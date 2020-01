Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023

Max Verstappen ha rinnovato il suo contratto con la Red Bull fino al 2023. Questo rinnovo era già nell’aria da tempo, in quanto il giovane olandese ha già dato prova delle sue potenzialità da tempo. Soprattutto in questa stagione, Verstappen ha dimostrato di avere qualcosa in più oltre al talento, la maturità e la capacità di saper apprendere dai propri errori per evolversi nella versione migliore di sé. Proprio questo Max più maturo ha portato la sua squadra sui vertici del podio in più di un’occasione, superando l’insuperabile Mercedes e la velocissima Ferrari.

Red Bull orgogliosa del rinnovo di Verstappen

Apprendiamo la notizia del rinnovo proprio dal sito ufficiale della scuderia austriaca.

“Il team è lieto di annunciare che Max guiderà con noi fino al 2023” – annuncia la Red Bull.

Nel comunicato stampa, la scuderia sottolinea orgogliosamente che il giovane pilota ne ha fatta di strada, al loro fianco. Vincendo il suo primo Grand Prix nel 2016, Verstappen si è confermato il vincitore più giovane di sempre, nella sua stagione inaugurale. “Lui rappresenta lo spirito della Red Bull”– comunica la scuderia austriaca.

Christian Horner ha già gli occhi al futuro: – “Con i cambiamenti del regolamento nel 2021 all’orizzonte, Max potrà arrivare davvero in alto. Ha già provato la sua dedizione alla squadra”

Max Verstappen rinnova fino al 2023

Tuttavia non sono solo i membri del team ad essere felici di continuare la partnership. Verstappen non dimentica che deve a loro il suo successo. Max è stato seguito da Marko e dallo staff Red Bull sin dall’esordio in Toro Rosso fino alla grande occasione di essere promosso nella squadra principale.

“Red Bull ha sempre creduto in me e sono felicissimo di aver esteso la partnership– ha dichiarato l’olandese – La squadra ha fatto enormi passi avanti e da quando è salita a bordo anche la Honda abbiamo fatto enormi progressi nell’arco di 12 mesi. Sono convinto che insieme possiamo vincere.”

©RIPRODUZIONE RISERVATA