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Si chiude un’era in casa nerazzurra. Per anni il “marchio di fabbrica” dell’Inter è stato il colpo a parametro zero: giocatori d’esperienza, svincolati, pronti a vincere subito. Una strategia che ha fatto la fortuna del club sotto la sapiente guida di Giuseppe Marotta, portando a Milano giocatori del calibro di Calhanoglu, Thuram, Zielinski e Taremi.

Oggi, però, la musica è cambiata. La proprietà americana Oaktree ha imposto un netto cambio di rotta: basta parametri zero di lusso.

Ecco i dettagli di questa rivoluzione strategica, i motivi economici dietro la decisione e come cambierà concretamente il mercato dell’Inter.

Perché Oaktree dice addio ai parametri zero?

La scelta del fondo statunitense non è un semplice capriccio, ma risponde a una precisa visione finanziaria che mira alla sostenibilità a lungo termine e alla creazione di valore. I parametri zero, pur non richiedendo il pagamento del cartellino, nascondono infatti tre grandi insidie economiche che Oaktree vuole assolutamente evitare:

Ingaggi fuori portata: Gli svincolati di lusso pretendono quasi sempre stipendi molto alti e contratti pluriennali difficili da smaltire in futuro.

Gli svincolati di lusso pretendono quasi sempre stipendi molto alti e contratti pluriennali difficili da smaltire in futuro. Commissioni monstre: Per strappare un giocatore a zero, spesso si devono pagare commissioni elevatissime ad agenti e intermediari, cifre che pesano immediatamente a bilancio.

Per strappare un giocatore a zero, spesso si devono pagare commissioni elevatissime ad agenti e intermediari, cifre che pesano immediatamente a bilancio. Valore di rivendita nullo: Acquistare un giocatore di 29-31 anni significa quasi certamente non poterlo rivendere in futuro, realizzando zero plusvalenze e perdendo la possibilità di fare player trading.

I 3 pilastri della nuova strategia di Oaktree

Il nuovo diktat della proprietà americana ridisegna completamente l’identikit del calciatore da Inter. D’ora in avanti, gli scout nerazzurri dovranno muoversi seguendo linee guida rigidissime:

1. La “Linea Verde” (Under 25)

La priorità assoluta sarà data a calciatori giovani, preferibilmente sotto i 25 anni. Profili con ampi margini di miglioramento tecnico, pronti a crescere all’interno del gruppo e ad aumentare il proprio valore di mercato anno dopo anno.

2. Stipendi sostenibili

Basta tetti salariali intasati da riserve di lusso con stipendi da top player. Il monte ingaggi dovrà essere snello e meritocratico, riducendo l’impatto dei costi fissi sul bilancio annuale della società.

3. Investimenti sul cartellino (ma futuribili)

Oaktree è disposta a spendere cash per i cartellini, a patto che l’investimento riguardi un asset rivalutabile. Spendere 15-20 milioni per un ventenne con potenziale da top club è considerato molto più virtuoso che spendere la stessa cifra (tra ingaggio e commissioni) per un trentenne a scadenza.

Il focus di Oaktree: L’obiettivo non è ridimensionare l’Inter, ma trasformarla in un modello autosufficiente e moderno. I successi sul campo dovranno andare di pari passo con la salute del bilancio, sul modello di quanto già fatto da altri club europei virtuosi.

Come cambia il mercato dell’Inter nell’immediato?

Questa svolta ha un impatto immediato sulle trattative in corso e sulle future sessioni di calciomercato. L’Inter non cercherà più l’usato sicuro a fine carriera, ma si concentrerà su talenti emergenti da lanciare.

Inoltre, il lavoro di Simone Inzaghi diventerà ancora più cruciale: al tecnico piacentino verrà chiesto non solo di vincere, ma di valorizzare al massimo i giovani messi a disposizione dalla società, trasformandoli in pilastri del presente e in preziose risorse per il futuro del club.