatore che attacca l’area, accende la partita e cambia il peso psicologico della squadra. Contro l’Argentina sarà probabilmente il vero ago della bilancia.

Messi contro Bellingham: la partita dentro la partita

La semifinale si può leggere anche così: Messi contro Bellingham. Non sono lo stesso tipo di giocatore, non vivono la partita nello stesso modo e non occupano sempre le stesse zone. Ma rappresentano i due poli emotivi della sfida.

Messi è la memoria del calcio. Bellingham è il presente che vuole diventare leggenda. Il primo abbassa il ritmo per poi accelerare con una giocata. Il secondo aumenta l’intensità della partita con strappi, inserimenti e presenza fisica. L’Argentina cercherà di portare Messi tra le linee, dove può servire Julian Alvarez o Lautaro Martinez. L’Inghilterra proverà invece ad attaccare gli spazi lasciati dall’Argentina quando la squadra si allunga.

Il duello più importante potrebbe nascere proprio nella zona centrale. Se l’Argentina riuscirà a palleggiare con Enzo Fernandez, Mac Allister e De Paul, Messi avrà più palloni puliti. Se invece l’Inghilterra riuscirà a sporcare l’uscita argentina, Bellingham potrà diventare devastante negli attacchi diretti.

Pronostico Inghilterra-Argentina: Albiceleste favorita ad Atlanta

Il nostro pronostico per Inghilterra-Argentina è 1-2, con la nazionale campione del mondo favorita per la qualificazione alla finale del Mondiale 2026.

La semifinale di Atlanta potrebbe restare equilibrata a lungo, ma la maggiore continuità dell’Albiceleste e le difficoltà difensive mostrate dagli inglesi fanno pendere leggermente il confronto dalla parte sudamericana.

Dalla sconfitta contro l’Arabia Saudita nella partita inaugurale di Qatar 2022, l’Argentina non ha più perso una gara ai Mondiali.

La squadra di Lionel Scaloni si presenta a questo appuntamento con una lunga serie positiva e con un reparto offensivo che continua a trovare il gol anche nelle serate più complicate.

Il percorso verso la semifinale non è stato sempre agevole, ma i campioni in carica hanno saputo reagire nei momenti decisivi, superando anche partite risolte soltanto ai supplementari.

L’Inghilterra dispone di maggiore intensità rispetto al passato e ha trovato in Jude Bellingham un trascinatore capace di incidere con continuità nella fase a eliminazione diretta. La squadra di Thomas Tuchel ha inoltre segnato almeno due reti nelle ultime quattro partite, dimostrando di poter creare pericoli attraverso recuperi alti, inserimenti centrali e rapide verticalizzazioni.

I Tre Leoni, però, hanno continuato a concedere occasioni troppo facilmente. Contro Messico e Norvegia sono emersi problemi nella protezione dello spazio davanti alla difesa, nella gestione delle transizioni e nelle marcature quando la squadra viene costretta ad arretrare. Contro un attacco composto da Lionel Messi, Julián Álvarez e Lautaro Martínez, errori di questo tipo potrebbero diventare decisivi.

Messi rimane il principale punto di riferimento dell’Argentina e arriva alla semifinale da protagonista assoluto del torneo. Anche quando non riesce ad accelerare per tutta la partita, il capitano può decidere l’incontro con un passaggio tra le linee, una conclusione dalla distanza o un calcio piazzato. Scaloni può inoltre contare su una squadra esperta, abituata alla pressione e capace di cambiare atteggiamento senza perdere equilibrio.

L’Inghilterra ha comunque le qualità per segnare e rendere la partita combattuta fino alla fine. Harry Kane può mettere in difficoltà i difensori argentini nel gioco spalle alla porta, mentre le incursioni di Bellingham rappresentano una minaccia concreta. Per questo non ci aspettiamo una vittoria comoda dell’Albiceleste, ma una gara intensa nella quale entrambe le nazionali dovrebbero trovare la via della rete.

La differenza potrebbe emergere nella gestione dei momenti chiave. L’Argentina appare più pronta a controllare la pressione e a punire gli avversari quando la partita si apre, mentre l’Inghilterra non ha ancora eliminato completamente quelle fragilità che l’hanno costretta a inseguire nei quarti.

Pronostico finale: Inghilterra-Argentina 1-2.