Calciomercato Roma Live: Crysencio Summerville è la priorità per l’attacco di Gasperini dopo aver perso Greenwood che è andato in Turchia. Offerta ufficiale al West Ham ma resta il nodo ingaggio, clausola da 45 milioni e alternative Moreira, Garnacho e Godts.

La Roma ha scelto l’uomo per accendere l’attacco di Gian Piero Gasperini: Crysencio Summerville.

L’esterno olandese del West Ham è diventato la priorità giallorossa per alzare il livello sulle corsie offensive, dare strappo, uno contro uno e imprevedibilità a una squadra che vuole presentarsi in Champions League con un volto molto diverso rispetto all’ultima stagione.

L’operazione, però, è entrata nel momento più delicato: il club ha fretta, il giocatore deve dare una risposta, il West Ham aspetta e la clausola da 45 milioni di euro ha una scadenza ravvicinata.

Il punto di partenza è chiaro: la Roma ha già mosso passi concreti in quanto nelle ultime ore i giallorossi hanno presentato una proposta economica importante a Summerville e al suo entourage, e sono pronti a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sul giocatore resta però vivo anche l’interesse della Premier League, in particolare dell’Aston Villa.

Summerville è tornato dalle vacanze: ora la Roma aspetta il sì

La trattativa è arrivata al punto in cui non bastano più i sondaggi. Summerville, rientrato da un periodo di vacanza a Miami, dovrà valutare l’offerta della Roma. È questo il passaggio che può sbloccare tutto. Se l’olandese accetterà la proposta giallorossa, Tony D’Amico potrà andare al tavolo con il West Ham per chiudere l’intesa definitiva.

Il nodo vero, oggi, non è solo tra club ma è l’ingaggio chiesto dal calciatore.

Summerville chiede un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro a stagione, cifra molto alta per i parametri della Roma. Il club giallorosso non vuole e non può arrivare a quella soglia: la proposta sarebbe ferma intorno ai 4,5 milioni più bonus. La distanza non è enorme in termini assoluti, ma è abbastanza pesante da poter rallentare una trattativa già costosa.

La Roma ha bisogno di capire in fretta se il giocatore è disposto a scendere dentro i suoi parametri. Senza il sì di Summerville, non avrebbe senso alzare ulteriormente la pressione sul West Ham. Con il sì, invece, la trattativa potrebbe entrare nella fase conclusiva.

West Ham, richiesta da 45 milioni: la clausola mette pressione

Il West Ham chiede 45 milioni di euro, cifra che coincide con la clausola rescissoria inserita nel contratto di Summerville e valida ancora per pochi giorni. La Roma ha già fatto arrivare un’offerta da circa 40 milioni, ma gli Hammers vogliono chiudere più vicino alla soglia piena.

La posizione del club inglese è comprensibile. Summerville era stato acquistato dal Leeds per circa 20 milioni due anni fa e, nonostante la retrocessione del West Ham in Championship, resta uno dei giocatori con più mercato della rosa. Per gli inglesi, venderlo a 45 milioni significherebbe realizzare una plusvalenza importante e finanziare la ricostruzione.

Per la Roma, invece, il tempo è un fattore decisivo. Se la clausola scade, il West Ham può alzare il muro, cambiare condizioni o aspettare un’asta con club inglesi. Ecco perché la dirigenza giallorossa vuole muoversi ora. Non è solo una questione di prezzo, ma di controllo della trattativa.

Perché Gasperini vuole proprio Summerville

Summerville non è il classico esterno da compitino. È un giocatore che vive di strappi, cambi di direzione, accelerazioni corte e capacità di creare superiorità dal nulla. Per Gasperini può diventare un’arma molto interessante: un esterno offensivo da usare alto, dentro un sistema aggressivo, con la possibilità di attaccare l’uno contro uno e di rompere partite bloccate.

Nel nuovo attacco della Roma, l’olandese servirebbe a dare una cosa che manca: imprevedibilità pura. La squadra ha bisogno di giocatori capaci di ricevere larghi, puntare l’uomo, entrare dentro il campo e arrivare alla conclusione o all’ultimo passaggio. Summerville è esattamente quel tipo di profilo.

La valutazione tecnica spiega anche perché la Roma stia spingendo così forte. Secondo Chiesa di Totti, la società considera il dossier Summerville una priorità e avrebbe fissato una finestra temporale molto stretta per provare a chiudere l’operazione, proprio per evitare una lunga telenovela di mercato.

D’Amico ha fretta: la Roma non vuole restare incastrata

La fretta della Roma non è casuale. Il mercato offensivo giallorosso è pieno di piste aperte: Diego Moreira, Alejandro Garnacho, Mika Godts e altri profili restano nella lista, ma Summerville è il nome che oggi sembra più funzionale al progetto tecnico.

La Roma attende l’ok definitivo del giocatore e che, con il via libera di Summerville, sarebbe pronta a investire 45 milioni esercitando la clausola in scadenza.

Donyell Malen, compagno di reparto dell’olandese in nazionale, starebbe spingendo per portarlo a Trigoria.

Questo elemento racconta bene il clima attorno alla trattativa. La Roma non sta facendo un semplice tentativo. Sta cercando di costruire attorno a Summerville un contesto tecnico e ambientale convincente: Champions, centralità, Gasperini, progetto ambizioso, ingaggio importante anche se inferiore alle richieste iniziali.

Aston Villa e Premier League: il pericolo più grande

Il vero rivale della Roma non è soltanto il West Ham. È la Premier League. Infatti c’è anche un forte interesse dell’Aston Villa, club che può mettere sul tavolo soldi, campionato inglese e un contesto già conosciuto dal giocatore.

Questo è il pericolo principale. La Roma può offrire centralità tecnica, Champions e un progetto forte, ma difficilmente può competere con le cifre salariali di certi club inglesi. Se Summerville decidesse di restare in Premier, il margine di manovra giallorosso si ridurrebbe in modo netto.

Per questo l’ingaggio è il punto chiave. Non basta trovare l’accordo con il West Ham. Serve convincere il giocatore che Roma è il passo giusto per la carriera, anche rinunciando a qualcosa sul piano economico rispetto a una possibile offerta inglese.

Moreira, Garnacho e Godts: le alternative se salta Summerville

La Roma non può permettersi di restare ferma. Se Summerville dovesse dire no o tirare troppo per le lunghe, D’Amico ha già pronte le alternative. Diego Moreira resta uno dei nomi più caldi: secondo le ultime ricostruzioni, la Roma sta spingendo con lo Strasburgo per un’operazione attorno ai 30 milioni, con il nodo della percentuale sulla futura rivendita ancora da sistemare.

C’è poi il dossier Garnacho, più complicato per costi, concorrenza e struttura dell’operazione. Infine occhio a Mika Godts, profilo giovane e meno mediatico, ma considerato interessante per caratteristiche e margine di crescita.

Summerville resta la priorità, ma la Roma valuta anche sorprese e piani alternativi proprio per evitare di farsi trovare scoperta nel caso in cui l’olandese non accetti la proposta.

Il concetto è semplice: Summerville è il preferito, non l’unico nome. E questa è una forma di pressione anche sul giocatore.

Moreira insieme a Summerville? Difficile, ma non impossibile in teoria

Un punto da chiarire riguarda il rapporto tra Summerville e Moreira. Alcune ricostruzioni parlano di alternative più che di doppio colpo. SiamolaRoma, riprendendo gli aggiornamenti di mercato, segnala infatti che portare entrambi nella Capitale sarebbe molto complicato, se non quasi impossibile, per costi complessivi e spazio tecnico.

La Roma deve fare scelte. Un investimento da 40-45 milioni su Summerville inciderebbe pesantemente sul budget offensivo. Aggiungere anche Moreira a 30 milioni significherebbe costruire una campagna acquisti estremamente aggressiva, possibile solo con cessioni importanti o formule molto favorevoli.

Ecco perché il sì di Summerville diventerebbe probabilmente lo spartiacque: se l’olandese accetta, la Roma affonda su di lui. Se prende tempo o rifiuta, Moreira può tornare in cima alla lista.

L’incastro con Koné e il mercato in uscita

La Roma sta lavorando su tanti fronti e il mercato in entrata dipende anche dalle uscite. Il nome più delicato resta Manu Koné, seguito dal Manchester United e valutato circa 55-60 milioni. Una sua eventuale cessione cambierebbe radicalmente il budget giallorosso e potrebbe finanziare uno o più colpi pesanti sulle fasce.

La Roma vuole rinforzare l’attacco, ma deve tenere sotto controllo equilibrio economico e sostenibilità degli stipendi.

Il messaggio è chiaro: D’Amico vuole consegnare a Gasperini un esterno forte, ma non a qualsiasi condizione. Summerville piace, molto. Ma la Roma non vuole farsi trascinare in un’asta fuori controllo.

I pro e i contro del colpo Summerville

Dal punto di vista tecnico, Summerville sarebbe un acquisto da grande ambizione. Ha dribbling, velocità, personalità nell’uno contro uno e capacità di giocare sia a sinistra sia dentro il campo. In una Roma che vuole alzare ritmo e aggressività, può diventare il giocatore che cambia la qualità degli ultimi trenta metri.

Il contro è economico. Tra cartellino da 40-45 milioni, ingaggio richiesto da 6 milioni e possibili bonus, l’operazione può diventare una delle più pesanti dell’estate romanista. Per questo la dirigenza vuole chiudere solo alle proprie condizioni.

Il secondo contro è la concorrenza inglese. Se l’Aston Villa o un’altra squadra di Premier dovesse decidere di affondare, la Roma rischierebbe di perdere il controllo della trattativa. Ed è proprio per evitare questo scenario che il club giallorosso sta cercando una risposta rapida dal calciatore.

Il vero scoop: la Roma ha già scelto, ora deve scegliere Summerville

La verità è che la Roma ha già deciso. Summerville è il nome che Gasperini vuole per cambiare il volto dell’attacco. La società ha preparato l’offerta, ha individuato la cifra per il West Ham, ha messo sul tavolo un ingaggio alto ma sostenibile e ora aspetta soltanto la risposta dell’olandese.

È il giocatore, adesso, ad avere la trattativa in mano.

Se accetta i 4,5 milioni più bonus, D’Amico può chiudere con il West Ham e provare ad anticipare la Premier. Se resta fermo sulla richiesta da 6 milioni, la Roma dovrà decidere se rilanciare o virare su Moreira, Garnacho o Godts.

Il tempo lavora contro tutti. La clausola scade, il West Ham aspetta, l’Aston Villa osserva, Gasperini vuole il suo esterno. La Roma ha fretta perché sa che certe occasioni non restano aperte a lungo.

Summerville è il colpo Champions scelto per accendere Trigoria. Ora deve solo decidere se vuole davvero diventare il volto nuovo della Roma di Gasperini.